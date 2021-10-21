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Новости Бюджет-2022
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Отставка Абрамовского и Бюджет-2022, - повестка дня сегодняшнего заседания Рады

Отставка Абрамовского и Бюджет-2022, - повестка дня сегодняшнего заседания Рады

Сегодня, 21 октября, состоится очередное пленарное заседание ВР. После него парламентарии соберутся на внеочередное заседание.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Рады.

Согласно обнародованной повестке дня, в первом чтении парламентарии продолжат рассматривать законопроект 6000-поправки в государственный бюджет Украины на 2022 год.

Отметим, сегодня депутаты также рассмотрят вопрос отставки министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада поддержала выводы комитета по Госбюджету-2022 (исправлено)

Кроме этого, к рассмотрению на заседаниях включены законопроекты о внесении изменений в:

  • ЗУ "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства (первое чтение);
  • Кодекса законов о труде Украины относительно установления праздничного дня - День украинской государственности (первое чтение);
  • ЗУ "О гражданстве Украины" относительно упрощенного приобретения гражданства иностранцами и лицами без гражданства (первое чтение);
  •  Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному Суду как суду первой инстанции (первое чтение);
  • Налогового кодекса Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (второе чтение);
  • Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий (второе чтение);
  • в некоторые законодательные акты Украины относительно определения системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования (второе чтение).

Автор: 

бюджет (4838) ВР (29272) госбюджет (1187) отставка (3160) Абрамовский Роман (50)


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