Зеленський відзначив державними нагородами трьох військовослужбовців ЗСУ

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами трьох військовослужбовців Збройних Сил України.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Нагороди присвоєно "за самовіддані дії та високий професіоналізм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку".

Орденом Богдана Хмельницького III ступеня нагороджено полковника Костянтина Туренка.

Медаллю "За військову службу Україні" нагороджено полковника Сергія Крутіня та капітана Артема Півня.

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