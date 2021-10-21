Новая, более заразная, разновидность штамма "Дельта" выявлена в РФ

В России выявлены единичные случаи новой разновидности дельта-штамма AY.4.2 коронавируса, которая имеет вероятность широкого распространения.

Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Да, вариант AY.4.2 линии "Дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных "VGARus", - сказал Хафизов журналистам в четверг.

По словам эксперта, эта разновидность является одним из множества ответвлений штамма "дельта" и по сравнению с ней обладает большей заразностью.

Эксперт считает, что данный вариант штамма "дельта" имеет потенциал для дальнейшего распространения как в РФ, так и в мире.

"Вероятность его широкого распространения в РФ и в мире достаточна. Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах", - уточнил Хафизов.

О распространении более заразного варианта коронавируса, чем штамм "дельта", его разновидности AY.4.2, на этой неделе заявили ученые из Великобритании, где данная версия COVID-19 получает распространение.

Эксперт Роспотребнадзора призвал не путать новую разновидность дельта-штамма коронавируса с выявленным летом вариантом "дельта плюс".

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"В некоторых кругах новый геновариант называют "дельта плюс", но это же название ранее относилось к другому варианту, и потому сейчас происходит некоторая путаница", - сказал Хафизов.

Он пояснил, что AY.4.2 является одним из множества ответвлений линии "дельта", "которое, вероятно, имеет ряд "преимуществ" перед исходной и остальными версиями патогена".

Эксперт отметил, что появление таких разновидностей ожидалось, и "мы ранее о таком - возможности появления "дочерних" линий дельты - варианте развития событий сообщали".

Хафизов указал, что новый вариант может быть примерно на 10 процентов более заразным, чем исходная "дельта". Вместе с тем он считает, что новый вариант "дельты" может постепенно начать вытеснять "старую" версию.

"Но вряд ли это произойдет теми же стремительными темпами, которыми сама дельта в свое время вытеснила все остальное. Так, он впервые был замечен в июле, и с тех пор доля этого ответвления линии "Дельты" медленно увеличивалась. Это потенциально лишь немного более заразный штамм", - уточнил Хафизов.