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Новости Коронавирус и карантин
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Новая, более заразная, разновидность штамма "Дельта" выявлена в РФ

Новая, более заразная, разновидность штамма

В России выявлены единичные случаи новой разновидности дельта-штамма AY.4.2 коронавируса, которая имеет вероятность широкого распространения.

Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Да, вариант AY.4.2 линии "Дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных "VGARus", - сказал Хафизов журналистам в четверг.

По словам эксперта, эта разновидность является одним из множества ответвлений штамма "дельта" и по сравнению с ней обладает большей заразностью.

Эксперт считает, что данный вариант штамма "дельта" имеет потенциал для дальнейшего распространения как в РФ, так и в мире.

"Вероятность его широкого распространения в РФ и в мире достаточна. Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах", - уточнил Хафизов.

О распространении более заразного варианта коронавируса, чем штамм "дельта", его разновидности AY.4.2, на этой неделе заявили ученые из Великобритании, где данная версия COVID-19 получает распространение.

Эксперт Роспотребнадзора призвал не путать новую разновидность дельта-штамма коронавируса с выявленным летом вариантом "дельта плюс".

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"В некоторых кругах новый геновариант называют "дельта плюс", но это же название ранее относилось к другому варианту, и потому сейчас происходит некоторая путаница", - сказал Хафизов.

Он пояснил, что AY.4.2 является одним из множества ответвлений линии "дельта", "которое, вероятно, имеет ряд "преимуществ" перед исходной и остальными версиями патогена".

Эксперт отметил, что появление таких разновидностей ожидалось, и "мы ранее о таком - возможности появления "дочерних" линий дельты - варианте развития событий сообщали".

Хафизов указал, что новый вариант может быть примерно на 10 процентов более заразным, чем исходная "дельта". Вместе с тем он считает, что новый вариант "дельты" может постепенно начать вытеснять "старую" версию.

"Но вряд ли это произойдет теми же стремительными темпами, которыми сама дельта в свое время вытеснила все остальное. Так, он впервые был замечен в июле, и с тех пор доля этого ответвления линии "Дельты" медленно увеличивалась. Это потенциально лишь немного более заразный штамм", - уточнил Хафизов.

Автор: 

карантин (16729) россия (96018) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
ничего хорошего не стоило ждать из мокшандии ,сейчас наша вата привезет это дерьмо в Украину
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21.10.2021 14:42
+16
рашу закрыть нахер и сжечь
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21.10.2021 15:02
+12
Вакцина есть, в 9 граммовых ампулах.
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21.10.2021 14:55
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Правила форума Совет форумчан
Это конец !
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21.10.2021 14:36 Ответить
конец будет когда дойдет то штамма омега, а пока еще много букв в запасе
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21.10.2021 14:40 Ответить
... подумал Штирлиц ,почесывая матню своих брюк ...
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21.10.2021 15:04 Ответить
вспоминая Штирлица-- вспомним ---главное- не как войти (ВИРУСУ)- а как выйти (вирусу) из разговора с Цивилизацией... а вообще все эьто голосовные слова они сказали те ответили и так по кругу....а потом и вовсе замочат когда очевидность.... будет иной..чем они прогнозировали напомню какой был высерв мире с птичим гриппом слава Китаю..а потом раз в одни сутки как и не было ничего паники криков смертей все закончилось забыли и поехали дальше тихо фарм компании уничтожали сотни миллионов доз никому ненужной вакцины... думаю с Ковидом они отбивают гешефт и убытки птичьих вакцин а потом и по Ковиду...
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21.10.2021 15:43 Ответить
дельта мокшандия V?
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21.10.2021 14:38 Ответить
Куда еще плять заразней? Передаётся в другую вселенную??????
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21.10.2021 14:39 Ответить
І в минуле)
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21.10.2021 14:50 Ответить
ничего хорошего не стоило ждать из мокшандии ,сейчас наша вата привезет это дерьмо в Украину
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21.10.2021 14:42 Ответить
На РАБссии 45 штаммов,самый крутой из всех по кличке " Бешенный Бункерный Путлер".... лечению не подлежит и Вакцину никогда не придумают...
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21.10.2021 14:50 Ответить
Вакцина есть, в 9 граммовых ампулах.
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21.10.2021 14:55 Ответить
Интерфакс - уважаемый медицинский источник
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21.10.2021 14:56 Ответить
Но страшна аж жуть!
Кстате чойта фоток из реанимации сегодня не было.
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21.10.2021 14:57 Ответить
VATA DEGRADANT 404 называться будет
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21.10.2021 15:02 Ответить
рашу закрыть нахер и сжечь
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21.10.2021 15:02 Ответить
можно просто закрыть и никого с этих вымиратов не пускать! но это же не наш метод
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21.10.2021 15:24 Ответить
больше штаммов хороших и нужных, даешь раися))))
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21.10.2021 15:02 Ответить
На чистейшей настойке боярышника выращен!
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21.10.2021 15:05 Ответить
Отмазка для оправдания большого количества заболевших на раиси!
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21.10.2021 15:06 Ответить
дельта скрепная ?
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21.10.2021 15:10 Ответить
Горіть у пеклі прокляті рашисти!
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21.10.2021 15:10 Ответить
В ордло еще больше ватных сепаров передохнет!
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21.10.2021 15:17 Ответить
Изначально этот коронавирус из крыссии и пришёл. И нехер на Китай гнать!
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21.10.2021 15:19 Ответить
Раська фєдєраська, яка невакцинована та не збирається цього робити, зараз буде розплідником нових та нових штамів цієї зарази.

До речі, в Італії італійці вакциновані всі ще взимку та на весні. Не вакцинуються там лише постсовкові дупомийки, неосвічені, зомбовані кацапськими ЗМІ та рускагаварящім блогерами, які вже давно не живуть на расєї, давно вже зробили щеплення, як всі цивілізовані люди, а гроші заробляють на совковому бидлі.

Італія довела, що дотримання засобів захисту та вакцинація можуть побороти пандемію та побороли. А в Україні сьогодні 500 померлих від ковіду.
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21.10.2021 15:29 Ответить
ряд стран имеют резкое снижение показателей тогда, когда вакцинация мощно подкреплена разумными ограничительными мерами. Так вчера министр здравоохранения Чехии, отмечая рост заболеваемости, как и в соседней Германии, выступил с заявлением о ряде обязательных мер, которые он готовит на утверждение правительству республики.
Так, кроме сокращения сроков валидности тестов с 1 ноября, ПЦР - с нынешних 7 дней до трех и антигенного - с 3 дней до 24 часов, министр настаивает на введении полного масочного режима. Министр говорит о том, что он не настаивает на полном локдауне, если масочный режим будет полностью введен повсеместно. Понятно, что это безусловно должно выполняться в местах массового скопления людей, но и на предприятиях, а тем более - в офисах. Исключение может быть сделано только для лиц, которые работают в своем личном кабинете, без посторонних лиц.
И вот тут возникает дилемма психологического характера. Ведь во многих странах призывы к вакцинации сопровождались лозунгами «вакцинируйся и сними маску». Но вакцинация в той или иной мере уберегает тебя лично от тяжелого течения заболевания или смерти, но к возможности заболеть и распространять вирус, она (в случае дельты) уже почти не имеет никакого отношения. То есть, вакцинация никак не освобождает от масочного режима, если конечно, речь идет о распространении заболевания, а не о том, что сейчас несут по сетям люди с напрочь вынесенным мозгом.
Проще говоря, вакцинация это - хорошо, но к динамике пандемии она почти не имеет отношения, а реально повлиять на нее может только физическое ограничение передачи вируса. А лучше масочного режима и социальной дистанции пока никто и ничего не придумал. Нормальные руководители медицинских ведомств это понимают и на растущей волне заболеваемости сразу же подключают эти меры. В Чехии это понимают, у нас - нет
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21.10.2021 19:32 Ответить
Пока иммунитета не будет у больше 80% народа, эпидемия останется. С прививкой ты "болеешь" 1-2 дня без осложнений, и сразу потом здоров. После болезни до полугода народ иногда восстанавливается. Плюс тяжело поражаются органы. Поэтому прививка нужна всем. Правда не все болеют. Знакомая после болезни второй месяц слабая, сонливая, устает, все тяжело делать. Болела сильно
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21.10.2021 21:04 Ответить
Хорошо работают в лабораториях мирового правительства(МП-МЕСТО ПЕЧАТИ навсегда).АБВГейка и КЛМНейка всех алфавитов древнего мира-ПОКА ВСЕМ НЕ СДЕЛАЮТ УКОЛЫ ЗОНТИКОМ(отравленным).БЕРЕГИСЬ МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА,против которого нельзя сидеть сложа рукава!
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21.10.2021 15:39 Ответить
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21.10.2021 15:49 Ответить
Росія - інкубарот зла, вірусів і смерті.
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21.10.2021 16:04 Ответить
Спутник-5 это не вакцина, так что там скоро будет жесть с распространениям Ковид 19
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21.10.2021 16:09 Ответить
когда я слышу слово "эксперты", моя рука тянется пистолету
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21.10.2021 16:16 Ответить

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21.10.2021 17:18 Ответить
Западная Украина, "москоляку на гилляку"?
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21.10.2021 21:06 Ответить
Кацапстан вимерает.
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21.10.2021 18:28 Ответить
 
 