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Новини Коронавірус і карантин
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Новий, більш заразний, різновид штаму "Дельта" виявлено ​​в РФ

Новий, більш заразний, різновид штаму

У Росії виявлено поодинокі випадки нового різновиду дельта-штаму AY.4.2 коронавірусу, який має ймовірність широкого поширення.

Про це заявив керівник наукової групи розробки нових методів діагностики захворювань людини ЦНДІ епідеміології Росспоживнагляду Каміль Хафізов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Так, варіант AY.4.2 лінії "Дельта" вже виявляється в одиничних випадках у Росії, як випливає з результатів секвенування геномів коронавірусу SARS-CoV-2, що депонуються в базу даних "VGARus"", - сказав Хафізов журналістам у четвер.

За словами експерта, цей різновид є одним з безлічі відгалужень штаму "Дельта" і порівняно з нею має більшу заразність.

Експерт вважає, що цей варіант штаму "Дельта" має потенціал для подальшого поширення як у РФ, так і в світі.

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"Вірогідність його широкого поширення в РФ і в світі достатня. Частота цієї підлінії збільшується, але експерти не вважають, що саме вона відповідальна за велику кількість щоденних випадків зараження коронавірусом в різних країнах, яка зберігається", - уточнив Хафізов.

Про поширення більш заразного варіанту коронавірусу, ніж штам "Дельта", його різновиди AY.4.2, на цьому тижні заявили вчені з Великої Британії, де дана версія COVID-19 набуває поширення.

Експерт Росспоживнагляду закликав не плутати новий різновид дельта-штаму коронавірусу з виявленими влітку варіантом "Дельта плюс".

"У деяких колах новий геноваріант називають "Дельта плюс", але ця ж назва раніше стосувалася іншого варіанту, і тому зараз відбувається певна плутанина", - сказав Хафізов.

Він пояснив, що AY.4.2 є одним з безлічі відгалужень лінії "Дельта", "яке, ймовірно, має ряд" переваг "перед вихідної і іншими версіями патогена".

Експерт зазначив, що поява таких різновидів очікувалося, і "ми раніше про такий - можливості появи" дочірніх "ліній дельти - варіанті розвитку подій повідомляли".

Хафізов вказав, що новий варіант може бути приблизно на 10 відсотків більш заразним, ніж вихідна "Дельта". Разом з тим він вважає, що новий варіант "Дельти" може поступово почати витісняти "стару" версію.

"Але навряд чи це станеться тими ж стрімкими темпами, якими сама "Дельта" свого часу витіснила все інше. Так, він вперше був помічений в липні, і відтоді частка цього відгалуження лінії "Дельти" повільно збільшувалася. Це потенційно лише трохи більш заразний штам", - уточнив Хафізов.

Автор: 

карантин (18172) росія (65800) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
ничего хорошего не стоило ждать из мокшандии ,сейчас наша вата привезет это дерьмо в Украину
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21.10.2021 14:42
+16
рашу закрыть нахер и сжечь
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21.10.2021 15:02
+12
Вакцина есть, в 9 граммовых ампулах.
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21.10.2021 14:55
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Это конец !
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21.10.2021 14:36 Відповісти
конец будет когда дойдет то штамма омега, а пока еще много букв в запасе
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21.10.2021 14:40 Відповісти
... подумал Штирлиц ,почесывая матню своих брюк ...
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21.10.2021 15:04 Відповісти
вспоминая Штирлица-- вспомним ---главное- не как войти (ВИРУСУ)- а как выйти (вирусу) из разговора с Цивилизацией... а вообще все эьто голосовные слова они сказали те ответили и так по кругу....а потом и вовсе замочат когда очевидность.... будет иной..чем они прогнозировали напомню какой был высерв мире с птичим гриппом слава Китаю..а потом раз в одни сутки как и не было ничего паники криков смертей все закончилось забыли и поехали дальше тихо фарм компании уничтожали сотни миллионов доз никому ненужной вакцины... думаю с Ковидом они отбивают гешефт и убытки птичьих вакцин а потом и по Ковиду...
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21.10.2021 15:43 Відповісти
дельта мокшандия V?
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21.10.2021 14:38 Відповісти
Куда еще плять заразней? Передаётся в другую вселенную??????
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21.10.2021 14:39 Відповісти
І в минуле)
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21.10.2021 14:50 Відповісти
ничего хорошего не стоило ждать из мокшандии ,сейчас наша вата привезет это дерьмо в Украину
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21.10.2021 14:42 Відповісти
На РАБссии 45 штаммов,самый крутой из всех по кличке " Бешенный Бункерный Путлер".... лечению не подлежит и Вакцину никогда не придумают...
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21.10.2021 14:50 Відповісти
Вакцина есть, в 9 граммовых ампулах.
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21.10.2021 14:55 Відповісти
Интерфакс - уважаемый медицинский источник
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21.10.2021 14:56 Відповісти
Но страшна аж жуть!
Кстате чойта фоток из реанимации сегодня не было.
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21.10.2021 14:57 Відповісти
VATA DEGRADANT 404 называться будет
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21.10.2021 15:02 Відповісти
рашу закрыть нахер и сжечь
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21.10.2021 15:02 Відповісти
можно просто закрыть и никого с этих вымиратов не пускать! но это же не наш метод
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21.10.2021 15:24 Відповісти
больше штаммов хороших и нужных, даешь раися))))
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21.10.2021 15:02 Відповісти
На чистейшей настойке боярышника выращен!
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21.10.2021 15:05 Відповісти
Отмазка для оправдания большого количества заболевших на раиси!
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21.10.2021 15:06 Відповісти
дельта скрепная ?
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21.10.2021 15:10 Відповісти
Горіть у пеклі прокляті рашисти!
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21.10.2021 15:10 Відповісти
В ордло еще больше ватных сепаров передохнет!
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21.10.2021 15:17 Відповісти
Изначально этот коронавирус из крыссии и пришёл. И нехер на Китай гнать!
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21.10.2021 15:19 Відповісти
Раська фєдєраська, яка невакцинована та не збирається цього робити, зараз буде розплідником нових та нових штамів цієї зарази.

