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Новини Коронавірус і карантин
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Відновлення економіки може зупинити лише стрімке поширення COVID-19, - Шмигаль

Відновлення економіки може зупинити лише стрімке поширення COVID-19, - Шмигаль

Економіка України активно відновлюється, і цей процес може зупинити лише один фактор - стрімке поширення коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Стрімке поширення коронавірусу - це єдиний фактор, який може зупинити таке відновлення (економіки. - Ред). За перші вісім місяців економіка вже зросла на 3%, відновлюється промисловість, сільське господарство, сектор будівництва, спостерігається зростання експорту, інвестицій та роздрібної торгівлі", - сказав Шмигаль.

Він додав, що міжнародні резерви Нацбанку до кінця року очікуються на рівні 30 мільярдів доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про COVID-19 в Україні: Надвисока кількість важких випадків і госпіталізацій. Зіштовхнулися з найбільшими викликами з початку пандемії

Автор: 

карантин (18172) економіка (932) Шмигаль Денис (4633) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
Переклад з зеленої мови: Кароч, єсішо, то це не ми дебіли, то все пандемія винна.
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20.10.2021 14:12
+10
Дурачок якийсь….
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20.10.2021 14:12
+7
Заранее приготовленная отмазка.
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20.10.2021 14:13
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Шмыгаль, значит вам, зебилам, опять пора продавать маски в Китай.
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20.10.2021 14:12 Відповісти
- От систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутрь горячительных напитков глаза мастера были ярко желтыми, как у кота, и горели неугасимым огнем.(с)
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20.10.2021 14:17 Відповісти
Этот мастер ещё кокс не нюхал...
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20.10.2021 18:22 Відповісти
Дурачок якийсь….
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20.10.2021 14:12 Відповісти
Переклад з зеленої мови: Кароч, єсішо, то це не ми дебіли, то все пандемія винна.
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20.10.2021 14:12 Відповісти
Заранее приготовленная отмазка.
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20.10.2021 14:13 Відповісти
в таком дорогом цирке я еще не бывал
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20.10.2021 14:14 Відповісти
О каком таком восстановлении экономики бубнит это чучело ?
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20.10.2021 14:15 Відповісти
Відмазка готова.
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20.10.2021 14:15 Відповісти
Даже вирус отдыхает по сравнению с чиновниками.
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20.10.2021 14:16 Відповісти
пример доковидной "зеленой вирусни " Украины ,доказывает обратное.Для уничтожения не только экономики ,а целой страны можно обойтись и без вирусни
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20.10.2021 14:20 Відповісти
Лукашенко: У нас коров по ночам режут и продают в Россию! А милиция у него масочников ловит!
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20.10.2021 14:24 Відповісти
что эти люди жрут, пьют и курят по утрам? перл на перле... от провала разведопераций до вымышленного подъема экономики... это покруче ЛСД...
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20.10.2021 14:37 Відповісти
Пан шмыгаль приходит домой приболевший человек
Дома. +15 в квартире /все медецине / пл юс сырость
Есть положение отопление включают когда среднесуточная +8с
Три дня
А всю компанию по организации отопления слесарями на ТЭЦ
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20.10.2021 14:38 Відповісти
Так а через кого почалося миттєве розповсюдження Ковіду?Хто познімав всі обмеження перед тим як кількість вакцинованих не була хоча б 50%?
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20.10.2021 14:42 Відповісти
В пошлый раз остановило распространение зелёной заразы.
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20.10.2021 14:47 Відповісти
значит Ковид будет распространяться...- но только для гоев...
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20.10.2021 14:48 Відповісти
зеленский! Президент зеленский и его "слуги" обязательно это сделают!
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20.10.2021 15:45 Відповісти
это типа - мы все разграбили а виновата пандемия.....
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20.10.2021 16:13 Відповісти
Неадекватный слуги народа и экономика страны несовместимые вещи у них только личная экономика кармана а страна напоследок что не растянули
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20.10.2021 16:47 Відповісти
А через те, що з фінансово-еконоімчних (перш за все) мотивів Україна не в стані протистояти стрімітєльному распространєнію COVID-19, вся відповідальність за гальмування економічного розвитку цілком і повністю лягає на кляту закордонна бацилу. Уряд же чергових реформаторів відповідає лише за заслуги економічного зростання.
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20.10.2021 17:24 Відповісти
І дебіли при владі
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21.10.2021 01:14 Відповісти
 
 