Зеленский отметил государственными наградами трех военнослужащих ВСУ

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами трех военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Награды присвоены "за самоотверженные действия и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга".

Орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден полковник Константин Туренко.

Медалью "За воинскую службу Украине" награждены полковник Сергей Крутинь и капитан Артем Пивень.

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