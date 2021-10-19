Україна може робити 1,5 млн щеплень проти COVID-19 на тиждень, - Ляшко

За дорученням прем'єр-міністра для регіонів країни встановлено виконання цільових показників щодо охоплення вакцинацією проти COVID-19 на рівні 1,5 млн щеплень на тиждень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Відповідне доручення вже підписано міністром охорони здоров'я і направлено до виконання.

"Кожна область відповідно до своїх можливостей отримала певну кількість щеплень, яку цілком може виконати. Усі поставлені цілі реальні, затверджені і окремі регіони, наприклад Полтавська та Херсонська, вже довели спроможність досягти поставлених Урядом рівнів охоплення вакцинацією", - зазначив глава МОЗ Віктор Ляшко.

Найвищий добовий рекорд, який було встановлено останнім часом, становить 193 тис. щеплень.

Також читайте: Зеленський: Вакцинація - єдина альтернатива локдауну в Україні