УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11561 відвідувач онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
1 429 58

Україна може робити 1,5 млн щеплень проти COVID-19 на тиждень, - Ляшко

Україна може робити 1,5 млн щеплень проти COVID-19 на тиждень, - Ляшко

За дорученням прем'єр-міністра для регіонів країни встановлено виконання цільових показників щодо охоплення вакцинацією проти COVID-19 на рівні 1,5 млн щеплень на тиждень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Відповідне доручення вже підписано міністром охорони здоров'я і направлено до виконання.

"Кожна область відповідно до своїх можливостей отримала певну кількість щеплень, яку цілком може виконати. Усі поставлені цілі реальні, затверджені і окремі регіони, наприклад Полтавська та Херсонська, вже довели спроможність досягти поставлених Урядом рівнів охоплення вакцинацією", - зазначив глава МОЗ Віктор Ляшко.

Найвищий добовий рекорд, який було встановлено останнім часом, становить 193 тис. щеплень.

Також читайте: Зеленський: Вакцинація - єдина альтернатива локдауну в Україні

Автор: 

вакцина (4419) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19767)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Можно, то можно, но вот слишком много в этой стране плоскоземельщиков, чипированых, любителей заговоров о массовом уничтожении людей при помощи вакцин, сектанктов вай-фая и прочей нечести. А жаль...
показати весь коментар
19.10.2021 09:23 Відповісти
+4
"нужно больше золота"

Что оно рассказывает? Какие 1.5 млн? Это до высадки 1 млрд деревьев или уже после?
показати весь коментар
19.10.2021 09:22 Відповісти
+4
Тутава рядом тема про Латвию вакцинированную, пойди там это напиши.
показати весь коментар
19.10.2021 09:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обычно гордятся сделанными делами, а не фантазиями
показати весь коментар
19.10.2021 09:21 Відповісти
Здесь, кстати, фантазёров и не сосчитать.
показати весь коментар
19.10.2021 09:24 Відповісти
"нужно больше золота"

Что оно рассказывает? Какие 1.5 млн? Это до высадки 1 млрд деревьев или уже после?
показати весь коментар
19.10.2021 09:22 Відповісти
Чего только не может Украина...
показати весь коментар
19.10.2021 09:23 Відповісти
Можно, то можно, но вот слишком много в этой стране плоскоземельщиков, чипированых, любителей заговоров о массовом уничтожении людей при помощи вакцин, сектанктов вай-фая и прочей нечести. А жаль...
показати весь коментар
19.10.2021 09:23 Відповісти
"Украина может делать 1,5 млн прививок от COVID-19 в неделю", - в адекватних громадян головне питання: А нах... це робити?
показати весь коментар
19.10.2021 09:29 Відповісти
Чтобы разгрузить мед.учреждения, т.к. риск попадания именно на больничную койну в разы уменьшается - всегда ваш кеп.
показати весь коментар
19.10.2021 09:35 Відповісти
Тутава рядом тема про Латвию вакцинированную, пойди там это напиши.
показати весь коментар
19.10.2021 09:36 Відповісти
Зачем мне это писать в новости о Латвии?
показати весь коментар
19.10.2021 09:38 Відповісти
Ну подумай сам.
показати весь коментар
19.10.2021 09:40 Відповісти
Зачем думать, когда ты тут такой умный есть и все объяснишь...
показати весь коментар
19.10.2021 09:43 Відповісти
Чтобы разгрузить ненадо было разваливать, За последние 10-15 лет : позакрывали и развалили инфекционки, позакрывали и развалили медсанчасти, уменьшили (создали условия) персонал И последняя вишенка - обьеденили в ТГ .Теперь больница которая была расчитана на 1 район в городе ,принимает с сел за 80-100 км. Конечно она переполненна, она и район (который и так разросся за 25 лет) не способна при вспышке любой обслужить, а тут еще везут.
Ну нейжели народ отупел уже от тв настолько что даже таких банальных вещей не видит.
показати весь коментар
19.10.2021 09:45 Відповісти
Я понял, то есть во всем мире так же делали и разрушали, теперь врачи по 20 часов могут работать из-за наплыва ибо власть виноваты, что не наплодила в сто тысяч раз больше врачей за год-полтора? Хватит из себя лепить особенных. А еще говорят, что взрослые люди всегда готовы взять ответсвенность на себя и как бы это разумно... То что в стране болезнями 18-19 века в школах начинают болеть, тоже власть виновата?
показати весь коментар
19.10.2021 09:54 Відповісти
Кагбе да. Но вот когда нужно было, кой где магическим образом в считанные дни появлялись новые больнички.

