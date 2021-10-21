Новая, более заразная, разновидность штамма "Дельта" выявлена в РФ
В России выявлены единичные случаи новой разновидности дельта-штамма AY.4.2 коронавируса, которая имеет вероятность широкого распространения.
Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Да, вариант AY.4.2 линии "Дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных "VGARus", - сказал Хафизов журналистам в четверг.
По словам эксперта, эта разновидность является одним из множества ответвлений штамма "дельта" и по сравнению с ней обладает большей заразностью.
Эксперт считает, что данный вариант штамма "дельта" имеет потенциал для дальнейшего распространения как в РФ, так и в мире.
"Вероятность его широкого распространения в РФ и в мире достаточна. Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах", - уточнил Хафизов.
О распространении более заразного варианта коронавируса, чем штамм "дельта", его разновидности AY.4.2, на этой неделе заявили ученые из Великобритании, где данная версия COVID-19 получает распространение.
Эксперт Роспотребнадзора призвал не путать новую разновидность дельта-штамма коронавируса с выявленным летом вариантом "дельта плюс".
"В некоторых кругах новый геновариант называют "дельта плюс", но это же название ранее относилось к другому варианту, и потому сейчас происходит некоторая путаница", - сказал Хафизов.
Он пояснил, что AY.4.2 является одним из множества ответвлений линии "дельта", "которое, вероятно, имеет ряд "преимуществ" перед исходной и остальными версиями патогена".
Эксперт отметил, что появление таких разновидностей ожидалось, и "мы ранее о таком - возможности появления "дочерних" линий дельты - варианте развития событий сообщали".
Хафизов указал, что новый вариант может быть примерно на 10 процентов более заразным, чем исходная "дельта". Вместе с тем он считает, что новый вариант "дельты" может постепенно начать вытеснять "старую" версию.
"Но вряд ли это произойдет теми же стремительными темпами, которыми сама дельта в свое время вытеснила все остальное. Так, он впервые был замечен в июле, и с тех пор доля этого ответвления линии "Дельты" медленно увеличивалась. Это потенциально лишь немного более заразный штамм", - уточнил Хафизов.
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Кстате чойта фоток из реанимации сегодня не было.
До речі, в Італії італійці вакциновані всі ще взимку та на весні. Не вакцинуються там лише постсовкові дупомийки, неосвічені, зомбовані кацапськими ЗМІ та рускагаварящім блогерами, які вже давно не живуть на расєї, давно вже зробили щеплення, як всі цивілізовані люди, а гроші заробляють на совковому бидлі.
Італія довела, що дотримання засобів захисту та вакцинація можуть побороти пандемію та побороли. А в Україні сьогодні 500 померлих від ковіду.
Так, кроме сокращения сроков валидности тестов с 1 ноября, ПЦР - с нынешних 7 дней до трех и антигенного - с 3 дней до 24 часов, министр настаивает на введении полного масочного режима. Министр говорит о том, что он не настаивает на полном локдауне, если масочный режим будет полностью введен повсеместно. Понятно, что это безусловно должно выполняться в местах массового скопления людей, но и на предприятиях, а тем более - в офисах. Исключение может быть сделано только для лиц, которые работают в своем личном кабинете, без посторонних лиц.
И вот тут возникает дилемма психологического характера. Ведь во многих странах призывы к вакцинации сопровождались лозунгами «вакцинируйся и сними маску». Но вакцинация в той или иной мере уберегает тебя лично от тяжелого течения заболевания или смерти, но к возможности заболеть и распространять вирус, она (в случае дельты) уже почти не имеет никакого отношения. То есть, вакцинация никак не освобождает от масочного режима, если конечно, речь идет о распространении заболевания, а не о том, что сейчас несут по сетям люди с напрочь вынесенным мозгом.
Проще говоря, вакцинация это - хорошо, но к динамике пандемии она почти не имеет отношения, а реально повлиять на нее может только физическое ограничение передачи вируса. А лучше масочного режима и социальной дистанции пока никто и ничего не придумал. Нормальные руководители медицинских ведомств это понимают и на растущей волне заболеваемости сразу же подключают эти меры. В Чехии это понимают, у нас - нет