Бюджет-2022 в первом чтении не принят, - Герасимов

Верховная Рада сегодня сделала только первый шаг к принятию бюджета на следующий год в первом чтении.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВР сказал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.

"Процесс подготовки к первому чтению начинается, когда депутаты подают все свои поправки, это называется бюджетное предложение. Их объединяют, после этого комитет что-то учитывает, что-то учитывает частично или не учитывает. После этого начинается процедура первого чтения, она состоит из двух голосований - за основу и в целом за постановление о бюджетных выводах и предложениях к проекту закона о государственном бюджете на следующий год. Как оно голосуется? Сначала за основу, и как правило, когда все договорено, сразу постановление ставится на голосование в целом. И тогда, считается, что это постановление проголосовано в целом", - отметил Герасимов и добавил, что после такого голосования проект бюджета готовится ко второму чтению.

В то же время, по словам политика, сегодня Рада "приняла на половину в первом чтении" проект бюджета.

"То есть, сегодня парламент принял за основу постановление о выводах и предложениях, но первое чтение еще не закончено", - резюмировал он.

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