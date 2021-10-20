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Преподаватели вузов уговаривают студентов не вакцинироваться, – замминистра здравоохранения Микичак
Преподаватели украинских вузов ведут антивакцинаторскую кампанию, считает заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.
Об этом она заявила на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Значительное количество преподавательского состава университетов ведет антивакцинаторскую кампанию, и мы об этом знаем", - сказала она.
Микичак отметила, что "руководство вузов еще не провело достаточной работы по вакцинации всех студентов".
"Позиция Минздрава является категорической: студенты должны быть вакцинированы, равно как и преподаватели, не менее 80% студентов", - подчеркнула она.
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Если у нас такие тупоголовые преподаватели - не удивительно, что уровень профессионализма в стране неудержимо стремится к нулю.
Може вас цікавлять дослідження імунних реакцій вакцинованих і невакцинованих на корону? То для таких досліджень достатньо невеликих груп, а не усієї спільноти.
Хоча, навряд чи вас дослідження цікавлять взвгвлі.
Если бы вакцина несла добро - никого заставлять бы не пришлось.
,заточена на українців, діє..
Миколаївська область
В українських виробників закінчилися необхідні обсяги кисню, тому у Вознесенській багатопрофільній лікарні на Миколаївщині припинили постачати кисень.
Ситуація з нестачею кисню повторюється і знову в піковий момент пандемії, коли життя максимальної кількості людей в ковідному шпиталі залежить саме від наявності кисню в системі, - повідомили в лікарні.
У Миколаївській міській лікарні №5 дві доби поспіль фіксують понад 30 нових хворих на ковід. Таким чином в інфекційному відділені розгорнули 60 ліжок, кожне з яких зайняте хворим пацієнтом. Також серед хворих на коронавірус є вагітні та породіллі.
Станом на 19 жовтня, в реанімації перебували п'ять пацієнтів, вони цілодобово під контролем лікарів.
На цей момент всі пацієнти дуже важкі. Ця хвиля дуже важка. Для кожного пацієнта потрібен свій підхід, тому що ці тугі маски не надто викликають комфорт у пацієнтів, і до кожного потрібно підійти пояснити, що це потрібно для їх порятунку і потрібно потерпіти, - сказав лікар Руслан Кріль.
Інші пацієнти з легшою симптоматикою дихають лише за допомогою кисневої маски.
За словами заступника головного лікаря з медичної частини лікарні №5 Сергія Матвієнка, приблизно 95 відсотків пацієнтів не вакциновані.
У лікарнях Миколаєва, станом на 19 жовтня, а кисневій терапії перебували 519 хворих з 665 госпіталізованих. Ліжковий фонд Миколаєва вже завантажений на 76%.
Львівська область
Нова хвиля коронавірусу почала все частіше торкатися дітей, так у львівському "Охматдиті" лікують майже 50 дітей з COVID-19, станом на 20 жовтня.
Нині медики борються за життя 3-місячної дитини, у якої ковідна пневмонія, вона знаходиться в реанімації у важкому стані. Немовля перебуває на апараті штучної вентиляції легенів.
Стільки дітей з COVID-19 у нас ще не було. Бережіть найдорожчих! Вакцинуйтеся, вдягайте маску дитині у громадських місцях і, якщо у сина чи донечки є симптоми ГРВІ, тримайте контакт зі своїм сімейним лікарем, - зазначили в "Охматдиті".
За словами лікарів,https://parlament.ua/news/v-ukraini-zrosla-v-razi-gospitalizacziya-ditej-z-covid-19-yaki-simptomi/ симптоми коронавірусу в дітей схожі на грип - у них з'являються нежить, кашель та температура, яку важко збити.
Діти, коронавірус (Фото: picabu)
Через ускладнення дорослим хворим на ковід можуть ампутувати кінцівки. Так минулого тижня у 8 міській клінічній лікарні трьом хворим на коронавірус ампутували ноги.
Завідувач хірургічного відділення 8-ї міської лікарні Ігор Стояновський вважає, що COVID-19 вражає не лише легені, а й інші системи.
Якщо тромб закоркує кровопостачання головного мозку - в пацієнта розвинеться інсульт. Якщо закоркує кровопостачання судин кишківника - може розвинутися таке грізне ускладнення як ішемічний абдомінальний синдром. І тоді практично шансів врятувати пацієнта немає, - пояснив лікар.
Сьогодні, 20 жовтня, у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги від ускладнень коронавірусуhttps://www.facebook.com/natasha.hmil/posts/4445168178901251 померла 40-річна жінка, мати трьох дітей. Найменшому з її дітей - рік. Медики боролися за її життя дві доби, проте пацієнтка мала ураження легень на 100%. Львів'янка була противником вакцинації.
Станом на 19 жовтня, у львівських лікарнях перебував 801 пацієнт. У 762 хворих підтвердили коронавірус, 57 - у реанімації, а 28 - під'єднані до апаратів ШВЛ.
Хто володіє інформацією, той володіє світом, думайте.
1. получающие гешефт от вакцин и коронабесия
2. запуганные тупые идиоты зомбированные телевизором
Вторые начинают понимать что их жёстко ******* и теперь непонятно что происходит в их организме. Теперь они ноют что бы все стали потерпевшими как они)
Но, нет, убогие.. Это ваш выбор. Вам за него и отвечать своим здоровьем
Никто не будет отвечать, если вы начнёте дохнуть через год