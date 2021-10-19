Украина может делать 1,5 млн прививок от COVID-19 в неделю, - Ляшко
По поручению премьер-министра для регионов страны установлено выполнение целевых показателей по охвату вакцинацией против COVID-19 на уровне 1,5 млн прививок в неделю.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Соответствующее поручение уже подписано министром здравоохранения и направлено к исполнению.
"Каждая область в соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которое вполне может выполнить. Все поставленные цели реальные, утверждены и отдельные регионы, например Полтавская и Херсонская, уже доказали способность достичь поставленных правительством уровней охвата вакцинацией", - отметил глава Минздрава Виктор Ляшко.
Самый высокий суточный рекорд, который был установлен в последнее время, составляет 193 тыс. прививок.
Что оно рассказывает? Какие 1.5 млн? Это до высадки 1 млрд деревьев или уже после?
Ну нейжели народ отупел уже от тв настолько что даже таких банальных вещей не видит.
А тут полтора года прошло. И ВДРУГ ВНЕЗАПНО ОПЯТЬ стало мест нехватать.
И вы видать не дочитали или не смогли понять - не в состоянии принять и обслужить заведение 100 человек расчитаное на 10, то что по тв расказывают койкоместа это чушь, людей нет которые это обслужить могут.
Вакцинация от вируса который ДОСИХПОР спустя 2 года толком не вычислен, его мутация на сегодня неподвласна контролю и пониманию (ибо симптоматику уже лепят всю какую непопадя), вакцина не сертифицированна а лишь разрешена в экстренном приминеннии (это вообще терминология США и их законов, каким боком мы притерлись?) и о побочках молчат и это тайна не только у нас а во всем мире - считаю что этого вполне достаточно чтобы люди с опаской относились к такой "вакцинации".
Пусть меньше воруют...а больше вкладывают...строят больше больниц..покупают больше оборудования...
Так и антиваксеры не в состоянии понять своего дебилизма. Потому ходят неуколотыми.
Кстате а где желающих стоко набрать? Прошу заметить, никого не отговариваю, но тем не менее.
Украина может выпускать роботов с искусственным интеллектом.
Украина может запустить человека на Марс.
>
Может. Но не получается.
Результат антивакцинальной компании, затеянной ими - вспышка полиомиелита, что было немыслимо в СССР..