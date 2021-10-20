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Азарова заочно арестовали по делу о госизмене

Азарова заочно арестовали по делу о госизмене

Бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, скрывающегося на территории России, заочно арестовали по подозрению в государственной измене.

Такое решение принял Печерский райсуд Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Содержание и условия Соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины были навязаны Президентом РФ Дмитрием Медведевым тогдашнему премьер-министру Украины накануне подписания в Москве 21 апреля 2010 года. Полностью понимая последствия подписания этого Соглашения для Украины, бывший премьер-министр Украины сознательно обеспечил визирование и согласование проекта документа уполномоченными должностными лицами", - рассказали в ГБР.

В Бюро подчеркнули, что Азаров целенаправленно действовал во вред суверенитету и территориальной целостности Украины. А в дальнейшем его действия способствовали оккупации Крыма Россией.

Читайте: Россия пригласила Азарова и Царева выступить в ООН. Украина, США, ЕС и еще ряд стран возмущены

"Избрание Азарову заочного меры пресечения в виде содержания под стражей даст основания обращаться с запросами о предоставлении международно-правовой помощи о его экстрадиции, а также позволит инициировать вопрос об осуществлении специального досудебного расследования", - добавили в ГБР.

Автор: 

Азаров Николай (8196) арест (10465) государственная измена (1564) ГБР (3029)


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Топ комментарии
+18
Заочно осудят, заочно посадят, заочно отсидит.
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20.10.2021 18:55
+13
..
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20.10.2021 19:20
+12
Килю на кичу !

мне кажется, "лингвист" Азиров оценил бы каламбур
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20.10.2021 18:59
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Заочно осудят, заочно посадят, заочно отсидит.
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20.10.2021 18:55 Ответить
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20.10.2021 18:57 Ответить
путина расстреляйте!
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20.10.2021 18:58 Ответить
кровосиси..
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20.10.2021 18:59 Ответить
Килю на кичу !

мне кажется, "лингвист" Азиров оценил бы каламбур
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20.10.2021 18:59 Ответить
сися ты наша кроваваяю..... бери лопату и копай соби город... ну что вы какая измена... он просто отъехал в длительную комнадировку...
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20.10.2021 18:59 Ответить
НАЙЛІПШЕ ВДАЛЕ МАЙБУТНЄ ДЛЯ ВОВИ -приклад ККРОВОСІСІ
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20.10.2021 18:59 Ответить
так вот что поразительно Янык урка.. Азаров вроде как с Дипломом а Зеля вроде как юрист артист а возраст разный... национальные вкрапления также разные... а по сути они все из одного инкубатора товарисчи будут- по части ненависти к стране- которая дала им власть...нависти к народу- который эту власть им вручил.... все время измываются и не знают как уничтожить страну- народ и все остальное..и откуда такая ненависть то???!!!
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20.10.2021 19:03 Ответить
ЗА ЩО ЇМ РАША ТА ОЛІГАРХИ ПЛАТЯТЬ (ну ті, у котрих головний лозунг "ТЕХАС ПОВИННІ ГРАБУВАТИ ТЕНХАСЦІ") ТЕ Й РОБЛЯТЬ , ПЛАТИЛИ Б ЗА ДОБРО- РОБИЛИ Б ДОБРО (хто як умів би)

https://www.radiosvoboda.org/a/pavlo-kazarin-relihiia-pidozrilykh/31519622.html
ПАВЛО КАЗАРІН
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20.10.2021 19:09 Ответить
"техасця БЄню" прижали так, що він вже радий й під уХйла лягти - тому Буратіна й є БЄнін з Кремлем спільний проект ( ще й Ахмєтка з Пінчуком та Фірташем підключилися, теж такі собі "тахасці" )
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20.10.2021 19:12 Ответить
Общий диагноз - безбожники
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20.10.2021 19:21 Ответить
Безбіжніки, або новобіжнікі?
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20.10.2021 19:56 Ответить
- Офіціант! Я не буду їсти цю гидоту! Покличте кухаря!
- Марно, Семен Маркович, він теж не буде!
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21.10.2021 09:24 Ответить
Железный Зе просто рвет и мечет.
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20.10.2021 19:02 Ответить
Так,це був зі сторони Зєлі дуже рішучий і сміливий крок...Не кожний наважиться арештувати таку впливову і небезпечну людину як Азаров,якого помилково вважають старим і нікому не потрібним пердуном...
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20.10.2021 19:11 Ответить
..
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20.10.2021 19:30 Ответить
Слабохарактерный Порошенко даже на это не решился.
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20.10.2021 20:24 Ответить
"Кіля" - від слова "кіллєр". Дуже нібізпічна людіна, до річі.

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20.10.2021 20:57 Ответить
Мікола яновіч хароший хазяйственик был - специалист, деревья даже сажал в белых перчатках пупырышками кверху.
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20.10.2021 19:04 Ответить
это вроде Кличко был))
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21.10.2021 09:38 Ответить
Погугли азарыч отличился, мож и Виталька у него научился.
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21.10.2021 10:47 Ответить
Крыза минет папизжэ
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20.10.2021 19:11 Ответить
Киляна осудили... Зеперемога... А тем временем бородатая бабушка зеледента...
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20.10.2021 19:15 Ответить
Заочно , кто был главным спонсором Партии Регионов и Януковича, кто получил больше всего финансовой выгоды от его правления, господин Ахметов, хоть кто то заикнулся о его преступлениях, ни при власти Пети ни при Зеленском даже кривого слова в его сторону я не слышал...
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20.10.2021 19:15 Ответить
Бо Ахметов не лох якийсь (як Зеленський). Він на держпосадах не сидів, підписи під компрометуючими бумажками не ставив. Якщо він мав нечесну вигоду, то робили йому це фунти тіпа яника і азарова. Їм і відповідати. А Зе дурачок поліз туди, звідки йому зараз лише 3 шляхи. Шлях Лазаренка, шлях Яника, або шлях Чечетова.
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20.10.2021 19:50 Ответить
А кто хозяин денег Ахметова?

Кто хозяин "его денег", то тот и музыку заказывает
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21.10.2021 09:02 Ответить
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20.10.2021 19:17 Ответить
..
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20.10.2021 19:20 Ответить
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21.10.2021 12:58 Ответить
Шкода Азірова...
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20.10.2021 19:26 Ответить
Шкода, що тільки заочно.
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21.10.2021 12:37 Ответить
Дерипаску в штатах рвут на части,кошелек Путлера попал по полному тарифу.... Не каждый год в Украину приезжают с визитом Главы Пентагона...,что сказал Ллойд Остин кремлебыдлу Путлера я в курсе....,в переводе с дипломатического : вон нафиг из Донбасса и Крыма...
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20.10.2021 19:28 Ответить
Такое решение принял Печерский райсуд Киева...

Да уж, и за этими поводырями во власти идет страна. Тогда уж паровозом и Медведева судить за давление, которое оказывал на Азарова.
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20.10.2021 19:28 Ответить


Так они все, пристроились в ЕС за счет обманутых Украинцев.Гонтарева ( фамилия Валерии Сатановская) в Центре Ландона возле Чертова Колеса, Зеленский возле Биг-Бээна, кучма в бывшем монастыре за 300 млн.фунтов ,
Шефир и Яковлев купили три квартиры в Лондоне за 8 миллионов долларов Источник:


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20.10.2021 19:30 Ответить
Зато цкуют украинцев в Украине , шоб на них ишачили
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20.10.2021 19:50 Ответить
а тебе кто мешает обмануть и пристроиться? если тупое быдло само преподносит им подарки, почему не пользоваться....
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21.10.2021 10:38 Ответить
наскільки я зрозумів що саме краще, то страчувати завчасно потрібно, щоб потім "заочно" не арештовувати...
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20.10.2021 19:31 Ответить
Гуд. Хто перший у списку?
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20.10.2021 20:02 Ответить
медведчук, підходить?
навінский, підходить?
мураєв, підходить?

ківалов, підходить?
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20.10.2021 20:07 Ответить
Саша, а кива?
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20.10.2021 20:13 Ответить
ківі без варіантів...

воно дурне як дика свиня кацапська- та продажне
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20.10.2021 20:17 Ответить
Ти шо?! То ж все найбільші патріоти України. Ющенко не дасть збрехати.

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20.10.2021 21:10 Ответить
Изменники все украинские (они не украинские) олигархи и те кто им служит.
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20.10.2021 19:32 Ответить
Задиржат папизже?
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20.10.2021 19:33 Ответить
Мыкола Янавич однажды самосмпалился..

я и наша донецкая шобла-команда формировали 16 бюджетов Украины... Леонид Данилыч был президентом кажись всего 10 лет...,следовательно Азиров был круче Кучмы....на целых 6 лет....
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20.10.2021 19:35 Ответить
Лет 5 назад мы с покойным отцом перечислили количество миллиардеров Донбасса...их оказалось 25 человеков...начиная от Ефима Звягильского и заканчивая Трамадольной принцессой Раисой Богатыревой и ее сыном...
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20.10.2021 19:40 Ответить
Азиров и его сын Алексей, тоже были в списке миллиардеров...живет в Австрии
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20.10.2021 19:44 Ответить
Та нехай виступають. Тільки із однією умовою:.чур,виступи проводити на українській мові. Ото хохма буде на всенький світ. Ну,по-перше ніхто нічого не зрозуміє із отих виступів,включаючи й українську делегацію. По-друге: нехай не тільки ми а й увесь світ потішиться над "новоросіянами" Навіть Гугл перекладач нервово пок4урюватиме у сторонці. А загалом, я особисто, вже й заскучав за хохмо-висорами пана Азірова із його кровосісями.
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20.10.2021 19:44 Ответить
Алексей Мыколаевич Азиров,не миллиардер...
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20.10.2021 19:46 Ответить
Дом В Вене . Уже наверно и гражданство купил 😀😀
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20.10.2021 19:48 Ответить
Даже не смешны уже эти дебильные потуги украинского "правосудия"
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20.10.2021 20:09 Ответить
Заочно арестовали? Так он уже заочно ходит на парашу ?
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20.10.2021 20:14 Ответить
Міцне безалкогольне пиво.
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20.10.2021 20:16 Ответить
Арбузов украл из бюджета больше 5 миллиардов долларов и до сих пор имеет активы и не двтжимость в Украине.Нужно всех беглых казнакрадов арестовывать заочно и конфисковывать абсолютно все имущество .А сейчас немедленно наложить арест на их заводы и дома,что находятся в Украине.
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20.10.2021 20:21 Ответить
Нужно-то нужно, только делать это на сегодня некому: вся госмашина ,
со всеми силовиками и судьями - это свои люди.
Нужна УПА-2 без единого постороннего субъекта.
Тогда будет кому защитить украинцев от этого беспредела.
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20.10.2021 20:40 Ответить
Ага. В судах і прокуратурі їх люди. Їх вже давно замінили Портнови і Татарови і далі ведуть свої справи за допомогою АП.
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21.10.2021 09:55 Ответить
Шоу без реальних посадок, а кіле давно все пох.
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20.10.2021 20:44 Ответить
Несколько лет назад врагов ликвидировали в их домах, лифтах, кабинетах. А сейчас их заочно арестовывают в их особняках и саунах. Клоуны при клоуне.
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20.10.2021 21:13 Ответить
"Азарова заочно..."
За что, за что?
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20.10.2021 21:23 Ответить
А этот "мощный старик" ещё не "врезал дуба"? Могли бы ещё и посмертно арестовать.
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20.10.2021 21:32 Ответить
А тимошенко вже сидить ????
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20.10.2021 23:52 Ответить
Можна заочно помилувать діда Кілю і хай в кварталі кожен день виступає на 1=1, хвалить Зе владу
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21.10.2021 08:55 Ответить
Тогда нужно арестовать Кравчука с правительством, при котором остался флот. Он первый заключил соглашения. И другим Президентам с их правительствами: Кучме, Ющенко, Яныку.
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21.10.2021 08:59 Ответить
Арестуйте ещё министра экономического развития у этого премьера и спросите как он нагреб миллиарды находясь на госслужбе.
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21.10.2021 09:37 Ответить
- Яша,Вы знаете какие гадости они про Вас говорят когда вы отсутствуете?
-Когда я отсутствую они меня могут даже от3,14здить!
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21.10.2021 09:40 Ответить
А можно Азирова заочно расстрелять, а шмарклю очно посадить?
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21.10.2021 10:20 Ответить
Нереально смело!!! Но реально мало... Всех арестовать заочно, вообще всех!
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21.10.2021 10:29 Ответить
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21.10.2021 10:53 Ответить
Млять, ну хоть шо то! Этого старого гэбэшного гандона на ленточки надо порезать в прямом эфире! Своей налоговой системой (а он много лет возглавлял налоговую при Кучме) он с подачи кремлядей угробил тысячи предприятий и развалил экономику Украины. Коррупционный "возврат НДС" это тоже изобретение этого гандона
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21.10.2021 11:08 Ответить
Тільки одне утічнення: не "гандона", а гіндіна ☝🤓
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21.10.2021 14:24 Ответить
Азиров хий сисит Путинским пидирисам
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21.10.2021 11:25 Ответить
З пріглітом причім.
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21.10.2021 14:20 Ответить
 
 