А тут полтора года прошло. И ВДРУГ ВНЕЗАПНО ОПЯТЬ стало мест нехватать.
показати весь коментар
19.10.2021 10:00 Відповісти
Если ты умеешь пользоваться гуглом, то можешь посмотреть статистику за прошлый год когда началась волна и какое количество попадало в больницу (тяжелые). В этом году уже показатели на уровне и намного раньше (привет Дельта). Пол года всех просили сделать вакцину, но нет - тупо влом/вариант мирового заговора. Одно дело "появилась" больничка, а другое дело мед персонал. Хотя мб тебе реально и так сойдет? В Китае например, при "новых больничках", все сидели молча дома и не рыпались даже ибо бо-бо и не дай бог что-то там вякнешь...
показати весь коментар
19.10.2021 10:09 Відповісти
Ну так спроси у Гугла...сколько было вакцинированно тогда...и сколько сейчас..
показати весь коментар
19.10.2021 10:16 Відповісти
и...?
показати весь коментар
19.10.2021 11:19 Відповісти
Во всем мире капитализм, и мы идем тудаже.Если не знаете по существу ,зачем пишите??? Вспышка ковида в Ломбардии погуглить не хотите? даже видео были , везли в ближайшую в которой аж 2 врача и 4 медсестры посменные и 3 палаты на 6 человек (потом впихивали туда по десятку в каждую наплевав на все нормы), и все лягло на 3й день, они и не разваливали, они дооптимизировались.И так везде.Америку посмотреть не хотите?? 1 медсестра в расчете на хз больных в нормальное время, а сейчас паника.Во всем мире болеют дома, и именно нам это втюхнули под видом семейного врача . Содержать первентивные меры и службы - очень дорого, там это все сжато донемогу, а у нас то что было - развалили и позакрывали, это в медецине, а в разработках и иследованиях вообще печаль.
И вы видать не дочитали или не смогли понять - не в состоянии принять и обслужить заведение 100 человек расчитаное на 10, то что по тв расказывают койкоместа это чушь, людей нет которые это обслужить могут.
показати весь коментар
19.10.2021 10:42 Відповісти
Да нету, я об этом тут и писал тоже. Так что не совсем понимаю претензию. Сколько кого не содержи - все равно будет мало, если общество само по себе против (например вакцинации). У нас болезнями 18-19 века СЕЙЧАС в школах болеют о которых весь цивилизованный мир только из истории знает - это из-за того что врачей мало или власть виновата? Или мб все таки люди занимаются какой то фигней? (отказываются от вакцинации)
показати весь коментар
19.10.2021 11:30 Відповісти
вспышки подобных болезней есть во всем мире, они не массовые - но есть.Не думайте что европа/америка и пр. это нечто возвышенное, там тоже есть что и у нас, и есть и погрязнее ( то вы еще видать о мигрантах индусах в штатах и арабов а европе не знаете).
Вакцинация от вируса который ДОСИХПОР спустя 2 года толком не вычислен, его мутация на сегодня неподвласна контролю и пониманию (ибо симптоматику уже лепят всю какую непопадя), вакцина не сертифицированна а лишь разрешена в экстренном приминеннии (это вообще терминология США и их законов, каким боком мы притерлись?) и о побочках молчат и это тайна не только у нас а во всем мире - считаю что этого вполне достаточно чтобы люди с опаской относились к такой "вакцинации".
показати весь коментар
19.10.2021 11:45 Відповісти
Как ты думаешь, почему опасен даже один потенциальный носитель (не вакцинированный) болезни для всех окружающих? https://news.un.org/ru/story/2020/01/1370191 Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выражает озабоченность в связи со значительным ростом числа новых случаев заражения диким полиовирусом первого типа: с 28-ми в 2018 году до 113-ти - в 2019. Особенно тревожная ситуация сложилась в Пакистане и Афганистане. Пока в мире есть хоть один инфицированный, опасность грозит всем детям планеты, напоминают в ВОЗ.
показати весь коментар
19.10.2021 16:17 Відповісти
Она и без вспышки не способна. Только об этом не напишут. А вообще, если честно, сейчас европейская модель медицинского обслуживания показывает несостоятельность во всех странах Европы. Она может и рассчитана на получение человеком более качественного обслуживания, но в большинстве своем в то же самое время сделать наиболее полный массовый охват населения не в состоянии. Короче медицина для избранных.
показати весь коментар
19.10.2021 10:19 Відповісти
Плюс задержки с зарплатами и "ковидными". Из-за чего медработники массово увольняются. https://www.vizit.ks.ua/medicina/u-genicheskij-likarni-majzhe-trimisyachni-borgi-z-zarobitno%d1%97-plati-mediki-protestuyut-video/.
