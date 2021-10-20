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Новости Борьба с коронавирусом
20 103 141

Преподаватели вузов уговаривают студентов не вакцинироваться, – замминистра здравоохранения Микичак

Преподаватели вузов уговаривают студентов не вакцинироваться, – замминистра здравоохранения Микичак

Преподаватели украинских вузов ведут антивакцинаторскую кампанию, считает заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

Об этом она заявила на заседании парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Значительное количество преподавательского состава университетов ведет антивакцинаторскую кампанию, и мы об этом знаем", - сказала она.

Микичак отметила, что "руководство вузов еще не провело достаточной работы по вакцинации всех студентов".

"Позиция Минздрава является категорической: студенты должны быть вакцинированы, равно как и преподаватели, не менее 80% студентов", - подчеркнула она.

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Автор: 

вуз (907) высшее образование (182) студенты (671) COVID-19 (18608) Микичак Ирина (56)


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Топ комментарии
+22
Я бы вчерашние фото с реанимаций развесил на ьигбордах по всей стране. И лечил невакцинированных только за их счет и в последнюю очередь. Кошелек -- хороший мозгоправ.
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20.10.2021 18:33
+19
это да ...провал вакцинации надо на кого то вешать
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20.10.2021 18:28
+15
Если я лично видел как профессура, доценты и прочие "лечились" записями Чумака и Кашпировского -- чего еще можно ждать? "Самое лучшее в мире" совдеповское образование выходит наружу.
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20.10.2021 18:30
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Рыба гниет с головы.
Если у нас такие тупоголовые преподаватели - не удивительно, что уровень профессионализма в стране неудержимо стремится к нулю.
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20.10.2021 19:14 Ответить
андруша,скажи шо спутник ждут😂🌷×××
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20.10.2021 19:23 Ответить
Почалося палювання на відьом.
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20.10.2021 19:19 Ответить
Хто бачив сертифікати якості на вакцини? Тупа влада зразу зняла з себе відповідальність за наслідки вакцинації.
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20.10.2021 19:25 Ответить
Тут можуть бути дві відповіді на такі, напевно , злочинні дії цих викладачів, або вони щось знають про протипокази і мовчать, або вони в долі з фарм.мафією, якій вигідна люба антивакцинальна політика , бо почнуть рости епідемії, пандемії і продажі антисоплінів, антипердінів, антикашлінів...?!І МОЗ про це знає,І що? А чи знає СБУ, ДБР, ГПУ, влада???"
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21.10.2021 09:31 Ответить
Ти на гроби піди сертифікати якості попитай, контролер херов!
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21.10.2021 10:27 Ответить
Если бы меры по ограничению допуска не вакцинированных ввели в июле - больше половины населения уже были бы привиты. А то прививки делали в основном для выезда за кордон. А таких было маловато... Народ по хорошему не понимает.
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20.10.2021 19:29 Ответить
Где лучше всего прятать брильянты?В воде.Бо в воде их не видно.Так же и с вакцинацией.Предположим ваш иммунитет-это ёмкость с водой,а вакцина соответственно брильянт.При погружении брюлика в воду,он растворяется и становится невидимым.Теперь вопрос,к вакцинации.Как установить,шо способствовало выздоровлению?Собственный иммунитет(ёмкость с водой) или погружённый инородный предмет брильянт(вакцина),когда они полностью синхронизировались
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20.10.2021 19:32 Ответить
Вилийте воду з стакану і заберіть брільянти, якщо вони там є. А якщо ви їх туди не клали, то не дуріть себе, що нема різниці. Цінність води з брільянтами всередині дуже відрізняється від звичайної води.
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20.10.2021 19:54 Ответить
Ну это как сказать.Например чистая вода,даёт чистый результат.В то время как вода с брильянтом искажает результат и не даёт чёткой картины из-за вмешательства инородных тел,влияющих на структуру и чистоту воды
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20.10.2021 20:05 Ответить
Про що сказать? Про цінність води? Навряд чи ви займаєтесь такими змістовними дослідженнями, що цінність чистої води, яка їх не викривлює, для вас є більшою, за два (чи три?) діаманти, які ви мали намір туди покласти.
Може вас цікавлять дослідження імунних реакцій вакцинованих і невакцинованих на корону? То для таких досліджень достатньо невеликих груп, а не усієї спільноти.
Хоча, навряд чи вас дослідження цікавлять взвгвлі.
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20.10.2021 20:26 Ответить
Удачі вам! Цього пана я проходив вчора! Одночасно і розумний, і красивий!
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20.10.2021 21:17 Ответить
Бриллиант влияет на чистоту воды? Мало найдется веществ настолько инертных по отношению к воде, как бриллиант (алмаз).
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21.10.2021 10:42 Ответить
логика третьеклассника.
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20.10.2021 21:03 Ответить
А сколько должно погибнуть людей, чтобы уже можно было повесить микачан?
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20.10.2021 19:38 Ответить
Замминистру, министру... Вакцинируйте тремя вакцинациями всех мед работников и работников мед учреждений не зависимо от форм собственности от себя до уборщицы, до гардеробщицы 100%. (110%) Без этого не суйтесь в другие сферы. Франция и ряд стран Европы в профессиях которые в обязательном порядке должны быть вакцинированы ,первыми внесли именно мед работников... А у нас почтальонов и учителей. Так что вы уж как то постарайтесь сначала у себя в ведомстве навести порядок. А потом естественно дойдет очередь и до других. Тогда и вопросов будет меньше, а доверия больше.
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20.10.2021 19:42 Ответить
Трьома дозами замало. 😀
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20.10.2021 19:46 Ответить
Все по предписанию. Двумя сейчас уже обязательно, а после через 4 месяца ( когда эффективность действия первых двух вакцин падает на 50%, )третью.
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20.10.2021 20:35 Ответить
І я ж про що! А потім четверту, п'яту, шосту!
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20.10.2021 21:13 Ответить
Типа преподаватели ВУЗов тупее, чем Ляшко и прочие ваксманы.
Если бы вакцина несла добро - никого заставлять бы не пришлось.
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20.10.2021 20:16 Ответить
Вот они - враги народа!!!
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20.10.2021 20:42 Ответить
печальная картина. В комментах половина дебилов, половина кацапских троллей
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20.10.2021 21:05 Ответить
А ви себе з якою половиною асоціюєте? Чи невже ж ми побачимо таки героя бородатого анекдоту...!?

