Ліга чемпіонів: "Динамо" на виїзді мінімально поступилося іспанській "Барселоні"

У матчі 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло іспанській "Барселоні" з рахунком 0:1. Матч проходив на "Камп Ноу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Єдиний гол на 36 хвилині забив Піке.

Наступний матч "Динамо" проведе 2 листопада в Києві також проти "Барселони".

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