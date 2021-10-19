Украина может делать 1,5 млн прививок от COVID-19 в неделю, - Ляшко

По поручению премьер-министра для регионов страны установлено выполнение целевых показателей по охвату вакцинацией против COVID-19 на уровне 1,5 млн прививок в неделю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Соответствующее поручение уже подписано министром здравоохранения и направлено к исполнению.

"Каждая область в соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которое вполне может выполнить. Все поставленные цели реальные, утверждены и отдельные регионы, например Полтавская и Херсонская, уже доказали способность достичь поставленных правительством уровней охвата вакцинацией", - отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Самый высокий суточный рекорд, который был установлен в последнее время, составляет 193 тыс. прививок.

