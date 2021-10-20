Бюджет-2022 в першому читанні не прийнято, - Герасимов

Верховна Рада сьогодні зробила тільки перший крок до прийняття бюджету на наступний рік у першому читанні.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВР сказав народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.

"Процес першого читання - це коли депутати подають всі свої поправки, це називається бюджетна пропозиція. Їх об'єднують, після цього комітет щось враховує, щось враховує частково або не враховує. Після цього починається процедура першого читання, вона складається з двох голосувань - за основу та в цілому за постанову про бюджетні висновки і пропозиції до проєкту закону про державний бюджет на наступний рік. Як воно голосується? Спочатку за основу, і як правило, коли все домовлено, відразу постанову ставиться на голосування в цілому. І тоді, вважається, що цю постанову проголосовано в цілому", - зазначив Герасимов і додав, що після такого голосування проєкт бюджету готується до другого читання.

Водночас, за словами політика, сьогодні Рада "прийняла на половину в першому читанні" проєкт бюджету.

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"Тобто, сьогодні парламент прийняв за основу постанову про висновки і пропозиції, але перше читання ще не закінчено", - резюмував він.