Центры вакцинации от COVID-19 будут работать в регионах "красной" зоны, - Ляшко

Центры вакцинации от COVID-19 будут работать в регионах, где установили "красный" уровень эпидопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Изменения, которые позволят работать центрам вакцинации на красном уровне, внесли в постановление Кабинета Министров №1236 на заседании правительства 20 октября.

"Жителям тех областей, которые находятся в "желтом" уровне, советую не ждать усиления карантина, чтобы потом в очередях ждать прививки. Должны делать 1,5 млн прививок в неделю. Регионы, где установили "красный" уровень, уже доказывают: как только усилили эпидемические меры, так желающих сделать прививки резко стало больше. Поэтому прошу не пренебрегайте своей жизнью и здоровьем, подумайте о близких, защитите не только себя, но и родных от риска проиграть в борьбе с коронавирусной болезнью", - подчеркнул глава Минздрава.

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