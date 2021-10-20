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Лига чемпионов: "Динамо" на выезде минимально уступило испанской "Барселоне"

Лига чемпионов:

В матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 0:1. Матч проходил на "Камп Ноу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Единственный гол на 36 минуте забил Пике.

Следующий матч "Динамо" проведет 2 ноября в Киеве также против "Барселоны".

Также смотрите: Лига чемпионов: "Динамо" на выезде крупно проиграло "Баварии". ВИДЕО

Автор: 

Динамо (789) Лига чемпионов (282) футбол (3587)


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Топ комментарии
+13
Ни разу по воротам не ударили ,класса нет вообще ,полный НОЛЬ !!!
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20.10.2021 21:40
+6
Хотел написать что украинский футбол опустился на уровень молдавского... Так нет - "Шахтер" , "Динамо" и "Заря"на троих набрали АЖ 2 очка.. А Тираспольский "Шериф" - - 6 ( ШЕСТЬ) !!!
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20.10.2021 21:47
+5
стыдобище и сплошная боязнь , удары только в сторону своих ворот .... а когдато Шева и К рвали на клапти Барсу во главе с Фигу капитаном..
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20.10.2021 21:47
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Ни разу по воротам не ударили ,класса нет вообще ,полный НОЛЬ !!!
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20.10.2021 21:40 Ответить
..
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20.10.2021 21:49 Ответить
вчера одни хорошо ударили, даже один раз результативно, по своим!
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20.10.2021 22:00 Ответить
Динамо умерло вместе с Валерием Васильевичем.
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20.10.2021 22:05 Ответить
2011 рік: "Ни разу по воротам не ударили ,класса нет вообще ,полный НОЛЬ !!!"

2021 рік :"Ни разу по воротам не ударили ,класса нет вообще ,полный НОЛЬ !!!"

2031 рік :"Ни разу по воротам не ударили ,класса нет вообще ,полный НОЛЬ !!!"

І так з року в рік . Потрібно щось міняти в "консерваторії "
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20.10.2021 22:24 Ответить
Все чего добилось Динамо в своей истории - заслуга Лобановского, а все , чего добился Шахтер - заслуга Ахметова. Ну нету футболистов в Динамо, НЕТУ!!!
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20.10.2021 21:42 Ответить
У нас на две команды в Лиге чемпионов, которые сыграли уже 6 игр - 0 голов, о чем еще говорить?!
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20.10.2021 21:46 Ответить
зато в свои шахта вчера выгребла 5 , дынама в про шлом туре туре от Баварии тоже 5 !! зашибись " флагманы вичизняног хвудболу " !!
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20.10.2021 21:52 Ответить
Та є про що! Ти вважаєш українською командою у старті якої виходить 8, 9 бразил? Це перша тема! Друга, за яку команду ти вболіваєш, там де 8, 9 бразил, чи 8, 9 українців в основі? Третя тема для розмови, трансфери цього літа, я можу помилятися, але не набагато, 40 млн $ проти 6$, сподіваюся тобі відомо на користь кого. Результати однакові. вперед поговоримо!
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20.10.2021 22:03 Ответить
Отлегло. Это не украинский футбол опустился, а бразильский!
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21.10.2021 03:50 Ответить
стыдобище и сплошная боязнь , удары только в сторону своих ворот .... а когдато Шева и К рвали на клапти Барсу во главе с Фигу капитаном..
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20.10.2021 21:47 Ответить
1997 год. 7-0 по итогам двух матчей с Барсой.
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20.10.2021 21:53 Ответить
Хотел написать что украинский футбол опустился на уровень молдавского... Так нет - "Шахтер" , "Динамо" и "Заря"на троих набрали АЖ 2 очка.. А Тираспольский "Шериф" - - 6 ( ШЕСТЬ) !!!
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20.10.2021 21:47 Ответить
Скоро будет вот такое отношение болельщиков до Динамо и Шахтера.
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20.10.2021 21:48 Ответить
Обидно, досадно, но ладно, ладно, ладно!
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20.10.2021 21:52 Ответить
Беззубость. Супруга - это минус один игрок на поле. Остаётся жить воспоминаниями команды-звезды
конца 90-ых. Спасибо ВВЛ, за те яркие впечатления моей юности.
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20.10.2021 21:53 Ответить
Супряга ?
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21.10.2021 03:00 Ответить
дивуюся, що комусь ще незрозуміло, що в період війни якісного професіонального спорту не може бути апріорі...
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20.10.2021 21:56 Ответить
У нас есть прекрасные победы.
Только некоторым они не нравятся.
А те, которые нравятся, не побеждают.
Война виновата.
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20.10.2021 22:01 Ответить
апріорі, поясни...
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20.10.2021 22:02 Ответить
у нас, в період війни, всі гроші повинні направлятися на пріоритетні проблеми, до яких професіональний спорт не входить. Не повинен входити навіть і до поточних проблем, хош-не-хош. Пропоную згадати проблеми України хоча би на ОІ-20 в Токіо. Вони були обумовлені не тільки нашою недолугою владою, а перш за все війною. Футбол? - будь-ласка, погляньте на позиції України в рейтингу УЄФА, і зрозумійте, що наше сповзання в ньому зумовлене війною.
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20.10.2021 22:21 Ответить
Сейчас ВСЁ можно списать на войну.
Так легче - думать не надо.
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20.10.2021 22:37 Ответить
ну да, ани же пряма с "передовой2 на ноукамп ... на новых майбахах заехали...
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20.10.2021 22:23 Ответить
загальний клас професіонального спорту знижується поступово. Але невпино
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20.10.2021 22:32 Ответить
Украина выйшла на Евро 2020 с первого места, без единого поражения, победив чемпионов Европы, сборную Португалии
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20.10.2021 22:31 Ответить
Ви будете здивовані, але на чемпіонат світу Україна не вийде.
До речі, фарт в спорті ніхто не скасовував. Просто нагадаю, що замість двох плюсів в грі з Люксембургом Україна з-за логічного ходу матчів мала би мати дві нічиї і третє місце в тій групі. Але ж фартонуло з голом Родрігеса та відсутністю ВАРу в домашній грі.
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20.10.2021 22:37 Ответить
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20.10.2021 22:03 Ответить
для дырявых и это уже "достижение" ..
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20.10.2021 22:20 Ответить
Если бы жлоб Суркис купил Луческу нормальных игроков, эту Барсу можно было обыгрывать...
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20.10.2021 22:29 Ответить
З суркісами ніколи не буде ані гри, ані результату.
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20.10.2021 22:35 Ответить
Барса сейчас в печальном состоянии.
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20.10.2021 23:57 Ответить
Блін.
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21.10.2021 02:59 Ответить
І не перший, комом.
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21.10.2021 06:13 Ответить
Навіщо дивитися таке лайно, краще якийсь фільм глянути, толку більше буде і нерви цілі.
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21.10.2021 06:49 Ответить
минимально уступило, на полшишечки
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21.10.2021 08:35 Ответить
Чуть-чуть проиграли.
Лучше бы чуть-чуть выиграли.
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21.10.2021 10:08 Ответить
Я ярая фанатка футбола и люблю делать ставки на Марафонбет, но иногда сайт не доступный и я посещаю зеркало https://superbets.guru/marathonbet-zerkalo/ где высокие коэффициенты на все события, для меня интереснее всего ставить на тотал в матче так как ты всегда ожидаешь интересную игру.
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20.12.2021 11:19 Ответить
 
 