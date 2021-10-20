Лига чемпионов: "Динамо" на выезде минимально уступило испанской "Барселоне"

В матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 0:1. Матч проходил на "Камп Ноу".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Единственный гол на 36 минуте забил Пике.

Следующий матч "Динамо" проведет 2 ноября в Киеве также против "Барселоны".

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