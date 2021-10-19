Україна може робити 1,5 млн щеплень проти COVID-19 на тиждень, - Ляшко
За дорученням прем'єр-міністра для регіонів країни встановлено виконання цільових показників щодо охоплення вакцинацією проти COVID-19 на рівні 1,5 млн щеплень на тиждень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Відповідне доручення вже підписано міністром охорони здоров'я і направлено до виконання.
"Кожна область відповідно до своїх можливостей отримала певну кількість щеплень, яку цілком може виконати. Усі поставлені цілі реальні, затверджені і окремі регіони, наприклад Полтавська та Херсонська, вже довели спроможність досягти поставлених Урядом рівнів охоплення вакцинацією", - зазначив глава МОЗ Віктор Ляшко.
Найвищий добовий рекорд, який було встановлено останнім часом, становить 193 тис. щеплень.
Что оно рассказывает? Какие 1.5 млн? Это до высадки 1 млрд деревьев или уже после?
Ну нейжели народ отупел уже от тв настолько что даже таких банальных вещей не видит.
А тут полтора года прошло. И ВДРУГ ВНЕЗАПНО ОПЯТЬ стало мест нехватать.
И вы видать не дочитали или не смогли понять - не в состоянии принять и обслужить заведение 100 человек расчитаное на 10, то что по тв расказывают койкоместа это чушь, людей нет которые это обслужить могут.
Вакцинация от вируса который ДОСИХПОР спустя 2 года толком не вычислен, его мутация на сегодня неподвласна контролю и пониманию (ибо симптоматику уже лепят всю какую непопадя), вакцина не сертифицированна а лишь разрешена в экстренном приминеннии (это вообще терминология США и их законов, каким боком мы притерлись?) и о побочках молчат и это тайна не только у нас а во всем мире - считаю что этого вполне достаточно чтобы люди с опаской относились к такой "вакцинации".
Пусть меньше воруют...а больше вкладывают...строят больше больниц..покупают больше оборудования...
Так и антиваксеры не в состоянии понять своего дебилизма. Потому ходят неуколотыми.
Кстате а где желающих стоко набрать? Прошу заметить, никого не отговариваю, но тем не менее.
Украина может выпускать роботов с искусственным интеллектом.
Украина может запустить человека на Марс.
>
Может. Но не получается.
Результат антивакцинальной компании, затеянной ими - вспышка полиомиелита, что было немыслимо в СССР..