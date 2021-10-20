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Відновлення економіки може зупинити лише стрімке поширення COVID-19, - Шмигаль
Економіка України активно відновлюється, і цей процес може зупинити лише один фактор - стрімке поширення коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
"Стрімке поширення коронавірусу - це єдиний фактор, який може зупинити таке відновлення (економіки. - Ред). За перші вісім місяців економіка вже зросла на 3%, відновлюється промисловість, сільське господарство, сектор будівництва, спостерігається зростання експорту, інвестицій та роздрібної торгівлі", - сказав Шмигаль.
Він додав, що міжнародні резерви Нацбанку до кінця року очікуються на рівні 30 мільярдів доларів.
Топ коментарі
+17 Имярек
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+10 саша паламарчук
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+7 Валерий Петрушко #439295
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