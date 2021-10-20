Несколько другое заболевание, - Голубовская рассказала, что отличает "Дельта"-штамм от "дикого" COVID-19
Заболевание, спровоцированное штаммом коронавируса Дельта, отличается от болезни, которая развивается при "диком" COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом рассказала инфекционист Ольга Голубовская.
"Коронавирус, вызванный вариантом Дельта, нужно расценивать как уже несколько другое заболевание. Так же, как это было с приходом варианта Альфа", - отметила Голубовская.
Она назвала главные особенности заболевания.
Что отличает Дельта-штамм:
- высокий уровень вирусной нагрузки;
- большая вероятность тромбозов;
- быстро прогрессирующая и/или "обвальная" динамика клинических симптомов.
По ее словам, вариант "Дельта" связан с более низкими значениями циклов ПЦР, что говорит не только о высокой вирусной нагрузке, но, вероятно, и об удлинении периода заразности больного.
Из-за этого необходимо оптимизировать тактику лечения больных.
Как это сделать:
- применять противовирусные препараты в начальном периоде болезни;
- вовремя диагностировать тромбозы.
Чтобы избежать более высокой вирусной нагрузки, необходимо носить маски.
"Маски не защищают от заражения, но увеличивают шансы получить меньшую дозу возбудителя", - добавила инфекционист.
Также она напомнила о важности вакцинации от коронавируса, особенно людей из групп риска. Это поможет избежать сложного течения болезни и смерти в случае инфицирования штаммом коронавируса Дельта.
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Все такие умные на хайповых темах.
Прививайте зож у населения, пропаганда спорта, питания, здорового режима сна и отдыха, отказ от вредных привычек и тд. ГДЕ ЭТО??? Где четкие пути развития оздоровления нации? Где программы?
перевожу: "все деньги на программы оздоровления нации пущены на "Велике будівництво" и там разворованы"! ферштейн зи?
Так вот, что бы было меньше первого и второго, нужно вести зож. А не надеятся на чудоукол.
В начале пандемии на айхербе невозможно было купить витамины, выгребли ВСЕ. Люди считают, что не занимаясь спортом, имея массу вредных привычек, витаминами защититься от ковида..
но наш несгибаемый менталитет победить ей не удалось .
У нас одна программа с одним словом - вакцинироваться ,а зож
это для цивилизованных стран .
да Вы фантазёр,батенька,чай,не в Рейхе живёте..
АПОФЄОЗ ДЕБІЛІЗМУ ЧИ ТІЛЬКИ ПОЧАТОК ?