Лига чемпионов: "Динамо" на выезде минимально уступило испанской "Барселоне"
В матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 0:1. Матч проходил на "Камп Ноу".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Единственный гол на 36 минуте забил Пике.
Следующий матч "Динамо" проведет 2 ноября в Киеве также против "Барселоны".
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+13 Мистер Икс #492862
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2021 рік :"Ни разу по воротам не ударили ,класса нет вообще ,полный НОЛЬ !!!"
2031 рік :"Ни разу по воротам не ударили ,класса нет вообще ,полный НОЛЬ !!!"
І так з року в рік . Потрібно щось міняти в "консерваторії "
конца 90-ых. Спасибо ВВЛ, за те яркие впечатления моей юности.
Только некоторым они не нравятся.
А те, которые нравятся, не побеждают.
Война виновата.
Так легче - думать не надо.
До речі, фарт в спорті ніхто не скасовував. Просто нагадаю, що замість двох плюсів в грі з Люксембургом Україна з-за логічного ходу матчів мала би мати дві нічиї і третє місце в тій групі. Але ж фартонуло з голом Родрігеса та відсутністю ВАРу в домашній грі.
Лучше бы чуть-чуть выиграли.