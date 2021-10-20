Еще семь областей могут попасть в "красную" зону, - Минрегион

В ближайшее время максимальный уровень ограничений могут ввести в Житомирской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ривненской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Об этом сообщает Министерство регионального развития, информирует Цензор.НЕТ.

Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черновицкая области могут попасть в "красные" зоны, если не усилят противоэпидемические мероприятия", - заявил министр Алексей Чернышев.

Министр призвал громады усиливать противоэпидемические мероприятия и ускорять темпы вакцинации граждан для замедления роста заболеваемости COVID-19.

"Эпидемическая ситуация требует максимальной консолидации усилий центральной власти и органов местного самоуправления. Показатель заболеваемости, к сожалению, ежедневно растет. Количество госпитализаций и тяжелых случаев - очень высокая. 94% пациентов, которых госпитализировали с COVID-19 за неделю, были не вакцинированы. Массовая вакцинация во всем мире призвана помочь избежать критических ситуаций и сохранить жизни людей ", - отметил он.

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Ранее сообщалось, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании в среду приняла решение отнести Сумскую область к "красной" зоне эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции Covid-19 с субботы, 23 октября.