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Азарова заочно заарештували у справі про держзраду

Азарова заочно заарештували у справі про держзраду

Колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова, який переховується на території Росії, заочно заарештували за підозрою у державній зраді.

Таке рішення прийняв Печерський райсуд Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Зміст і умови Угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України були нав'язані президентом РФ Дмитром Медведєвим тодішньому прем'єр-міністру України напередодні підписання в Москві 21 квітня 2010 року. Повністю розуміючи наслідки підписання цієї Угоди для України, колишній прем'єр-міністр України свідомо забезпечив візування й узгодження проєкту документа уповноваженими посадовими особами", - розповіли в ДБР.

У Бюро підкреслили, що Азаров цілеспрямовано діяв на шкоду суверенітетові і територіальній цілісності України. А в подальшому його дії сприяли окупації Криму Росією.

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"Обрання Азарову заочного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою дасть підстави звертатися із запитами про надання міжнародно-правової допомоги про його екстрадицію, а також дозволить ініціювати питання про здійснення спеціального досудового розслідування", - додали в ДБР.

Автор: 

Азаров Микола (1877) арешт (2535) державна зрада (1711) ДБР (3536)


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Топ коментарі
+18
Заочно осудят, заочно посадят, заочно отсидит.
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20.10.2021 18:55
+13
..
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20.10.2021 19:20
+12
Килю на кичу !

мне кажется, "лингвист" Азиров оценил бы каламбур
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20.10.2021 18:59
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Заочно осудят, заочно посадят, заочно отсидит.
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20.10.2021 18:55 Відповісти
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20.10.2021 18:57 Відповісти
путина расстреляйте!
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20.10.2021 18:58 Відповісти
кровосиси..
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20.10.2021 18:59 Відповісти
Килю на кичу !

мне кажется, "лингвист" Азиров оценил бы каламбур
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20.10.2021 18:59 Відповісти
сися ты наша кроваваяю..... бери лопату и копай соби город... ну что вы какая измена... он просто отъехал в длительную комнадировку...
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20.10.2021 18:59 Відповісти
НАЙЛІПШЕ ВДАЛЕ МАЙБУТНЄ ДЛЯ ВОВИ -приклад ККРОВОСІСІ
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20.10.2021 18:59 Відповісти
так вот что поразительно Янык урка.. Азаров вроде как с Дипломом а Зеля вроде как юрист артист а возраст разный... национальные вкрапления также разные... а по сути они все из одного инкубатора товарисчи будут- по части ненависти к стране- которая дала им власть...нависти к народу- который эту власть им вручил.... все время измываются и не знают как уничтожить страну- народ и все остальное..и откуда такая ненависть то???!!!
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20.10.2021 19:03 Відповісти
ЗА ЩО ЇМ РАША ТА ОЛІГАРХИ ПЛАТЯТЬ (ну ті, у котрих головний лозунг "ТЕХАС ПОВИННІ ГРАБУВАТИ ТЕНХАСЦІ") ТЕ Й РОБЛЯТЬ , ПЛАТИЛИ Б ЗА ДОБРО- РОБИЛИ Б ДОБРО (хто як умів би)

https://www.radiosvoboda.org/a/pavlo-kazarin-relihiia-pidozrilykh/31519622.html
ПАВЛО КАЗАРІН
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20.10.2021 19:09 Відповісти
"техасця БЄню" прижали так, що він вже радий й під уХйла лягти - тому Буратіна й є БЄнін з Кремлем спільний проект ( ще й Ахмєтка з Пінчуком та Фірташем підключилися, теж такі собі "тахасці" )
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20.10.2021 19:12 Відповісти
Общий диагноз - безбожники
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20.10.2021 19:21 Відповісти
Безбіжніки, або новобіжнікі?
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20.10.2021 19:56 Відповісти
- Офіціант! Я не буду їсти цю гидоту! Покличте кухаря!
- Марно, Семен Маркович, він теж не буде!
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21.10.2021 09:24 Відповісти
Железный Зе просто рвет и мечет.
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20.10.2021 19:02 Відповісти
Так,це був зі сторони Зєлі дуже рішучий і сміливий крок...Не кожний наважиться арештувати таку впливову і небезпечну людину як Азаров,якого помилково вважають старим і нікому не потрібним пердуном...
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20.10.2021 19:11 Відповісти
..
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20.10.2021 19:30 Відповісти
Слабохарактерный Порошенко даже на это не решился.
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20.10.2021 20:24 Відповісти
"Кіля" - від слова "кіллєр". Дуже нібізпічна людіна, до річі.

