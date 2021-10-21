На Тернопільщині посилили карантинні заходи, - ОДА

Карантинні обмеження стосуватимуться, зокрема, транспортних перевезень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Тернопільської ОДА.

Так, з 00:00 21 жовтня розпочали діяти нові карантинні обмеження.

"Зокрема, буде заборона функціонування закладів громадського харчування, спортивних залів, продовольчих і непродовольчих ринків, крамниць, державних структур, а також проведення масових заходів у разі відсутності 100 % вакцинації або негативного ПЛР тест на COVID-19 не більше як за 72 години чи експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу не більше як 42 години або документ від лікаря щодо протипоказань вакцинації у працівників та відвідувачів закладів", - йдеться в повідомленні.

Ці правила стосуються і міжрегіональних перевезень пасажирів.

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