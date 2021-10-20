Ліга чемпіонів: "Динамо" на виїзді мінімально поступилося іспанській "Барселоні"
У матчі 3 туру групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло іспанській "Барселоні" з рахунком 0:1. Матч проходив на "Камп Ноу".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Єдиний гол на 36 хвилині забив Піке.
Наступний матч "Динамо" проведе 2 листопада в Києві також проти "Барселони".
Топ коментарі
+13 Мистер Икс #492862
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+6 Андерсен #450397
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2021 рік :"Ни разу по воротам не ударили ,класса нет вообще ,полный НОЛЬ !!!"
2031 рік :"Ни разу по воротам не ударили ,класса нет вообще ,полный НОЛЬ !!!"
І так з року в рік . Потрібно щось міняти в "консерваторії "
конца 90-ых. Спасибо ВВЛ, за те яркие впечатления моей юности.
Только некоторым они не нравятся.
А те, которые нравятся, не побеждают.
Война виновата.
Так легче - думать не надо.
До речі, фарт в спорті ніхто не скасовував. Просто нагадаю, що замість двох плюсів в грі з Люксембургом Україна з-за логічного ходу матчів мала би мати дві нічиї і третє місце в тій групі. Але ж фартонуло з голом Родрігеса та відсутністю ВАРу в домашній грі.
Лучше бы чуть-чуть выиграли.