До речі, в Італії італійці вакциновані всі ще взимку та на весні. Не вакцинуються там лише постсовкові дупомийки, неосвічені, зомбовані кацапськими ЗМІ та рускагаварящім блогерами, які вже давно не живуть на расєї, давно вже зробили щеплення, як всі цивілізовані люди, а гроші заробляють на совковому бидлі.

Італія довела, що дотримання засобів захисту та вакцинація можуть побороти пандемію та побороли. А в Україні сьогодні 500 померлих від ковіду.
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21.10.2021 15:29 Відповісти
ряд стран имеют резкое снижение показателей тогда, когда вакцинация мощно подкреплена разумными ограничительными мерами. Так вчера министр здравоохранения Чехии, отмечая рост заболеваемости, как и в соседней Германии, выступил с заявлением о ряде обязательных мер, которые он готовит на утверждение правительству республики.
Так, кроме сокращения сроков валидности тестов с 1 ноября, ПЦР - с нынешних 7 дней до трех и антигенного - с 3 дней до 24 часов, министр настаивает на введении полного масочного режима. Министр говорит о том, что он не настаивает на полном локдауне, если масочный режим будет полностью введен повсеместно. Понятно, что это безусловно должно выполняться в местах массового скопления людей, но и на предприятиях, а тем более - в офисах. Исключение может быть сделано только для лиц, которые работают в своем личном кабинете, без посторонних лиц.
И вот тут возникает дилемма психологического характера. Ведь во многих странах призывы к вакцинации сопровождались лозунгами «вакцинируйся и сними маску». Но вакцинация в той или иной мере уберегает тебя лично от тяжелого течения заболевания или смерти, но к возможности заболеть и распространять вирус, она (в случае дельты) уже почти не имеет никакого отношения. То есть, вакцинация никак не освобождает от масочного режима, если конечно, речь идет о распространении заболевания, а не о том, что сейчас несут по сетям люди с напрочь вынесенным мозгом.
Проще говоря, вакцинация это - хорошо, но к динамике пандемии она почти не имеет отношения, а реально повлиять на нее может только физическое ограничение передачи вируса. А лучше масочного режима и социальной дистанции пока никто и ничего не придумал. Нормальные руководители медицинских ведомств это понимают и на растущей волне заболеваемости сразу же подключают эти меры. В Чехии это понимают, у нас - нет
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21.10.2021 19:32 Відповісти
Пока иммунитета не будет у больше 80% народа, эпидемия останется. С прививкой ты "болеешь" 1-2 дня без осложнений, и сразу потом здоров. После болезни до полугода народ иногда восстанавливается. Плюс тяжело поражаются органы. Поэтому прививка нужна всем. Правда не все болеют. Знакомая после болезни второй месяц слабая, сонливая, устает, все тяжело делать. Болела сильно
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21.10.2021 21:04 Відповісти
Хорошо работают в лабораториях мирового правительства(МП-МЕСТО ПЕЧАТИ навсегда).АБВГейка и КЛМНейка всех алфавитов древнего мира-ПОКА ВСЕМ НЕ СДЕЛАЮТ УКОЛЫ ЗОНТИКОМ(отравленным).БЕРЕГИСЬ МИРОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА,против которого нельзя сидеть сложа рукава!
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21.10.2021 15:39 Відповісти
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21.10.2021 15:49 Відповісти
Росія - інкубарот зла, вірусів і смерті.
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21.10.2021 16:04 Відповісти
Спутник-5 это не вакцина, так что там скоро будет жесть с распространениям Ковид 19
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21.10.2021 16:09 Відповісти
когда я слышу слово "эксперты", моя рука тянется пистолету
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21.10.2021 16:16 Відповісти

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21.10.2021 17:18 Відповісти
Западная Украина, "москоляку на гилляку"?
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21.10.2021 21:06 Відповісти
Кацапстан вимерает.
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21.10.2021 18:28 Відповісти
 
 