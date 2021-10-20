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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский отметил государственными наградами трех военнослужащих ВСУ

Зеленский отметил государственными наградами трех военнослужащих ВСУ

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами трех военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Награды присвоены "за самоотверженные действия и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга".

Орденом Богдана Хмельницкого III степени награжден полковник Константин Туренко.

Медалью "За воинскую службу Украине" награждены полковник Сергей Крутинь и капитан Артем Пивень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил звание Героя Украины полковнику Николаю Верхогляду (посмертно) и солдату Рустаму Хамраеву (посмертно)

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) награда (1810) оборона (5225) военнослужащие (6174) ВСУ (6666)


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"моХнатіку"на цей раз нічого не перепало?) А міг би і порадувати "народного"
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20.10.2021 22:22 Ответить
Путешествует побрякушки вешает. Во жизнь. Бесплатный туризм! А говорят коммунизма не бывает)))
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20.10.2021 22:23 Ответить
Ну и ГДЕ хоть слово про "путешествия"
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20.10.2021 22:25 Ответить
в Черкаси ж його сьогодні носисло
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20.10.2021 22:27 Ответить
но... что?
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20.10.2021 22:35 Ответить
ездил поддержать кандидата от власти по 197 округу Войцеховского за деньги налогоплательщиков
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20.10.2021 22:37 Ответить
 
 