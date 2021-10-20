Відновлення економіки може зупинити лише стрімке поширення COVID-19, - Шмигаль

Економіка України активно відновлюється, і цей процес може зупинити лише один фактор - стрімке поширення коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Стрімке поширення коронавірусу - це єдиний фактор, який може зупинити таке відновлення (економіки. - Ред). За перші вісім місяців економіка вже зросла на 3%, відновлюється промисловість, сільське господарство, сектор будівництва, спостерігається зростання експорту, інвестицій та роздрібної торгівлі", - сказав Шмигаль.

Він додав, що міжнародні резерви Нацбанку до кінця року очікуються на рівні 30 мільярдів доларів.

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