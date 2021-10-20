Азарова заочно заарештували у справі про держзраду

Колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова, який переховується на території Росії, заочно заарештували за підозрою у державній зраді.

Таке рішення прийняв Печерський райсуд Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Зміст і умови Угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України були нав'язані президентом РФ Дмитром Медведєвим тодішньому прем'єр-міністру України напередодні підписання в Москві 21 квітня 2010 року. Повністю розуміючи наслідки підписання цієї Угоди для України, колишній прем'єр-міністр України свідомо забезпечив візування й узгодження проєкту документа уповноваженими посадовими особами", - розповіли в ДБР.

У Бюро підкреслили, що Азаров цілеспрямовано діяв на шкоду суверенітетові і територіальній цілісності України. А в подальшому його дії сприяли окупації Криму Росією.

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"Обрання Азарову заочного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою дасть підстави звертатися із запитами про надання міжнародно-правової допомоги про його екстрадицію, а також дозволить ініціювати питання про здійснення спеціального досудового розслідування", - додали в ДБР.