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Новини Коронавірус і карантин
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Ще одна львівська лікарня прийматиме хворих на коронавірус, - ЛОДА

Ще одна львівська лікарня прийматиме хворих на коронавірус, - ЛОДА

Клінічну лікарню Львівської залізниці внесли в перелік лікарень, які приймають хворих на коронавірус. Таке розпорядження Міністерство охорони здоров'я прийняло напередодні.

Про це повідомив директор обласного департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Львівської облдержадміністрації.

За словами Ореста Чемериса, ця лікарня має необхідне обладнання, щоб надавати допомогу хворим на коронавірус. Зараз там планують розгорнути 100 ліжок. У медзакладі вже почали формувати команди лікарів, які працюватимуть із пацієнтами з COVID-19.

"Список лікарень, які приймають пацієнтів з коронавірусом в області збільшується у зв'язку з необхідністю, адже зараз наповненість лікарень становить 57,25%. Всі "ковідні" лікарні мають відповідати певним вимогам і мати в наявності обладнання, щоб госпіталізовані пацієнти з коронавірусом отримували всі необхідні медичні послуги. До цих закладів приєднується і клінічна лікарня Львівської залізниці", - говорить Чемерис.

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Всього до переліку лікарень, які можуть приймати хворих на коронавірус у Львівській області, включили 24 медустанови. У стаціонарах перебувають 2806 хворих.

Автор: 

карантин (18172) Львів (3087) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2452)


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Вспомнилась история про эвакуированных из Уханя.
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20.10.2021 22:30 Відповісти
Вот тогда начался вселенский срач.
Я думала - ну зачем размазывать вирусяку по всей планете, тягая самолетами из Китая "дуристов". Поехали - пусть сидят там тихо на жёппе. До выздоровления и лечения принимающей стороной.
Но в том то и смысл - размазать заразу пошире и поглубже. Что и успешно совершили.
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20.10.2021 22:45 Відповісти
Та я не про это.
Я про гимн.
Тогда одну из львовских больниц пронесло.
Теперь не пронесёт.
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20.10.2021 22:50 Відповісти
С начала кампании по вакцинации Государственный экспертный центр МЗ получил 95 сообщений о летальных случаях после прививки. Сейчас ведомство получило 77 протоколов, в которых установили, что эти случаи - случайные события, которые совпали с проведенным прививки.

Причинно-следственная связь с вакцинацией отсутствует, говорят в Минздраве. Сейчас продолжается расследование еще 18 случаев
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21.10.2021 00:26 Відповісти
 
 