Ще одна львівська лікарня прийматиме хворих на коронавірус, - ЛОДА
Клінічну лікарню Львівської залізниці внесли в перелік лікарень, які приймають хворих на коронавірус. Таке розпорядження Міністерство охорони здоров'я прийняло напередодні.
Про це повідомив директор обласного департаменту охорони здоров'я Орест Чемерис, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Львівської облдержадміністрації.
За словами Ореста Чемериса, ця лікарня має необхідне обладнання, щоб надавати допомогу хворим на коронавірус. Зараз там планують розгорнути 100 ліжок. У медзакладі вже почали формувати команди лікарів, які працюватимуть із пацієнтами з COVID-19.
"Список лікарень, які приймають пацієнтів з коронавірусом в області збільшується у зв'язку з необхідністю, адже зараз наповненість лікарень становить 57,25%. Всі "ковідні" лікарні мають відповідати певним вимогам і мати в наявності обладнання, щоб госпіталізовані пацієнти з коронавірусом отримували всі необхідні медичні послуги. До цих закладів приєднується і клінічна лікарня Львівської залізниці", - говорить Чемерис.
Всього до переліку лікарень, які можуть приймати хворих на коронавірус у Львівській області, включили 24 медустанови. У стаціонарах перебувають 2806 хворих.
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Я думала - ну зачем размазывать вирусяку по всей планете, тягая самолетами из Китая "дуристов". Поехали - пусть сидят там тихо на жёппе. До выздоровления и лечения принимающей стороной.
Но в том то и смысл - размазать заразу пошире и поглубже. Что и успешно совершили.
Я про гимн.
Тогда одну из львовских больниц пронесло.
Теперь не пронесёт.
Причинно-следственная связь с вакцинацией отсутствует, говорят в Минздраве. Сейчас продолжается расследование еще 18 случаев