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20.10.2021 20:57 Відповісти
Мікола яновіч хароший хазяйственик был - специалист, деревья даже сажал в белых перчатках пупырышками кверху.
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20.10.2021 19:04 Відповісти
это вроде Кличко был))
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21.10.2021 09:38 Відповісти
Погугли азарыч отличился, мож и Виталька у него научился.
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21.10.2021 10:47 Відповісти
Крыза минет папизжэ
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20.10.2021 19:11 Відповісти
Киляна осудили... Зеперемога... А тем временем бородатая бабушка зеледента...
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20.10.2021 19:15 Відповісти
Заочно , кто был главным спонсором Партии Регионов и Януковича, кто получил больше всего финансовой выгоды от его правления, господин Ахметов, хоть кто то заикнулся о его преступлениях, ни при власти Пети ни при Зеленском даже кривого слова в его сторону я не слышал...
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20.10.2021 19:15 Відповісти
Бо Ахметов не лох якийсь (як Зеленський). Він на держпосадах не сидів, підписи під компрометуючими бумажками не ставив. Якщо він мав нечесну вигоду, то робили йому це фунти тіпа яника і азарова. Їм і відповідати. А Зе дурачок поліз туди, звідки йому зараз лише 3 шляхи. Шлях Лазаренка, шлях Яника, або шлях Чечетова.
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20.10.2021 19:50 Відповісти
А кто хозяин денег Ахметова?

Кто хозяин "его денег", то тот и музыку заказывает
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21.10.2021 09:02 Відповісти
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20.10.2021 19:17 Відповісти
..
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20.10.2021 19:20 Відповісти
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21.10.2021 12:58 Відповісти
Шкода Азірова...
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20.10.2021 19:26 Відповісти
Шкода, що тільки заочно.
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21.10.2021 12:37 Відповісти
Дерипаску в штатах рвут на части,кошелек Путлера попал по полному тарифу.... Не каждый год в Украину приезжают с визитом Главы Пентагона...,что сказал Ллойд Остин кремлебыдлу Путлера я в курсе....,в переводе с дипломатического : вон нафиг из Донбасса и Крыма...
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20.10.2021 19:28 Відповісти
Такое решение принял Печерский райсуд Киева...

Да уж, и за этими поводырями во власти идет страна. Тогда уж паровозом и Медведева судить за давление, которое оказывал на Азарова.
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20.10.2021 19:28 Відповісти


Так они все, пристроились в ЕС за счет обманутых Украинцев.Гонтарева ( фамилия Валерии Сатановская) в Центре Ландона возле Чертова Колеса, Зеленский возле Биг-Бээна, кучма в бывшем монастыре за 300 млн.фунтов ,
Шефир и Яковлев купили три квартиры в Лондоне за 8 миллионов долларов Источник:


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20.10.2021 19:30 Відповісти
Зато цкуют украинцев в Украине , шоб на них ишачили
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20.10.2021 19:50 Відповісти
а тебе кто мешает обмануть и пристроиться? если тупое быдло само преподносит им подарки, почему не пользоваться....
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21.10.2021 10:38 Відповісти
наскільки я зрозумів що саме краще, то страчувати завчасно потрібно, щоб потім "заочно" не арештовувати...
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20.10.2021 19:31 Відповісти
Гуд. Хто перший у списку?
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20.10.2021 20:02 Відповісти
медведчук, підходить?
навінский, підходить?
мураєв, підходить?

ківалов, підходить?
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20.10.2021 20:07 Відповісти
Саша, а кива?
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20.10.2021 20:13 Відповісти
ківі без варіантів...

воно дурне як дика свиня кацапська- та продажне
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20.10.2021 20:17 Відповісти
Ти шо?! То ж все найбільші патріоти України. Ющенко не дасть збрехати.

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20.10.2021 21:10 Відповісти
Изменники все украинские (они не украинские) олигархи и те кто им служит.
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20.10.2021 19:32 Відповісти
Задиржат папизже?
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20.10.2021 19:33 Відповісти
Мыкола Янавич однажды самосмпалился..

