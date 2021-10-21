З 23 жовтня Хмельниччина запроваджує додаткові карантинні обмеження, - ОДА

У Хмельницькій області з 23 жовтня запроваджуються додаткові карантинні обмеження у зв'язку із зростанням рівня захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Хмельницької облдержадміністрації.

Підкреслюється, що відповідне рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Наразі область опинилася на порозі "червоної" зони, тому, щоб не допустити локдауну і зменшити темпи поширення COVID-19 серед жителів області, необхідно визначитися з додатковими протиепідемічними заходами і активізувати вакцинальну кампанію", - випливає з повідомлення.

Згідно з рішенням, з 23 жовтня продовольчі і непродовольчі ринки, заклади торгівлі та сфери послуг, готелі і хостели будуть працювати за наявності у працівників негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, яке проведено не більше ніж за 72 години або документа, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 хоча б однією дозою (жовті сертифікати).

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Барах, ресторанах, кафе, спортзалах, фітнес-центрів, басейнів, установам культури буде дозволено працювати за умови наявності у них співробітників і відвідувачів аналогічних документів. Такі ж умови стосуються і проведення всіх масових заходів.

Також обмежено роботу барів, ресторанів, кафе (крім здійснення адресної доставки замовлень) з 06:00 до 23:00.