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Новости Коронавирус и карантин
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С 23 октября Хмельнитчина вводит дополнительные карантинные ограничения, - ОГА

С 23 октября Хмельнитчина вводит дополнительные карантинные ограничения, - ОГА

В Хмельницкой области с 23 октября вводятся дополнительные карантинные ограничения в связи с ростом уровня заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Хмельницкой облгосадминистрации.

Подчеркивается, что соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"В настоящее время область оказалась на пороге "красной" зоны, поэтому, чтобы не допустить локдауна и уменьшить темпы распространения COVID-19 среди жителей области, необходимо определиться с дополнительными противоэпидемическими мерами и активизировать вакцинальную кампанию", - следует из сообщения.

Согласно решению, с 23 октября продовольственные и непродовольственные рынки, учреждения торговли и сферы услуг, отели и хостелы будут работать при наличии у работников отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, которое проведено не более чем за 72 часа или документа, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 хотя бы одной дозой (желтые сертификаты).

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Барам, ресторанам, кафе, спортзалам, фитнес-центрам, бассейнам, учреждениям культуры будет разрешено работать при условии наличия у их сотрудников и посетителей аналогичных документов. Такие же условия касаются и проведения всех массовых мероприятий.

Также ограничена работа баров, ресторанов, кафе (кроме осуществления адресной доставки заказов) с 06:00 до 23:00.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Хмельницкая область (955)


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Пока всех не перекачает это все до жопы
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21.10.2021 11:32 Ответить
Получается конституция в Украине это всего лишь бумажка которой можно подтереться ? Нарушены все основные статья конституции.
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21.10.2021 11:48 Ответить
Питання в одному, чим вакцинація сприяє зупинці поширення Ковід, хворіють усі, тільки в різній степені, тобто вакциновані не є переносниками???
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21.10.2021 12:23 Ответить
 
 