Зеленський відзначив державними нагородами трьох військовослужбовців ЗСУ
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами трьох військовослужбовців Збройних Сил України.
Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Нагороди присвоєно "за самовіддані дії та високий професіоналізм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку".
Орденом Богдана Хмельницького III ступеня нагороджено полковника Костянтина Туренка.
Медаллю "За військову службу Україні" нагороджено полковника Сергія Крутіня та капітана Артема Півня.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Віталій Павлов
показати весь коментар20.10.2021 22:22 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
vadym sestritsyn
показати весь коментар20.10.2021 22:23 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Виталий Зализняк
показати весь коментар20.10.2021 22:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар20.10.2021 22:27 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Максим Максимович #492073
показати весь коментар20.10.2021 22:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
GoodWin
показати весь коментар20.10.2021 22:37 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль