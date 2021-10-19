РУС
Украина может делать 1,5 млн прививок от COVID-19 в неделю, - Ляшко

По поручению премьер-министра для регионов страны установлено выполнение целевых показателей по охвату вакцинацией против COVID-19 на уровне 1,5 млн прививок в неделю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Соответствующее поручение уже подписано министром здравоохранения и направлено к исполнению.

"Каждая область в соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которое вполне может выполнить. Все поставленные цели реальные, утверждены и отдельные регионы, например Полтавская и Херсонская, уже доказали способность достичь поставленных правительством уровней охвата вакцинацией", - отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Самый высокий суточный рекорд, который был установлен в последнее время, составляет 193 тыс. прививок.

+7
Можно, то можно, но вот слишком много в этой стране плоскоземельщиков, чипированых, любителей заговоров о массовом уничтожении людей при помощи вакцин, сектанктов вай-фая и прочей нечести. А жаль...
19.10.2021 09:23 Ответить
+4
"нужно больше золота"

Что оно рассказывает? Какие 1.5 млн? Это до высадки 1 млрд деревьев или уже после?
19.10.2021 09:22 Ответить
+4
Тутава рядом тема про Латвию вакцинированную, пойди там это напиши.
19.10.2021 09:36 Ответить
Обычно гордятся сделанными делами, а не фантазиями
19.10.2021 09:21 Ответить
Здесь, кстати, фантазёров и не сосчитать.
19.10.2021 09:24 Ответить
"нужно больше золота"

Что оно рассказывает? Какие 1.5 млн? Это до высадки 1 млрд деревьев или уже после?
19.10.2021 09:22 Ответить
Чего только не может Украина...
19.10.2021 09:23 Ответить
Можно, то можно, но вот слишком много в этой стране плоскоземельщиков, чипированых, любителей заговоров о массовом уничтожении людей при помощи вакцин, сектанктов вай-фая и прочей нечести. А жаль...
19.10.2021 09:23 Ответить
"Украина может делать 1,5 млн прививок от COVID-19 в неделю", - в адекватних громадян головне питання: А нах... це робити?
19.10.2021 09:29 Ответить
Чтобы разгрузить мед.учреждения, т.к. риск попадания именно на больничную койну в разы уменьшается - всегда ваш кеп.
19.10.2021 09:35 Ответить
Тутава рядом тема про Латвию вакцинированную, пойди там это напиши.
19.10.2021 09:36 Ответить
Зачем мне это писать в новости о Латвии?
19.10.2021 09:38 Ответить
Ну подумай сам.
19.10.2021 09:40 Ответить
Зачем думать, когда ты тут такой умный есть и все объяснишь...
19.10.2021 09:43 Ответить
Чтобы разгрузить ненадо было разваливать, За последние 10-15 лет : позакрывали и развалили инфекционки, позакрывали и развалили медсанчасти, уменьшили (создали условия) персонал И последняя вишенка - обьеденили в ТГ .Теперь больница которая была расчитана на 1 район в городе ,принимает с сел за 80-100 км. Конечно она переполненна, она и район (который и так разросся за 25 лет) не способна при вспышке любой обслужить, а тут еще везут.
Ну нейжели народ отупел уже от тв настолько что даже таких банальных вещей не видит.
19.10.2021 09:45 Ответить
Я понял, то есть во всем мире так же делали и разрушали, теперь врачи по 20 часов могут работать из-за наплыва ибо власть виноваты, что не наплодила в сто тысяч раз больше врачей за год-полтора? Хватит из себя лепить особенных. А еще говорят, что взрослые люди всегда готовы взять ответсвенность на себя и как бы это разумно... То что в стране болезнями 18-19 века в школах начинают болеть, тоже власть виновата?
19.10.2021 09:54 Ответить
Кагбе да. Но вот когда нужно было, кой где магическим образом в считанные дни появлялись новые больнички.

