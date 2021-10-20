Еще одна львовская больница будет принимать больных коронавирусом, - ЛОГА

Клиническую больницу Львовской железной дороги внесли в перечень больниц, которые принимают больных коронавирусом. Такое распоряжение Министерство здравоохранения приняло накануне.

Об этом сообщил директор областного департамента здравоохранения Орест Чемерис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Львовской облгосадминистрации.

По словам Ореста Чемериса, эта больница имеет необходимое оборудование, чтобы оказывать помощь больным коронавирусом. Сейчас там планируют развернуть 100 коек. В медучреждении уже начали формировать команды врачей, которые будут работать с пациентами с COVID-19.

"Список больниц, которые принимают пациентов с коронавирусом в области увеличивается в связи с необходимостью, ведь сейчас наполненность больниц составляет 57,25%. Все "ковидные" больницы должны соответствовать определенным требованиям и иметь в наличии оборудование, чтобы госпитализированные пациенты с коронавирусом получали все необходимые медицинские услуги. К этим заведениям присоединяется и клиническая больница Львовской железной дороги", - говорит Чемерис.

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Всего в перечень больниц, которые могут принимать больных коронавирусом во Львовской области, включили 24 медучреждения. В стационарах находятся 2806 больных.