я и наша донецкая шобла-команда формировали 16 бюджетов Украины... Леонид Данилыч был президентом кажись всего 10 лет...,следовательно Азиров был круче Кучмы....на целых 6 лет....
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20.10.2021 19:35 Відповісти
Лет 5 назад мы с покойным отцом перечислили количество миллиардеров Донбасса...их оказалось 25 человеков...начиная от Ефима Звягильского и заканчивая Трамадольной принцессой Раисой Богатыревой и ее сыном...
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20.10.2021 19:40 Відповісти
Азиров и его сын Алексей, тоже были в списке миллиардеров...живет в Австрии
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20.10.2021 19:44 Відповісти
Та нехай виступають. Тільки із однією умовою:.чур,виступи проводити на українській мові. Ото хохма буде на всенький світ. Ну,по-перше ніхто нічого не зрозуміє із отих виступів,включаючи й українську делегацію. По-друге: нехай не тільки ми а й увесь світ потішиться над "новоросіянами" Навіть Гугл перекладач нервово пок4урюватиме у сторонці. А загалом, я особисто, вже й заскучав за хохмо-висорами пана Азірова із його кровосісями.
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20.10.2021 19:44 Відповісти
Алексей Мыколаевич Азиров,не миллиардер...
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20.10.2021 19:46 Відповісти
Дом В Вене . Уже наверно и гражданство купил 😀😀
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20.10.2021 19:48 Відповісти
Даже не смешны уже эти дебильные потуги украинского "правосудия"
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20.10.2021 20:09 Відповісти
Заочно арестовали? Так он уже заочно ходит на парашу ?
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20.10.2021 20:14 Відповісти
Міцне безалкогольне пиво.
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20.10.2021 20:16 Відповісти
Арбузов украл из бюджета больше 5 миллиардов долларов и до сих пор имеет активы и не двтжимость в Украине.Нужно всех беглых казнакрадов арестовывать заочно и конфисковывать абсолютно все имущество .А сейчас немедленно наложить арест на их заводы и дома,что находятся в Украине.
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20.10.2021 20:21 Відповісти
Нужно-то нужно, только делать это на сегодня некому: вся госмашина ,
со всеми силовиками и судьями - это свои люди.
Нужна УПА-2 без единого постороннего субъекта.
Тогда будет кому защитить украинцев от этого беспредела.
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20.10.2021 20:40 Відповісти
Ага. В судах і прокуратурі їх люди. Їх вже давно замінили Портнови і Татарови і далі ведуть свої справи за допомогою АП.
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21.10.2021 09:55 Відповісти
Шоу без реальних посадок, а кіле давно все пох.
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20.10.2021 20:44 Відповісти
Несколько лет назад врагов ликвидировали в их домах, лифтах, кабинетах. А сейчас их заочно арестовывают в их особняках и саунах. Клоуны при клоуне.
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20.10.2021 21:13 Відповісти
"Азарова заочно..."
За что, за что?
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20.10.2021 21:23 Відповісти
А этот "мощный старик" ещё не "врезал дуба"? Могли бы ещё и посмертно арестовать.
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20.10.2021 21:32 Відповісти
А тимошенко вже сидить ????
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20.10.2021 23:52 Відповісти
Можна заочно помилувать діда Кілю і хай в кварталі кожен день виступає на 1=1, хвалить Зе владу
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21.10.2021 08:55 Відповісти
Тогда нужно арестовать Кравчука с правительством, при котором остался флот. Он первый заключил соглашения. И другим Президентам с их правительствами: Кучме, Ющенко, Яныку.
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21.10.2021 08:59 Відповісти
Арестуйте ещё министра экономического развития у этого премьера и спросите как он нагреб миллиарды находясь на госслужбе.
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21.10.2021 09:37 Відповісти
- Яша,Вы знаете какие гадости они про Вас говорят когда вы отсутствуете?
-Когда я отсутствую они меня могут даже от3,14здить!
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21.10.2021 09:40 Відповісти
А можно Азирова заочно расстрелять, а шмарклю очно посадить?
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21.10.2021 10:20 Відповісти
Нереально смело!!! Но реально мало... Всех арестовать заочно, вообще всех!
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21.10.2021 10:29 Відповісти
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21.10.2021 10:53 Відповісти
Млять, ну хоть шо то! Этого старого гэбэшного гандона на ленточки надо порезать в прямом эфире! Своей налоговой системой (а он много лет возглавлял налоговую при Кучме) он с подачи кремлядей угробил тысячи предприятий и развалил экономику Украины. Коррупционный "возврат НДС" это тоже изобретение этого гандона
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21.10.2021 11:08 Відповісти
Тільки одне утічнення: не "гандона", а гіндіна ☝🤓
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21.10.2021 14:24 Відповісти
Азиров хий сисит Путинским пидирисам
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21.10.2021 11:25 Відповісти
З пріглітом причім.
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21.10.2021 14:20 Відповісти
 
 