А тут полтора года прошло. И ВДРУГ ВНЕЗАПНО ОПЯТЬ стало мест нехватать.
19.10.2021 10:00 Ответить
Если ты умеешь пользоваться гуглом, то можешь посмотреть статистику за прошлый год когда началась волна и какое количество попадало в больницу (тяжелые). В этом году уже показатели на уровне и намного раньше (привет Дельта). Пол года всех просили сделать вакцину, но нет - тупо влом/вариант мирового заговора. Одно дело "появилась" больничка, а другое дело мед персонал. Хотя мб тебе реально и так сойдет? В Китае например, при "новых больничках", все сидели молча дома и не рыпались даже ибо бо-бо и не дай бог что-то там вякнешь...
19.10.2021 10:09 Ответить
Ну так спроси у Гугла...сколько было вакцинированно тогда...и сколько сейчас..
19.10.2021 10:16 Ответить
и...?
19.10.2021 11:19 Ответить
Во всем мире капитализм, и мы идем тудаже.Если не знаете по существу ,зачем пишите??? Вспышка ковида в Ломбардии погуглить не хотите? даже видео были , везли в ближайшую в которой аж 2 врача и 4 медсестры посменные и 3 палаты на 6 человек (потом впихивали туда по десятку в каждую наплевав на все нормы), и все лягло на 3й день, они и не разваливали, они дооптимизировались.И так везде.Америку посмотреть не хотите?? 1 медсестра в расчете на хз больных в нормальное время, а сейчас паника.Во всем мире болеют дома, и именно нам это втюхнули под видом семейного врача . Содержать первентивные меры и службы - очень дорого, там это все сжато донемогу, а у нас то что было - развалили и позакрывали, это в медецине, а в разработках и иследованиях вообще печаль.
И вы видать не дочитали или не смогли понять - не в состоянии принять и обслужить заведение 100 человек расчитаное на 10, то что по тв расказывают койкоместа это чушь, людей нет которые это обслужить могут.
19.10.2021 10:42 Ответить
Да нету, я об этом тут и писал тоже. Так что не совсем понимаю претензию. Сколько кого не содержи - все равно будет мало, если общество само по себе против (например вакцинации). У нас болезнями 18-19 века СЕЙЧАС в школах болеют о которых весь цивилизованный мир только из истории знает - это из-за того что врачей мало или власть виновата? Или мб все таки люди занимаются какой то фигней? (отказываются от вакцинации)
19.10.2021 11:30 Ответить
вспышки подобных болезней есть во всем мире, они не массовые - но есть.Не думайте что европа/америка и пр. это нечто возвышенное, там тоже есть что и у нас, и есть и погрязнее ( то вы еще видать о мигрантах индусах в штатах и арабов а европе не знаете).
Вакцинация от вируса который ДОСИХПОР спустя 2 года толком не вычислен, его мутация на сегодня неподвласна контролю и пониманию (ибо симптоматику уже лепят всю какую непопадя), вакцина не сертифицированна а лишь разрешена в экстренном приминеннии (это вообще терминология США и их законов, каким боком мы притерлись?) и о побочках молчат и это тайна не только у нас а во всем мире - считаю что этого вполне достаточно чтобы люди с опаской относились к такой "вакцинации".
19.10.2021 11:45 Ответить
Как ты думаешь, почему опасен даже один потенциальный носитель (не вакцинированный) болезни для всех окружающих? https://news.un.org/ru/story/2020/01/1370191 Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выражает озабоченность в связи со значительным ростом числа новых случаев заражения диким полиовирусом первого типа: с 28-ми в 2018 году до 113-ти - в 2019. Особенно тревожная ситуация сложилась в Пакистане и Афганистане. Пока в мире есть хоть один инфицированный, опасность грозит всем детям планеты, напоминают в ВОЗ.
19.10.2021 16:17 Ответить
Она и без вспышки не способна. Только об этом не напишут. А вообще, если честно, сейчас европейская модель медицинского обслуживания показывает несостоятельность во всех странах Европы. Она может и рассчитана на получение человеком более качественного обслуживания, но в большинстве своем в то же самое время сделать наиболее полный массовый охват населения не в состоянии. Короче медицина для избранных.
19.10.2021 10:19 Ответить
