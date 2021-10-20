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Новости Коронавирус и карантин
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Еще одна львовская больница будет принимать больных коронавирусом, - ЛОГА

Еще одна львовская больница будет принимать больных коронавирусом, - ЛОГА

Клиническую больницу Львовской железной дороги внесли в перечень больниц, которые принимают больных коронавирусом. Такое распоряжение Министерство здравоохранения приняло накануне.

Об этом сообщил директор областного департамента здравоохранения Орест Чемерис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Львовской облгосадминистрации.

По словам Ореста Чемериса, эта больница имеет необходимое оборудование, чтобы оказывать помощь больным коронавирусом. Сейчас там планируют развернуть 100 коек. В медучреждении уже начали формировать команды врачей, которые будут работать с пациентами с COVID-19.

"Список больниц, которые принимают пациентов с коронавирусом в области увеличивается в связи с необходимостью, ведь сейчас наполненность больниц составляет 57,25%. Все "ковидные" больницы должны соответствовать определенным требованиям и иметь в наличии оборудование, чтобы госпитализированные пациенты с коронавирусом получали все необходимые медицинские услуги. К этим заведениям присоединяется и клиническая больница Львовской железной дороги", - говорит Чемерис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже завтра Львовщина может попасть в "красную" зону, - глава департамента здравоохранения ОГА Чемерис

Всего в перечень больниц, которые могут принимать больных коронавирусом во Львовской области, включили 24 медучреждения. В стационарах находятся 2806 больных.

Автор: 

карантин (16729) Львов (4595) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2927)


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Вспомнилась история про эвакуированных из Уханя.
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20.10.2021 22:30 Ответить
Вот тогда начался вселенский срач.
Я думала - ну зачем размазывать вирусяку по всей планете, тягая самолетами из Китая "дуристов". Поехали - пусть сидят там тихо на жёппе. До выздоровления и лечения принимающей стороной.
Но в том то и смысл - размазать заразу пошире и поглубже. Что и успешно совершили.
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20.10.2021 22:45 Ответить
Та я не про это.
Я про гимн.
Тогда одну из львовских больниц пронесло.
Теперь не пронесёт.
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20.10.2021 22:50 Ответить
С начала кампании по вакцинации Государственный экспертный центр МЗ получил 95 сообщений о летальных случаях после прививки. Сейчас ведомство получило 77 протоколов, в которых установили, что эти случаи - случайные события, которые совпали с проведенным прививки.

Причинно-следственная связь с вакцинацией отсутствует, говорят в Минздраве. Сейчас продолжается расследование еще 18 случаев
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21.10.2021 00:26 Ответить
 
 