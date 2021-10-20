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Новини Коронавірус і карантин
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Ще сім областей можуть потрапити в "червону" зону, - Мінрегіон

Ще сім областей можуть потрапити в

Найближчим часом максимальний рівень обмежень можуть ввести в Житомирській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Про це повідомляє Міністерство регіонального розвитку, інформує Цензор.НЕТ.

Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернівецька області можуть потрапити в "червоні" зони, якщо не посилять протиепідемічні заходи", - заявив міністр Олексій Чернишов.

Міністр закликав громади посилювати протиепідемічні заходи і прискорювати темпи вакцинації громадян для уповільнення зростання захворюваності на COVID-19.

"Епідемічна ситуація вимагає максимальної консолідації зусиль центральної влади та органів місцевого самоврядування. Показник захворюваності, на жаль, щодня зростає. Кількість госпіталізацій і важких випадків - дуже висока. 94% пацієнтів, яких госпіталізували з COVID-19 за тиждень, були вакциновані. Масова вакцинація в усьому світі покликана допомогти уникнути критичних ситуацій і зберегти життя людей", - зазначив він.

Читайте також: В окремих населених пунктах Чернігівщини, Львівщини, Рівненщини та Житомирщини посилять карантин, - Кабмін

Раніше повідомлялося, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні в середу прийняла рішення віднести Сумську область до "червоної" зони епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції Covid-19 з суботи, 23 жовтня.

Автор: 

карантин (18172) Мінрегіонрозвитку (754) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Олексій Чернишов (276)


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це залежить від погоди. якщо буде тепла,то ще почеють...а якщо буде холодно,то введуть,щоб дома сиділи,а не вештались ходою за право на отоплювання)))
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20.10.2021 23:17 Відповісти
Идиоты, неужели в Харьковской области выборы настолько важны, что бы закрывать глаза на то что твориться в области. Скоро мест не только в больницах не будет но и на кладбищах.
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20.10.2021 23:56 Відповісти
У нас вже червона зона. Всі магазини працюють як завжди. В стоматології повно людей, майже всі без масок.
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21.10.2021 00:14 Відповісти
С начала кампании по вакцинации Государственный экспертный центр МЗ получил 95 сообщений о летальных случаях после прививки. Сейчас ведомство получило 77 протоколов, в которых установили, что эти случаи - случайные события, которые совпали с проведенным прививки.

Причинно-следственная связь с вакцинацией отсутствует, говорят в Минздраве. Сейчас продолжается расследование еще 18 случаев к
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21.10.2021 01:03 Відповісти
Все йде як задумано. Головне щоби школота не переставала розносити вірус по сім'ях.
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21.10.2021 01:49 Відповісти
Кількість госпіталізацій і важких випадків - дуже висока. 94% пацієнтів, яких госпіталізували з COVID-19 за тиждень, були вакциновані.
Це просто якийсь позор.
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21.10.2021 03:27 Відповісти
Бред пишешь.
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21.10.2021 07:12 Відповісти
"94% пацієнтів, яких госпіталізували з COVID-19 за тиждень, були вакциновані" алло Цензор, вы точно ту информацию подаете?)
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21.10.2021 12:10 Відповісти
 
 