Плюс задержки с зарплатами и "ковидными". Из-за чего медработники массово увольняются. https://www.vizit.ks.ua/medicina/u-genicheskij-likarni-majzhe-trimisyachni-borgi-z-zarobitno%d1%97-plati-mediki-protestuyut-video/.
19.10.2021 11:07 Ответить
Проблемы медицинских учреждений это проблемы властей...а не мои...
Пусть меньше воруют...а больше вкладывают...строят больше больниц..покупают больше оборудования...
19.10.2021 09:48 Ответить
Ключевое тут то..что я не намерен колоть в себя экспериментальную жидкость...ради того что бы помочь властям разгрузить больницы...это не аргумент для меня..
19.10.2021 09:58 Ответить
Забыли точно также во всем мире сделать за год-полтора, когда появилась эта зараза. Очень сильно в мире не хватает таких вот умных... Когда не дай бог придется прийти к мед. сортировке больных и будут пальцем выбирать, кто должен жить, а кто нет - вот тогда эта проблема точно будет твоя... И всегда виноваты какие то воры, а ответсвенности у рядового гражданина никакой и никогда нету Все белые и пушистые
19.10.2021 09:59 Ответить
Кстате да. Понадеялись на вакцинацию, а тут опс! И ОПЯТЬ ВНЕЗАПНО ВДРУГ кончились места вот какраз в той Латвии, которую коекто замечать не желает.
19.10.2021 10:02 Ответить
Да все просто. Европейская модель медицины никуда не годится в плане охвата населения. Кстати, что показательно - в странах третьего и даже четвертого мира, где медицина казалось бы на столько слабая, что даже к нетрадиционной народ часто-густо обращается, статистика по ковид получше выглядит.
19.10.2021 10:23 Ответить
Латвия полностью вакцинировна (или хотя бы большинство) или к чему эта вся игра в намеки? Статистика Латвии на конец сентября https://covid19.gov.lv/index.php/ru/aktualites/853-gospitalizirovannykh-i-909-umershikh-v-avguste-ne-byli-vakcinirovany-ot-covid-19 85,3 % госпитализированных и 90,9 % умерших в августе не были вакцинированы от Covid-19
19.10.2021 11:53 Ответить
Ты за себя переживай сортировщик ты наш...а за меня не надо..
19.10.2021 10:13 Ответить
В том то и дело, что из-за тебе подобных потом все равно болеют вакцинированные в итоге, т.к. заболеваемость полумерами таким вот образом не остановить/замедлить. Сиди там сортируй весь тот мусор у себя в голове и не встревай в разговор если нечего по делу сказать или просто желание оставить тут свой высер?
19.10.2021 11:23 Ответить
зачем вакцина если все равно болеешь,заражаешь других?Если вакцина должна работать направленно создавая имунитет а этого не происходит.Привит от всего что можно и не болел ничем от чего привит.Антиваксеры доказывают что в вакцине чип Гейтса и код сатаны и иллюминаты с масонами чары наводят.ВОЗ аргументирует что легче переболеешь с вакциной но это не точно и побочка тебя может добить,вопрос сколько раз я должен переболеть чтоб потом не болеть?Есть статистика кол-во раз переболевших ковидом вакцинированных и невакцинировпных?Ваксеры хотят всек поколоть чтоб сняли ограничения и не болеть,верят в чудодейственный эликсир,тогда почему вакцинованые дохнут опять же от ковида и побочек,фармацевтические компании хотят срубить побольше на пандемии,им вообще подольше б это продолжалось.Лжецы лгут таким же лжецам и думают что говорят правду,вы все все равно умрёте рано или поздно а вот как вам подскажут помогут
19.10.2021 13:17 Ответить
Нет никакого эликсира. Как ты думаешь, почему для вакцинированных "страшен" даже один потенциальный разносчик болезни? Намекну, вирус постоянно мутирует от "клиента до клиента". И хватит уже глупые вопросы из 19 века тут задавать - это уже проходили тогда и так побороли кучу болезней, но сейчас о5 начинаем потихоньку ими болеть из-за даунов, которые принципиально не хотят (например) в детстве сделать укольчик.
19.10.2021 16:21 Ответить
