Несколько другое заболевание, - Голубовская рассказала, что отличает "Дельта"-штамм от "дикого" COVID-19

Заболевание, спровоцированное штаммом коронавируса Дельта, отличается от болезни, которая развивается при "диком" COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом рассказала инфекционист Ольга Голубовская.

"Коронавирус, вызванный вариантом Дельта, нужно расценивать как уже несколько другое заболевание. Так же, как это было с приходом варианта Альфа", - отметила Голубовская.

Она назвала главные особенности заболевания.

Что отличает Дельта-штамм:

- высокий уровень вирусной нагрузки;

- большая вероятность тромбозов;

- быстро прогрессирующая и/или "обвальная" динамика клинических симптомов.

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По ее словам, вариант "Дельта" связан с более низкими значениями циклов ПЦР, что говорит не только о высокой вирусной нагрузке, но, вероятно, и об удлинении периода заразности больного.

Из-за этого необходимо оптимизировать тактику лечения больных.

Как это сделать:

- применять противовирусные препараты в начальном периоде болезни;

- вовремя диагностировать тромбозы.

Чтобы избежать более высокой вирусной нагрузки, необходимо носить маски.

"Маски не защищают от заражения, но увеличивают шансы получить меньшую дозу возбудителя", - добавила инфекционист.

Также она напомнила о важности вакцинации от коронавируса, особенно людей из групп риска. Это поможет избежать сложного течения болезни и смерти в случае инфицирования штаммом коронавируса Дельта.