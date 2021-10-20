Азарова заочно заарештували у справі про держзраду
Колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова, який переховується на території Росії, заочно заарештували за підозрою у державній зраді.
Таке рішення прийняв Печерський райсуд Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
"Зміст і умови Угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України були нав'язані президентом РФ Дмитром Медведєвим тодішньому прем'єр-міністру України напередодні підписання в Москві 21 квітня 2010 року. Повністю розуміючи наслідки підписання цієї Угоди для України, колишній прем'єр-міністр України свідомо забезпечив візування й узгодження проєкту документа уповноваженими посадовими особами", - розповіли в ДБР.
У Бюро підкреслили, що Азаров цілеспрямовано діяв на шкоду суверенітетові і територіальній цілісності України. А в подальшому його дії сприяли окупації Криму Росією.
"Обрання Азарову заочного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою дасть підстави звертатися із запитами про надання міжнародно-правової допомоги про його екстрадицію, а також дозволить ініціювати питання про здійснення спеціального досудового розслідування", - додали в ДБР.
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мне кажется, "лингвист" Азиров оценил бы каламбур
https://www.radiosvoboda.org/a/pavlo-kazarin-relihiia-pidozrilykh/31519622.html
ПАВЛО КАЗАРІН
- Марно, Семен Маркович, він теж не буде!
Кто хозяин "его денег", то тот и музыку заказывает
Да уж, и за этими поводырями во власти идет страна. Тогда уж паровозом и Медведева судить за давление, которое оказывал на Азарова.
Так они все, пристроились в ЕС за счет обманутых Украинцев.Гонтарева ( фамилия Валерии Сатановская) в Центре Ландона возле Чертова Колеса, Зеленский возле Биг-Бээна, кучма в бывшем монастыре за 300 млн.фунтов ,
Шефир и Яковлев купили три квартиры в Лондоне за 8 миллионов долларов Источник:
навінский, підходить?
мураєв, підходить?
ківалов, підходить?
воно дурне як дика свиня кацапська- та продажне
я и наша донецкая шобла-команда формировали 16 бюджетов Украины... Леонид Данилыч был президентом кажись всего 10 лет...,следовательно Азиров был круче Кучмы....на целых 6 лет....
со всеми силовиками и судьями - это свои люди.
Нужна УПА-2 без единого постороннего субъекта.
Тогда будет кому защитить украинцев от этого беспредела.
За что, за что?
-Когда я отсутствую они меня могут даже от3,14здить!