ну таки побороли,вернее сделали контролируемыми,а другие вирусы которых тысячи не мутируют?есть макро и микро мутации,любая мутация которая выходит за рамки вида вымирает.Другие болезни так и остались,корь,чума и прочии а они не мутируют?Значит нет,ведь прививка сделанная мне в детстве до сих пор защищаетЛюди боятся что эти мутации искуственны и направлены на определенные цели,у них есть на это основания,как переболевших ковидом скажу,почти год прошел а чувствую не в своей тарелке,то есть организм ещё не оправился и тут снова атака новыми штаммами от которых вакцина вроде защищает но полностью,то есть заболеть и переносить могу как с ней так и без нее.
19.10.2021 19:43 Ответить
эффект Даннинга-Крюгера - дебилы не в состоянии понять что они дебилы в силу своего дебилизма.
Так и антиваксеры не в состоянии понять своего дебилизма. Потому ходят неуколотыми.
19.10.2021 10:56 Ответить
Ну, а нас сирых радует лишь одна надежда на то, что такой умный малчик, как ты Олежик, таки укололся. Единственное, - если еще не женат, тебе будет трудно найти такую же уколотую и равную себе по умственному развитию девочку... Да и зачем, - ведь перспективы размножения для вас довольно смутные.
19.10.2021 12:55 Ответить
Может делать. А может и не делать.
Кстате а где желающих стоко набрать? Прошу заметить, никого не отговариваю, но тем не менее.
19.10.2021 09:31 Ответить
Что самое забавное, желающих прибавилось и очереди нормальные такие начали появляться из-за требований к работодателям. Жаль только, что обычно начинают подымать свои жопы только когда петух клюнет...
19.10.2021 09:37 Ответить
Это кагбе не желающие в очередях стоят, а нагнутые. Вряд ли у них там настроение хорошее.
19.10.2021 09:39 Ответить
Их настроение волнует в последнюю очередь. Гнутые, не гнутые - теперь создают ажиотаж, когда можно было спокойно сделать, тем более что все так или иначе к этому шло. Либо делать тесты постоянно (платно), либо сделать вакцину (бесплатно), либо сидеть дома (например). Но виноват конечно будет кто-то другой и где то там далеко...
19.10.2021 09:48 Ответить
Ну это то как раз понятно. А в первую очередь о чём переживаем?
19.10.2021 09:54 Ответить
Это очень точная цифра "почти все". Держи в курсе своей статистики
19.10.2021 10:00 Ответить
А Вам не кажется странным, что только через 9 месяцев после старта вакцинации наш минздрав наконец-то собрался опубликовать противопоказания к вакцинированию? И то только собрался. Пока еще не опубликовал.
19.10.2021 10:30 Ответить
Нет, такие вопросы вперед решать с мин здравом. Почему он и когда...
19.10.2021 11:20 Ответить
Т.е. когнитивного диссонанса у Вас не возникло? Ведь по логике вещей если нет перечня противопоказаний, то колют вакцину всем подряд без учета особенностей организма. Вы считаете, что такой подход допустим?
19.10.2021 12:46 Ответить
Я считаю что если она сертифицирована, то мне этого достаточно. Единственное чего стоит немного опасаться- это аллергической реакции, но не проблема, если все проходит как нужно.
19.10.2021 16:13 Ответить
Ну теперь главное, чтобы Ваш организм правильно понял, что она сертифицирована.
19.10.2021 16:50 Ответить
Да, да, еще в августе все понял...
19.10.2021 16:58 Ответить
Ну тогда я рад и спокоен за Вас. Будьте здоровы и не болейте. Вообще ничем не болейте, а не только ковидом. Здоровья Вам и Вашей семье.
19.10.2021 17:00 Ответить
Ага, зробиш з цими людішками..
19.10.2021 09:35 Ответить
Украина может стать самой богатой страной Европы.
Украина может выпускать роботов с искусственным интеллектом.
Украина может запустить человека на Марс.
>
Может. Но не получается.
19.10.2021 09:59 Ответить
Богатырева, Бахтеева и российские тролли сделали много для одебиливания населения Украины.
Результат антивакцинальной компании, затеянной ими - вспышка полиомиелита, что было немыслимо в СССР..
19.10.2021 10:58 Ответить
хорошо.
20.10.2021 02:22 Ответить
ЛЯШКО - такой же хронический лгун, как и СТЕПАНОВ. То врал про тесты, этот про вакцины. Не выполнено НИЧЕГО ИЗ ОБЕЩАННОГО. Лично Ляшко ещё в апреле говорил, что можно делать по 10-11млн.прививок в месяц, а 4,5млн. - это цифра при самом пессимист. сценарии. С апреля прошло 6 месяцев, они ни разу не сделали даже пессимистич. 4,5млн. ЕЖЕДНЕВНАЯ ЗЕЛЕНАЯ ЛОЖЬ, ЕЖЕДНЕВНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ПОЗОР......
20.10.2021 17:35 Ответить
 
 