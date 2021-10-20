Азарова заочно арестовали по делу о госизмене

Бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, скрывающегося на территории России, заочно арестовали по подозрению в государственной измене.

Такое решение принял Печерский райсуд Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Содержание и условия Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны Президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины накануне подписания в Москве 21 апреля 2010 года. Полностью понимая последствия подписания этого Соглашения для Украины, бывший премьер-министр Украины сознательно обеспечил визирование и согласование проекта документа уполномоченными должностными лицами", - рассказали в ГБР.

В Бюро подчеркнули, что Азаров целенаправленно действовал во вред суверенитету и территориальной целостности Украины. А в дальнейшем его действия способствовали оккупации Крыма Россией.

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"Избрание Азарову заочного меры пресечения в виде содержания под стражей даст основания обращаться с запросами о предоставлении международно-правовой помощи о его экстрадиции, а также позволит инициировать вопрос об осуществлении специального досудебного расследования", - добавили в ГБР.