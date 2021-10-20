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Новости Коронавирус и карантин
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Еще семь областей могут попасть в "красную" зону, - Минрегион

Еще семь областей могут попасть в

В ближайшее время максимальный уровень ограничений могут ввести в Житомирской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ривненской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Об этом сообщает Министерство регионального развития, информирует Цензор.НЕТ.

Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черновицкая области могут попасть в "красные" зоны, если не усилят противоэпидемические мероприятия", - заявил министр Алексей Чернышев.

Министр призвал громады усиливать противоэпидемические мероприятия и ускорять темпы вакцинации граждан для замедления роста заболеваемости COVID-19.

"Эпидемическая ситуация требует максимальной консолидации усилий центральной власти и органов местного самоуправления. Показатель заболеваемости, к сожалению, ежедневно растет. Количество госпитализаций и тяжелых случаев - очень высокая. 94% пациентов, которых госпитализировали с COVID-19 за неделю, были не вакцинированы. Массовая вакцинация во всем мире призвана помочь избежать критических ситуаций и сохранить жизни людей ", - отметил он.

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Ранее сообщалось, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании в среду приняла решение отнести Сумскую область к "красной" зоне эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции Covid-19 с субботы, 23 октября.

Автор: 

карантин (16729) Минрегионразвития (137) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Алексей Чернышов (150)


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це залежить від погоди. якщо буде тепла,то ще почеють...а якщо буде холодно,то введуть,щоб дома сиділи,а не вештались ходою за право на отоплювання)))
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20.10.2021 23:17 Ответить
Идиоты, неужели в Харьковской области выборы настолько важны, что бы закрывать глаза на то что твориться в области. Скоро мест не только в больницах не будет но и на кладбищах.
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20.10.2021 23:56 Ответить
У нас вже червона зона. Всі магазини працюють як завжди. В стоматології повно людей, майже всі без масок.
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21.10.2021 00:14 Ответить
С начала кампании по вакцинации Государственный экспертный центр МЗ получил 95 сообщений о летальных случаях после прививки. Сейчас ведомство получило 77 протоколов, в которых установили, что эти случаи - случайные события, которые совпали с проведенным прививки.

Причинно-следственная связь с вакцинацией отсутствует, говорят в Минздраве. Сейчас продолжается расследование еще 18 случаев к
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21.10.2021 01:03 Ответить
Все йде як задумано. Головне щоби школота не переставала розносити вірус по сім'ях.
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21.10.2021 01:49 Ответить
Кількість госпіталізацій і важких випадків - дуже висока. 94% пацієнтів, яких госпіталізували з COVID-19 за тиждень, були вакциновані.
Це просто якийсь позор.
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21.10.2021 03:27 Ответить
Бред пишешь.
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21.10.2021 07:12 Ответить
"94% пацієнтів, яких госпіталізували з COVID-19 за тиждень, були вакциновані" алло Цензор, вы точно ту информацию подаете?)
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21.10.2021 12:10 Ответить
 
 