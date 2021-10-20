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Зеленський відзначив державними нагородами трьох військовослужбовців ЗСУ

Зеленський відзначив державними нагородами трьох військовослужбовців ЗСУ

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами трьох військовослужбовців Збройних Сил України.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Нагороди присвоєно "за самовіддані дії та високий професіоналізм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку".

Орденом Богдана Хмельницького III ступеня нагороджено полковника Костянтина Туренка.

Медаллю "За військову службу Україні" нагороджено полковника Сергія Крутіня та капітана Артема Півня.

Читайте також: Зеленський присвоїв звання Героя України полковнику Миколі Верхогляду (посмертно) та солдату Рустаму Хамраєву (посмертно)

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) нагорода (1272) оборона (4812) військовослужбовці (4798) ЗСУ (7638)


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"моХнатіку"на цей раз нічого не перепало?) А міг би і порадувати "народного"
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20.10.2021 22:22 Відповісти
Путешествует побрякушки вешает. Во жизнь. Бесплатный туризм! А говорят коммунизма не бывает)))
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20.10.2021 22:23 Відповісти
Ну и ГДЕ хоть слово про "путешествия"
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20.10.2021 22:25 Відповісти
в Черкаси ж його сьогодні носисло
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20.10.2021 22:27 Відповісти
но... что?
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20.10.2021 22:35 Відповісти
ездил поддержать кандидата от власти по 197 округу Войцеховского за деньги налогоплательщиков
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20.10.2021 22:37 Відповісти
 
 