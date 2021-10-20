Ще сім областей можуть потрапити в "червону" зону, - Мінрегіон
Найближчим часом максимальний рівень обмежень можуть ввести в Житомирській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
Про це повідомляє Міністерство регіонального розвитку, інформує Цензор.НЕТ.
Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернівецька області можуть потрапити в "червоні" зони, якщо не посилять протиепідемічні заходи", - заявив міністр Олексій Чернишов.
Міністр закликав громади посилювати протиепідемічні заходи і прискорювати темпи вакцинації громадян для уповільнення зростання захворюваності на COVID-19.
"Епідемічна ситуація вимагає максимальної консолідації зусиль центральної влади та органів місцевого самоврядування. Показник захворюваності, на жаль, щодня зростає. Кількість госпіталізацій і важких випадків - дуже висока. 94% пацієнтів, яких госпіталізували з COVID-19 за тиждень, були вакциновані. Масова вакцинація в усьому світі покликана допомогти уникнути критичних ситуацій і зберегти життя людей", - зазначив він.
Раніше повідомлялося, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні в середу прийняла рішення віднести Сумську область до "червоної" зони епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції Covid-19 з суботи, 23 жовтня.
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