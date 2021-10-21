На Тернопольщине усилили карантинные меры, - ОГА

Карантинные ограничения будут касаться, в частности, транспортных перевозок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Тернопольской ОГА.

Так, с 00:00 21 октября начали действовать новые карантинные ограничения.

"В частности, будет запрет функционирования предприятий общественного питания, спортивных залов, продовольственных и непродовольственных рынков, магазинов, государственных структур, а также проведения массовых мероприятий при отсутствии 100% вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 не более чем за 72 часа или экспресс-теста на определение антигена коронавируса не более чем за 42 часа или документа от врача о противопоказаниях вакцинации у работников и посетителей заведений", - говорится в сообщении.

Эти правила касаются и межрегиональных перевозок пассажиров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 23 октября Хмельнитчина вводит дополнительные карантинные ограничения, - ОГА