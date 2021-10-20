Бюджет-2022 в першому читанні не прийнято, - Герасимов
Верховна Рада сьогодні зробила тільки перший крок до прийняття бюджету на наступний рік у першому читанні.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам у ВР сказав народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.
"Процес першого читання - це коли депутати подають всі свої поправки, це називається бюджетна пропозиція. Їх об'єднують, після цього комітет щось враховує, щось враховує частково або не враховує. Після цього починається процедура першого читання, вона складається з двох голосувань - за основу та в цілому за постанову про бюджетні висновки і пропозиції до проєкту закону про державний бюджет на наступний рік. Як воно голосується? Спочатку за основу, і як правило, коли все домовлено, відразу постанову ставиться на голосування в цілому. І тоді, вважається, що цю постанову проголосовано в цілому", - зазначив Герасимов і додав, що після такого голосування проєкт бюджету готується до другого читання.
Водночас, за словами політика, сьогодні Рада "прийняла на половину в першому читанні" проєкт бюджету.
"Тобто, сьогодні парламент прийняв за основу постанову про висновки і пропозиції, але перше читання ще не закінчено", - резюмував він.
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20 ВЕРЕСНЯ 2021 ,
На минулому тижні Кабмін затвердив і передав на розгляд до Верховної Ради проєкт держбюджету на 2022 рік. На головний фінансовий документ країни чекають тепер два читання. На медичну галузь в проекті держбюджету-2022 передбачено 197 млрд гривень. Це на 36 млрд більше, ніж в цьому році. 186 млрд гривень в 2022 році уряд пропонує виділити на освіту. Це на 17 млрд більше, ніж в цьому році, тобто педагогам і студентам варто розраховувати на підвищення зарплат і стипендій. Бюджет Пенсійного фонду в проєкт держбюджету на 2022 рік становить 531 млрд гривень, що на 31 млрд більше, ніж в поточному році. Більше на 11 з гаком мільярдів Кабмін заклав і на грошове забезпечення українських військових, адже майже 6% ВВП в 2022 році передбачено на сектор безпеки та оборони. Це тільки основні показники, які розраховує отримати Кабмін щодо скарбниці. Такий розподіл фінансів прокоментував економіст Віктор Скаршевський на базі платформи «Голос.юа».
Згідно з документом, дефіцит держбюджету складе 3,5%, зростання ВВП - 3,8%, інфляція - 6,2%, середня зарплата - 15 258 гривень, курс гривні до долара США - 28,6-28,7 гривень. На думку експерта Growford Institute Віктора Скаршевського, проєкт бюджету на наступний рік, це проєкт бідної аграрної, сировинної країни, в якій бідність продовжить розвиватися без перегляду ситуації в кращу сторону.
Як приклад експерт навів кошти, передбачені на соцзабезпечення. Мова йде про закладену суму приблизно в 320 млрд грн. При тому, що Кабмін зазначив, що, в порівнянні з попереднім роком, фінансування збільшиться приблизно на 7 млрд грн. Але Віктор Скаршевський тут же парирував це питання - збільшення в процентному співвідношенні не перевищує 3%.
А інфляцію Кабмін на наступний рік запланував на рівні 6% як мінімум.
Тоді про яке збільшення фінансування цієї галузі може йти мова, якщо цей, хоч і невеликий «+», в бюджеті на соцзабезпечення відразу ж з'їсть інфляція.
«Це означає, що реальні витрати, з урахуванням інфляції, на соцзахист і соцзабезпечення у 2022 році будуть нижчими, ніж у цьому році. А це означає, що люди, які отримують виплати з бюджету, будуть отримувати в реальному обчисленні менше, ніж в цьому році. Тобто йде скорочення реальних соціальних витрат», - підкреслив Віктор Скаршевський.
Ще один ключовий показник - прожитковий мінімум.
Тому що до нього прив'язані всі соціальні виплати: для малозабезпечених, одиноких матерів, мінімальна пенсія.
Планується, що з 1 січня 2022 він становитиме 2 393 грн, з 1 липня 2 508 грн, а з 1 грудня 2022 року - 2 586 грн. Віктор Скаршевський обурився, що в проекті бюджету закладається прожитковий мінімум в 2-2,5 рази нижче, ніж фактичний прожитковий мінімум, який також розраховує Міністерство соцполітики.
«Якщо порівняти навіть з липневим фактичним прожитковим мінімумом за 2021 рік, то він склав (з урахуванням обов'язкових платежів) практично 5000 грн. А на кінець 2022 року в бюджеті планується Міністерством соцполітики в два рази менше, ніж є вже зараз.
А якщо враховувати, що фактичний прожитковий мінімум також зростає, то в 2,5 рази нижче закладений прожитковий мінімум, ніж він повинен бути насправді.
Це означає, що всі інші виплати малозабезпеченим, ті ж виплати одиноким матерям, занижені урядом в 2-2,5 рази. У мене складається таке враження від цього проєкту бюджету, що уряд і міністерство свідомо занижують соціальні показники, щоб економити на найбідніших», - розповів експерт-економіст.
Крім іншого Віктор Скаршевський підсумував, що на субсидії також буде виділено менше коштів, ніж в нинішньому році. Приблизно на 3 млрд грн: «Тарифи ростуть, з 1 травня 2022 роки знову збираються підвищити тарифи на електроенергію, швидше за все зростуть ціни і на природний газ для населення. Але, не дивлячись на підвищення тарифів в цьому році і наступному, знижується обсяг субсидій. А значить будуть рости борги населення за комуналку. А також ця тенденція свідчить про те, що уряд збирається ще більше посилити правила отримання субсидій населенням».
Швидше за все також в наступному році буде переглянуте податкове навантаження в бік збільшення - підсумував Віктор Скрашевскій. Також він спрогнозував, що між першим і другим читанням проєкт бюджету на 2022 рік зазнає мінімальних змін. Дефіцит практично не зміниться, а дохідна і видаткова частина зміниться приблизно на 2-3% від закладених значень.