показати весь коментар
19.10.2021 11:07 Відповісти
Проблемы медицинских учреждений это проблемы властей...а не мои...
Пусть меньше воруют...а больше вкладывают...строят больше больниц..покупают больше оборудования...
показати весь коментар
19.10.2021 09:48 Відповісти
Ключевое тут то..что я не намерен колоть в себя экспериментальную жидкость...ради того что бы помочь властям разгрузить больницы...это не аргумент для меня..
показати весь коментар
19.10.2021 09:58 Відповісти
Забыли точно также во всем мире сделать за год-полтора, когда появилась эта зараза. Очень сильно в мире не хватает таких вот умных... Когда не дай бог придется прийти к мед. сортировке больных и будут пальцем выбирать, кто должен жить, а кто нет - вот тогда эта проблема точно будет твоя... И всегда виноваты какие то воры, а ответсвенности у рядового гражданина никакой и никогда нету Все белые и пушистые
показати весь коментар
19.10.2021 09:59 Відповісти
Кстате да. Понадеялись на вакцинацию, а тут опс! И ОПЯТЬ ВНЕЗАПНО ВДРУГ кончились места вот какраз в той Латвии, которую коекто замечать не желает.
показати весь коментар
19.10.2021 10:02 Відповісти
Да все просто. Европейская модель медицины никуда не годится в плане охвата населения. Кстати, что показательно - в странах третьего и даже четвертого мира, где медицина казалось бы на столько слабая, что даже к нетрадиционной народ часто-густо обращается, статистика по ковид получше выглядит.
показати весь коментар
19.10.2021 10:23 Відповісти
Латвия полностью вакцинировна (или хотя бы большинство) или к чему эта вся игра в намеки? Статистика Латвии на конец сентября https://covid19.gov.lv/index.php/ru/aktualites/853-gospitalizirovannykh-i-909-umershikh-v-avguste-ne-byli-vakcinirovany-ot-covid-19 85,3 % госпитализированных и 90,9 % умерших в августе не были вакцинированы от Covid-19
показати весь коментар
19.10.2021 11:53 Відповісти
Ты за себя переживай сортировщик ты наш...а за меня не надо..
показати весь коментар
19.10.2021 10:13 Відповісти
В том то и дело, что из-за тебе подобных потом все равно болеют вакцинированные в итоге, т.к. заболеваемость полумерами таким вот образом не остановить/замедлить. Сиди там сортируй весь тот мусор у себя в голове и не встревай в разговор если нечего по делу сказать или просто желание оставить тут свой высер?
показати весь коментар
19.10.2021 11:23 Відповісти
зачем вакцина если все равно болеешь,заражаешь других?Если вакцина должна работать направленно создавая имунитет а этого не происходит.Привит от всего что можно и не болел ничем от чего привит.Антиваксеры доказывают что в вакцине чип Гейтса и код сатаны и иллюминаты с масонами чары наводят.ВОЗ аргументирует что легче переболеешь с вакциной но это не точно и побочка тебя может добить,вопрос сколько раз я должен переболеть чтоб потом не болеть?Есть статистика кол-во раз переболевших ковидом вакцинированных и невакцинировпных?Ваксеры хотят всек поколоть чтоб сняли ограничения и не болеть,верят в чудодейственный эликсир,тогда почему вакцинованые дохнут опять же от ковида и побочек,фармацевтические компании хотят срубить побольше на пандемии,им вообще подольше б это продолжалось.Лжецы лгут таким же лжецам и думают что говорят правду,вы все все равно умрёте рано или поздно а вот как вам подскажут помогут
показати весь коментар
19.10.2021 13:17 Відповісти
Нет никакого эликсира. Как ты думаешь, почему для вакцинированных "страшен" даже один потенциальный разносчик болезни? Намекну, вирус постоянно мутирует от "клиента до клиента". И хватит уже глупые вопросы из 19 века тут задавать - это уже проходили тогда и так побороли кучу болезней, но сейчас о5 начинаем потихоньку ими болеть из-за даунов, которые принципиально не хотят (например) в детстве сделать укольчик.
показати весь коментар
19.10.2021 16:21 Відповісти
ну таки побороли,вернее сделали контролируемыми,а другие вирусы которых тысячи не мутируют?есть макро и микро мутации,любая мутация которая выходит за рамки вида вымирает.Другие болезни так и остались,корь,чума и прочии а они не мутируют?Значит нет,ведь прививка сделанная мне в детстве до сих пор защищаетЛюди боятся что эти мутации искуственны и направлены на определенные цели,у них есть на это основания,как переболевших ковидом скажу,почти год прошел а чувствую не в своей тарелке,то есть организм ещё не оправился и тут снова атака новыми штаммами от которых вакцина вроде защищает но полностью,то есть заболеть и переносить могу как с ней так и без нее.
