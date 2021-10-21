2 697 0
Отставка Абрамовского и Бюджет-2022, - повестка дня сегодняшнего заседания Рады
Сегодня, 21 октября, состоится очередное пленарное заседание ВР. После него парламентарии соберутся на внеочередное заседание.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Рады.
Согласно обнародованной повестке дня, в первом чтении парламентарии продолжат рассматривать законопроект 6000-поправки в государственный бюджет Украины на 2022 год.
Отметим, сегодня депутаты также рассмотрят вопрос отставки министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского.
Кроме этого, к рассмотрению на заседаниях включены законопроекты о внесении изменений в:
- ЗУ "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства (первое чтение);
- Кодекса законов о труде Украины относительно установления праздничного дня - День украинской государственности (первое чтение);
- ЗУ "О гражданстве Украины" относительно упрощенного приобретения гражданства иностранцами и лицами без гражданства (первое чтение);
- Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному Суду как суду первой инстанции (первое чтение);
- Налогового кодекса Украины и некоторых законодательных актов Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (второе чтение);
- Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий (второе чтение);
- в некоторые законодательные акты Украины относительно определения системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования (второе чтение).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль