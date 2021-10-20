Бюджет-2022 в первом чтении не принят, - Герасимов
Верховная Рада сегодня сделала только первый шаг к принятию бюджета на следующий год в первом чтении.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.
"Процесс подготовки к первому чтению начинается, когда депутаты подают все свои поправки, это называется бюджетное предложение. Их объединяют, после этого комитет что-то учитывает, что-то учитывает частично или не учитывает. После этого начинается процедура первого чтения, она состоит из двух голосований - за основу и в целом за постановление о бюджетных выводах и предложениях к проекту закона о государственном бюджете на следующий год. Как оно голосуется? Сначала за основу, и как правило, когда все договорено, сразу постановление ставится на голосование в целом. И тогда, считается, что это постановление проголосовано в целом", - отметил Герасимов и добавил, что после такого голосования проект бюджета готовится ко второму чтению.
В то же время, по словам политика, сегодня Рада "приняла на половину в первом чтении" проект бюджета.
"То есть, сегодня парламент принял за основу постановление о выводах и предложениях, но первое чтение еще не закончено", - резюмировал он.
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20 ВЕРЕСНЯ 2021 ,
На минулому тижні Кабмін затвердив і передав на розгляд до Верховної Ради проєкт держбюджету на 2022 рік. На головний фінансовий документ країни чекають тепер два читання. На медичну галузь в проекті держбюджету-2022 передбачено 197 млрд гривень. Це на 36 млрд більше, ніж в цьому році. 186 млрд гривень в 2022 році уряд пропонує виділити на освіту. Це на 17 млрд більше, ніж в цьому році, тобто педагогам і студентам варто розраховувати на підвищення зарплат і стипендій. Бюджет Пенсійного фонду в проєкт держбюджету на 2022 рік становить 531 млрд гривень, що на 31 млрд більше, ніж в поточному році. Більше на 11 з гаком мільярдів Кабмін заклав і на грошове забезпечення українських військових, адже майже 6% ВВП в 2022 році передбачено на сектор безпеки та оборони. Це тільки основні показники, які розраховує отримати Кабмін щодо скарбниці. Такий розподіл фінансів прокоментував економіст Віктор Скаршевський на базі платформи «Голос.юа».
Згідно з документом, дефіцит держбюджету складе 3,5%, зростання ВВП - 3,8%, інфляція - 6,2%, середня зарплата - 15 258 гривень, курс гривні до долара США - 28,6-28,7 гривень. На думку експерта Growford Institute Віктора Скаршевського, проєкт бюджету на наступний рік, це проєкт бідної аграрної, сировинної країни, в якій бідність продовжить розвиватися без перегляду ситуації в кращу сторону.
Як приклад експерт навів кошти, передбачені на соцзабезпечення. Мова йде про закладену суму приблизно в 320 млрд грн. При тому, що Кабмін зазначив, що, в порівнянні з попереднім роком, фінансування збільшиться приблизно на 7 млрд грн. Але Віктор Скаршевський тут же парирував це питання - збільшення в процентному співвідношенні не перевищує 3%.
А інфляцію Кабмін на наступний рік запланував на рівні 6% як мінімум.
Тоді про яке збільшення фінансування цієї галузі може йти мова, якщо цей, хоч і невеликий «+», в бюджеті на соцзабезпечення відразу ж з'їсть інфляція.
«Це означає, що реальні витрати, з урахуванням інфляції, на соцзахист і соцзабезпечення у 2022 році будуть нижчими, ніж у цьому році. А це означає, що люди, які отримують виплати з бюджету, будуть отримувати в реальному обчисленні менше, ніж в цьому році. Тобто йде скорочення реальних соціальних витрат», - підкреслив Віктор Скаршевський.
Ще один ключовий показник - прожитковий мінімум.
Тому що до нього прив'язані всі соціальні виплати: для малозабезпечених, одиноких матерів, мінімальна пенсія.
Планується, що з 1 січня 2022 він становитиме 2 393 грн, з 1 липня 2 508 грн, а з 1 грудня 2022 року - 2 586 грн. Віктор Скаршевський обурився, що в проекті бюджету закладається прожитковий мінімум в 2-2,5 рази нижче, ніж фактичний прожитковий мінімум, який також розраховує Міністерство соцполітики.
«Якщо порівняти навіть з липневим фактичним прожитковим мінімумом за 2021 рік, то він склав (з урахуванням обов'язкових платежів) практично 5000 грн. А на кінець 2022 року в бюджеті планується Міністерством соцполітики в два рази менше, ніж є вже зараз.
А якщо враховувати, що фактичний прожитковий мінімум також зростає, то в 2,5 рази нижче закладений прожитковий мінімум, ніж він повинен бути насправді.
Це означає, що всі інші виплати малозабезпеченим, ті ж виплати одиноким матерям, занижені урядом в 2-2,5 рази. У мене складається таке враження від цього проєкту бюджету, що уряд і міністерство свідомо занижують соціальні показники, щоб економити на найбідніших», - розповів експерт-економіст.
Крім іншого Віктор Скаршевський підсумував, що на субсидії також буде виділено менше коштів, ніж в нинішньому році. Приблизно на 3 млрд грн: «Тарифи ростуть, з 1 травня 2022 роки знову збираються підвищити тарифи на електроенергію, швидше за все зростуть ціни і на природний газ для населення. Але, не дивлячись на підвищення тарифів в цьому році і наступному, знижується обсяг субсидій. А значить будуть рости борги населення за комуналку. А також ця тенденція свідчить про те, що уряд збирається ще більше посилити правила отримання субсидій населенням».
Швидше за все також в наступному році буде переглянуте податкове навантаження в бік збільшення - підсумував Віктор Скрашевскій. Також він спрогнозував, що між першим і другим читанням проєкт бюджету на 2022 рік зазнає мінімальних змін. Дефіцит практично не зміниться, а дохідна і видаткова частина зміниться приблизно на 2-3% від закладених значень.