Отставка Абрамовского и Бюджет-2022, - повестка дня сегодняшнего заседания Рады

Сегодня, 21 октября, состоится очередное пленарное заседание ВР. После него парламентарии соберутся на внеочередное заседание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Рады.

Согласно обнародованной повестке дня, в первом чтении парламентарии продолжат рассматривать законопроект 6000-поправки в государственный бюджет Украины на 2022 год.

Отметим, сегодня депутаты также рассмотрят вопрос отставки министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

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Кроме этого, к рассмотрению на заседаниях включены законопроекты о внесении изменений в: