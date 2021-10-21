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Новини Бюджет-2022
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Відставка Абрамовського та Бюджет-2022, - порядок денний сьогоднішнього засідання Ради

Відставка Абрамовського та Бюджет-2022, - порядок денний сьогоднішнього засідання Ради

Сьогодні, 21 жовтня, відбудеться чергове пленарне засідання ВР. Після нього парламентарії зберуться на позачергове засідання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради.

Згідно з оприлюдненим порядком денним, в першому читанні парламентарії продовжать розглядати законопроєкт 6000-поправки до державного бюджету України на 2022 рік.

Зазначимо, сьогодні депутати також розглянуть питання відставки міністра охорони довкілля і природних ресурсів Романа Абрамовського.

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Крім цього, до розгляду на засіданнях включені законопроєкти про внесення змін до:

  • ЗУ "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання (перше читання);
  • Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня - День української державності (перше читання);
  • ЗУ "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства іноземцями та особами без громадянства (перше читання);
  • Внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції (перше читання);
  • Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (друге читання);
  • Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (друге читання);
  • До деяких законодавчих актів України щодо визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування (друге читання).

Автор: 

бюджет (3004) ВР (15022) держбюджет (2409) відставка (1470) Абрамовський Роман (58)


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