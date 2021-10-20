Азарова заочно арестовали по делу о госизмене
Бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, скрывающегося на территории России, заочно арестовали по подозрению в государственной измене.
Такое решение принял Печерский райсуд Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Содержание и условия Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны Президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины накануне подписания в Москве 21 апреля 2010 года. Полностью понимая последствия подписания этого Соглашения для Украины, бывший премьер-министр Украины сознательно обеспечил визирование и согласование проекта документа уполномоченными должностными лицами", - рассказали в ГБР.
В Бюро подчеркнули, что Азаров целенаправленно действовал во вред суверенитету и территориальной целостности Украины. А в дальнейшем его действия способствовали оккупации Крыма Россией.
"Избрание Азарову заочного меры пресечения в виде содержания под стражей даст основания обращаться с запросами о предоставлении международно-правовой помощи о его экстрадиции, а также позволит инициировать вопрос об осуществлении специального досудебного расследования", - добавили в ГБР.
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мне кажется, "лингвист" Азиров оценил бы каламбур
https://www.radiosvoboda.org/a/pavlo-kazarin-relihiia-pidozrilykh/31519622.html
ПАВЛО КАЗАРІН
- Марно, Семен Маркович, він теж не буде!
Кто хозяин "его денег", то тот и музыку заказывает
Да уж, и за этими поводырями во власти идет страна. Тогда уж паровозом и Медведева судить за давление, которое оказывал на Азарова.
Так они все, пристроились в ЕС за счет обманутых Украинцев.Гонтарева ( фамилия Валерии Сатановская) в Центре Ландона возле Чертова Колеса, Зеленский возле Биг-Бээна, кучма в бывшем монастыре за 300 млн.фунтов ,
Шефир и Яковлев купили три квартиры в Лондоне за 8 миллионов долларов Источник:
навінский, підходить?
мураєв, підходить?
ківалов, підходить?
воно дурне як дика свиня кацапська- та продажне
я и наша донецкая шобла-команда формировали 16 бюджетов Украины... Леонид Данилыч был президентом кажись всего 10 лет...,следовательно Азиров был круче Кучмы....на целых 6 лет....
со всеми силовиками и судьями - это свои люди.
Нужна УПА-2 без единого постороннего субъекта.
Тогда будет кому защитить украинцев от этого беспредела.
За что, за что?
-Когда я отсутствую они меня могут даже от3,14здить!