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20.10.2021 21:49 Ответить
Американские фармацевтические компании Pfizer и Moderna, по прогнозам аналитиков, удвоят продажи своих вакцин в 2022 году, до $93,2 млрд. Об этом сообщает Financial Times
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20.10.2021 21:51 Ответить
Ага, і ще нюхають такий крутий кокс, як у міністерстві охорони здоров'я.
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20.10.2021 22:19 Ответить
ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПРОТИВ ВАКЦИНАЦИИ???
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20.10.2021 22:35 Ответить
томущо косяпенпропаганда проти вакцинації
,заточена на українців, діє..
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20.10.2021 23:04 Ответить
Люди не проти, загальновідомих вакцин, вони проти - недосвідчених належним випробовуванням "рідин", які фармкомпанії, під підтримкою політичних діячів різних держав, і за наслідки яких, ці компанії зреклися від відповідальності, - хочуть ввести, для всього населення цивілізованих країн! Що нас чекає далі, від цих випробувань - невідомо , ні нам, ні їм!!! Думаємо!
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21.10.2021 00:13 Ответить
НОВИНИ з фронту.

Миколаївська область

В українських виробників закінчилися необхідні обсяги кисню, тому у Вознесенській багатопрофільній лікарні на Миколаївщині припинили постачати кисень.

Ситуація з нестачею кисню повторюється і знову в піковий момент пандемії, коли життя максимальної кількості людей в ковідному шпиталі залежить саме від наявності кисню в системі, - повідомили в лікарні.

У Миколаївській міській лікарні №5 дві доби поспіль фіксують понад 30 нових хворих на ковід. Таким чином в інфекційному відділені розгорнули 60 ліжок, кожне з яких зайняте хворим пацієнтом. Також серед хворих на коронавірус є вагітні та породіллі.
Станом на 19 жовтня, в реанімації перебували п'ять пацієнтів, вони цілодобово під контролем лікарів.

На цей момент всі пацієнти дуже важкі. Ця хвиля дуже важка. Для кожного пацієнта потрібен свій підхід, тому що ці тугі маски не надто викликають комфорт у пацієнтів, і до кожного потрібно підійти пояснити, що це потрібно для їх порятунку і потрібно потерпіти, - сказав лікар Руслан Кріль.

Інші пацієнти з легшою симптоматикою дихають лише за допомогою кисневої маски.

За словами заступника головного лікаря з медичної частини лікарні №5 Сергія Матвієнка, приблизно 95 відсотків пацієнтів не вакциновані.
У лікарнях Миколаєва, станом на 19 жовтня, а кисневій терапії перебували 519 хворих з 665 госпіталізованих. Ліжковий фонд Миколаєва вже завантажений на 76%.
Львівська область

Нова хвиля коронавірусу почала все частіше торкатися дітей, так у львівському "Охматдиті" лікують майже 50 дітей з COVID-19, станом на 20 жовтня.

Нині медики борються за життя 3-місячної дитини, у якої ковідна пневмонія, вона знаходиться в реанімації у важкому стані. Немовля перебуває на апараті штучної вентиляції легенів.

Стільки дітей з COVID-19 у нас ще не було. Бережіть найдорожчих! Вакцинуйтеся, вдягайте маску дитині у громадських місцях і, якщо у сина чи донечки є симптоми ГРВІ, тримайте контакт зі своїм сімейним лікарем, - зазначили в "Охматдиті".

За словами лікарів,https://parlament.ua/news/v-ukraini-zrosla-v-razi-gospitalizacziya-ditej-z-covid-19-yaki-simptomi/ симптоми коронавірусу в дітей схожі на грип - у них з'являються нежить, кашель та температура, яку важко збити.

Діти, коронавірус (Фото: picabu)

Через ускладнення дорослим хворим на ковід можуть ампутувати кінцівки. Так минулого тижня у 8 міській клінічній лікарні трьом хворим на коронавірус ампутували ноги.

Завідувач хірургічного відділення 8-ї міської лікарні Ігор Стояновський вважає, що COVID-19 вражає не лише легені, а й інші системи.

Якщо тромб закоркує кровопостачання головного мозку - в пацієнта розвинеться інсульт. Якщо закоркує кровопостачання судин кишківника - може розвинутися таке грізне ускладнення як ішемічний абдомінальний синдром. І тоді практично шансів врятувати пацієнта немає, - пояснив лікар.

Сьогодні, 20 жовтня, у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги від ускладнень коронавірусуhttps://www.facebook.com/natasha.hmil/posts/4445168178901251 померла 40-річна жінка, мати трьох дітей. Найменшому з її дітей - рік. Медики боролися за її життя дві доби, проте пацієнтка мала ураження легень на 100%. Львів'янка була противником вакцинації.

Станом на 19 жовтня, у львівських лікарнях перебував 801 пацієнт. У 762 хворих підтвердили коронавірус, 57 - у реанімації, а 28 - під'єднані до апаратів ШВЛ.
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20.10.2021 23:00 Ответить
Дуже багатьом людям вигідний ковід: (виробник вакцин, продавець, лікар, фармацевт, торговий, вооз, моз, і т. д і т. п.) і вигідний срач навколо ковіду.
Хто володіє інформацією, той володіє світом, думайте.
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21.10.2021 01:25 Ответить
Ваксерманы борзеют.
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21.10.2021 03:30 Ответить
Ваксерманы делятся на две категории:
1. получающие гешефт от вакцин и коронабесия
2. запуганные тупые идиоты зомбированные телевизором

Вторые начинают понимать что их жёстко ******* и теперь непонятно что происходит в их организме. Теперь они ноют что бы все стали потерпевшими как они)
Но, нет, убогие.. Это ваш выбор. Вам за него и отвечать своим здоровьем

Никто не будет отвечать, если вы начнёте дохнуть через год
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21.10.2021 05:49 Ответить
А ти того, як волонтер піди в ковід відділення без маски і всього такого іншого і попрацюй трошки. Це буде твій вибір
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21.10.2021 23:48 Ответить
а влада коли дружньо піде? а не розказуватиме хто і які у нього настрої.
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21.10.2021 10:23 Ответить
Забыл спросить у тебя что мне делать 😂
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24.10.2021 06:06 Ответить
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