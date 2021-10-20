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Новости Борьба с коронавирусом
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Центры вакцинации от COVID-19 будут работать в регионах "красной" зоны, - Ляшко

Центры вакцинации от COVID-19 будут работать в регионах

Центры вакцинации от COVID-19 будут работать в регионах, где установили "красный" уровень эпидопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Изменения, которые позволят работать центрам вакцинации на красном уровне, внесли в постановление Кабинета Министров №1236 на заседании правительства 20 октября.

"Жителям тех областей, которые находятся в "желтом" уровне, советую не ждать усиления карантина, чтобы потом в очередях ждать прививки. Должны делать 1,5 млн прививок в неделю. Регионы, где установили "красный" уровень, уже доказывают: как только усилили эпидемические меры, так желающих сделать прививки резко стало больше. Поэтому прошу не пренебрегайте своей жизнью и здоровьем, подумайте о близких, защитите не только себя, но и родных от риска проиграть в борьбе с коронавирусной болезнью", - подчеркнул глава Минздрава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина может делать 1,5 млн прививок от COVID-19 в неделю, - Ляшко

Автор: 

вакцина (3815) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608)


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"Желающих" стало больше не потому что установили "красный уровень", а потому что все запретили без жижи.
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20.10.2021 17:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4RjSF4QaPS4
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20.10.2021 17:10 Ответить
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20.10.2021 17:24 Ответить
"Сверхпроводниковые материалы - это инъекционная вычислительная система..."
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20.10.2021 17:29 Ответить
без прививки неизвестным веществом вы не даете людям нормально жить и работать вот и все ваши меры
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20.10.2021 17:18 Ответить
Причина нынешних сотен смертей - ЗЕЛЕНЫЙ СТИЛЬ РУКОВОДСТВА. Нулевая ответственность за хроническое невыполнение ВСЕХ РЕШЕНИЙ, ПРИКАЗОВ, КЛЯТВ И ОБЕЩАНИЙ. По Наплану вакцинации Украины в месяц должны делать 8,5млн. вакцинаций. Дневной ориентир МОЗУ = 250тыс. прививок. Эта цифра не выполнялась ни одного раза! Ответственность = НУЛЮ. А толпы лубянских платных ботов-антивакцинаторов МОЗ не может вычистить даже со своей персональной ленты в ФБ... Это же слишком сложно! Нужно нанять специалиста, провести тендер, выделить миллионы, не забыть про откаты и т.д....
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20.10.2021 17:31 Ответить
Страны северной европы вакцинировали около 75% населения и отменяют все ограничения связанные с COVID. "Мудрий нарід" взахлеб пересказывает бредни про "чипизацию", шмурдяк, и прочую ахинею, покупают липовые сертефикаты и получит еще не одну волну роста количества инфицированных, спад экономики и убыль населения. "Чому бідні ? - Бо дурні ! Чому дурні ? - Бо бідні ! "
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20.10.2021 17:43 Ответить
Ті центри можна перелічити на пальцях однієї руки і знаходяться вони десь у чорта на кулічках.
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20.10.2021 18:16 Ответить
С начала кампании по вакцинации Государственный экспертный центр МЗ получил 95 сообщений о летальных случаях после прививки. Сейчас ведомство получило 77 протоколов, в которых установили, что эти случаи - случайные события, которые совпали с проведенным прививки.

Причинно-следственная связь с вакцинацией отсутствует, говорят в Минздраве. Сейчас продолжается расследование еще 18 случаев
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21.10.2021 01:04 Ответить
 
 