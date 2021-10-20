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Новости Коронавирус и карантин
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Несколько другое заболевание, - Голубовская рассказала, что отличает "Дельта"-штамм от "дикого" COVID-19

Несколько другое заболевание, - Голубовская рассказала, что отличает

Заболевание, спровоцированное штаммом коронавируса Дельта, отличается от болезни, которая развивается при "диком" COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом рассказала инфекционист Ольга Голубовская.

"Коронавирус, вызванный вариантом Дельта, нужно расценивать как уже несколько другое заболевание. Так же, как это было с приходом варианта Альфа", - отметила Голубовская.

Она назвала главные особенности заболевания.

Что отличает Дельта-штамм:

- высокий уровень вирусной нагрузки;

- большая вероятность тромбозов;

- быстро прогрессирующая и/или "обвальная" динамика клинических симптомов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На кладбищах места еще есть, в моргах - мест нет. Если у кого-то мозги остались, вакцинируйтесь, - Комаровский. ВИДЕО

По ее словам, вариант "Дельта" связан с более низкими значениями циклов ПЦР, что говорит не только о высокой вирусной нагрузке, но, вероятно, и об удлинении периода заразности больного.

Из-за этого необходимо оптимизировать тактику лечения больных.

Как это сделать:

- применять противовирусные препараты в начальном периоде болезни;

- вовремя диагностировать тромбозы.

Чтобы избежать более высокой вирусной нагрузки, необходимо носить маски.

"Маски не защищают от заражения, но увеличивают шансы получить меньшую дозу возбудителя", - добавила инфекционист.

Также она напомнила о важности вакцинации от коронавируса, особенно людей из групп риска. Это поможет избежать сложного течения болезни и смерти в случае инфицирования штаммом коронавируса Дельта.

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Голубовская Ольга (72)


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Топ комментарии
+12
Один ковид вокруг. А то, чт омы на первых местах в мире по распространению туберкулеза, спида. Смертности от онко и сс заболеваний, никого не *бет.

Все такие умные на хайповых темах.

Прививайте зож у населения, пропаганда спорта, питания, здорового режима сна и отдыха, отказ от вредных привычек и тд. ГДЕ ЭТО??? Где четкие пути развития оздоровления нации? Где программы?
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20.10.2021 14:44
+10
Я тут скидывал "одному" статистику смертности от туберкулеза, 1500 в год умирает от него, а насчет ЗОЖ, тут кучи баранов маску надеть считают нападками на их права и свободы, а заставить поменять образ жизни это ваще нереальное занятие.
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20.10.2021 14:58
+8
Все программы на "Великому будівництві"
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20.10.2021 14:48
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Правила форума Совет форумчан
Один ковид вокруг. А то, чт омы на первых местах в мире по распространению туберкулеза, спида. Смертности от онко и сс заболеваний, никого не *бет.

Все такие умные на хайповых темах.

Прививайте зож у населения, пропаганда спорта, питания, здорового режима сна и отдыха, отказ от вредных привычек и тд. ГДЕ ЭТО??? Где четкие пути развития оздоровления нации? Где программы?
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20.10.2021 14:44 Ответить
Все программы на "Великому будівництві"
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20.10.2021 14:48 Ответить
В этом комменте причино-следственная свзь с первоначальным высказыванием отсутствует
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20.10.2021 14:57 Ответить
у тебя просто объем мозга слишком маленький для понимания того что тебе сказали.

перевожу: "все деньги на программы оздоровления нации пущены на "Велике будівництво" и там разворованы"! ферштейн зи?
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21.10.2021 11:26 Ответить
вы где-то видели такую ежедневную смертность от туберкулеза? а те, кто умирает дома, им не ставят диагноз ковид, а просто пневмония...
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20.10.2021 14:49 Ответить
То він забув дописати що - переказує свій нічний жахливий сон .
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20.10.2021 14:59 Ответить
Я тут скидывал "одному" статистику смертности от туберкулеза, 1500 в год умирает от него, а насчет ЗОЖ, тут кучи баранов маску надеть считают нападками на их права и свободы, а заставить поменять образ жизни это ваще нереальное занятие.
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20.10.2021 14:58 Ответить
и сколько стоит тот ЗОЖ в месяц для Украинца ?
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20.10.2021 15:38 Ответить
Мій друг був активним ЗОЖ. Перехворів ковідом, наслідки якого звели його з цього світу.
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20.10.2021 15:40 Ответить
Вопрос. И чем здоровый образ жизни помог в борьбе с ковидом в более продвинутых странах?
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20.10.2021 14:59 Ответить
Ответ: зож помогает не заболевать и поддерживать иммунную систему в порядке. Умирают от ковида немногие, умирают от ОСЛОЖНЕНИЙ. Ковид бьет по слабым местам: диабет, инфаркт, инсульт, энефалопатия, онко и тд.

Так вот, что бы было меньше первого и второго, нужно вести зож. А не надеятся на чудоукол.

В начале пандемии на айхербе невозможно было купить витамины, выгребли ВСЕ. Люди считают, что не занимаясь спортом, имея массу вредных привычек, витаминами защититься от ковида..
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20.10.2021 15:06 Ответить
Вирусу все равно ,какой у тебя образ жизни.Шансы выжить разные,пиши правильно.Любитель ЗОЖ.
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20.10.2021 16:19 Ответить
Не ругайся недоразвитый.
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21.10.2021 15:41 Ответить
Ну тут как раз туберкулёз и другие заболевания уменьшаться потому что как раз они Ковид не перенесут.
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20.10.2021 15:03 Ответить
Здоровый образ жизни и пробовала внедрить в Украине Супрун ,
но наш несгибаемый менталитет победить ей не удалось .
У нас одна программа с одним словом - вакцинироваться ,а зож
это для цивилизованных стран .
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20.10.2021 15:19 Ответить
В цивилизованных странах не сомневаются в пользе вакцинации.А потом уже ЗОЖ.
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20.10.2021 16:21 Ответить
"Где четкие пути развития оздоровления нации? Где программы?"
да Вы фантазёр,батенька,чай,не в Рейхе живёте..
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20.10.2021 16:22 Ответить
Еще одна чемпионка.
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20.10.2021 14:48 Ответить
До цього вірусу прогнозували,що через 20 років,населення України зменшиться до 10 мільйонів.І причина не вірус.
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20.10.2021 17:24 Ответить
Заболевание, спровоцированное штаммом коронавируса Дельта, отличается от болезни, которая развивается при "диком" COVID-19. Источник:
АПОФЄОЗ ДЕБІЛІЗМУ ЧИ ТІЛЬКИ ПОЧАТОК ?

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20.10.2021 19:44 Ответить
а таки интересно - оборудования нормального нет, а о разнице рассказывают...
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21.10.2021 11:21 Ответить
 
 