показати весь коментар
19.10.2021 19:43 Відповісти
эффект Даннинга-Крюгера - дебилы не в состоянии понять что они дебилы в силу своего дебилизма.
Так и антиваксеры не в состоянии понять своего дебилизма. Потому ходят неуколотыми.
показати весь коментар
19.10.2021 10:56 Відповісти
Ну, а нас сирых радует лишь одна надежда на то, что такой умный малчик, как ты Олежик, таки укололся. Единственное, - если еще не женат, тебе будет трудно найти такую же уколотую и равную себе по умственному развитию девочку... Да и зачем, - ведь перспективы размножения для вас довольно смутные.
показати весь коментар
19.10.2021 12:55 Відповісти
Может делать. А может и не делать.
Кстате а где желающих стоко набрать? Прошу заметить, никого не отговариваю, но тем не менее.
показати весь коментар
19.10.2021 09:31 Відповісти
Что самое забавное, желающих прибавилось и очереди нормальные такие начали появляться из-за требований к работодателям. Жаль только, что обычно начинают подымать свои жопы только когда петух клюнет...
показати весь коментар
19.10.2021 09:37 Відповісти
Это кагбе не желающие в очередях стоят, а нагнутые. Вряд ли у них там настроение хорошее.
показати весь коментар
19.10.2021 09:39 Відповісти
Их настроение волнует в последнюю очередь. Гнутые, не гнутые - теперь создают ажиотаж, когда можно было спокойно сделать, тем более что все так или иначе к этому шло. Либо делать тесты постоянно (платно), либо сделать вакцину (бесплатно), либо сидеть дома (например). Но виноват конечно будет кто-то другой и где то там далеко...
показати весь коментар
19.10.2021 09:48 Відповісти
Ну это то как раз понятно. А в первую очередь о чём переживаем?
показати весь коментар
19.10.2021 09:54 Відповісти
Это очень точная цифра "почти все". Держи в курсе своей статистики
показати весь коментар
19.10.2021 10:00 Відповісти
А Вам не кажется странным, что только через 9 месяцев после старта вакцинации наш минздрав наконец-то собрался опубликовать противопоказания к вакцинированию? И то только собрался. Пока еще не опубликовал.
показати весь коментар
19.10.2021 10:30 Відповісти
Нет, такие вопросы вперед решать с мин здравом. Почему он и когда...
показати весь коментар
19.10.2021 11:20 Відповісти
Т.е. когнитивного диссонанса у Вас не возникло? Ведь по логике вещей если нет перечня противопоказаний, то колют вакцину всем подряд без учета особенностей организма. Вы считаете, что такой подход допустим?
показати весь коментар
19.10.2021 12:46 Відповісти
Я считаю что если она сертифицирована, то мне этого достаточно. Единственное чего стоит немного опасаться- это аллергической реакции, но не проблема, если все проходит как нужно.
показати весь коментар
19.10.2021 16:13 Відповісти
Ну теперь главное, чтобы Ваш организм правильно понял, что она сертифицирована.
показати весь коментар
19.10.2021 16:50 Відповісти
Да, да, еще в августе все понял...
показати весь коментар
19.10.2021 16:58 Відповісти
Ну тогда я рад и спокоен за Вас. Будьте здоровы и не болейте. Вообще ничем не болейте, а не только ковидом. Здоровья Вам и Вашей семье.
показати весь коментар
19.10.2021 17:00 Відповісти
Ага, зробиш з цими людішками..
показати весь коментар
19.10.2021 09:35 Відповісти
Украина может стать самой богатой страной Европы.
Украина может выпускать роботов с искусственным интеллектом.
Украина может запустить человека на Марс.
>
Может. Но не получается.
показати весь коментар
19.10.2021 09:59 Відповісти
Богатырева, Бахтеева и российские тролли сделали много для одебиливания населения Украины.
Результат антивакцинальной компании, затеянной ими - вспышка полиомиелита, что было немыслимо в СССР..
показати весь коментар
19.10.2021 10:58 Відповісти
хорошо.
показати весь коментар
20.10.2021 02:22 Відповісти
ЛЯШКО - такой же хронический лгун, как и СТЕПАНОВ. То врал про тесты, этот про вакцины. Не выполнено НИЧЕГО ИЗ ОБЕЩАННОГО. Лично Ляшко ещё в апреле говорил, что можно делать по 10-11млн.прививок в месяц, а 4,5млн. - это цифра при самом пессимист. сценарии. С апреля прошло 6 месяцев, они ни разу не сделали даже пессимистич. 4,5млн. ЕЖЕДНЕВНАЯ ЗЕЛЕНАЯ ЛОЖЬ, ЕЖЕДНЕВНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ПОЗОР......
показати весь коментар
20.10.2021 17:35 Відповісти
 
 