Відставка Абрамовського та Бюджет-2022, - порядок денний сьогоднішнього засідання Ради

Сьогодні, 21 жовтня, відбудеться чергове пленарне засідання ВР. Після нього парламентарії зберуться на позачергове засідання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради.

Згідно з оприлюдненим порядком денним, в першому читанні парламентарії продовжать розглядати законопроєкт 6000-поправки до державного бюджету України на 2022 рік.

Зазначимо, сьогодні депутати також розглянуть питання відставки міністра охорони довкілля і природних ресурсів Романа Абрамовського.

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Крім цього, до розгляду на засіданнях включені законопроєкти про внесення змін до: