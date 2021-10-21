Новий, більш заразний, різновид штаму "Дельта" виявлено в РФ
У Росії виявлено поодинокі випадки нового різновиду дельта-штаму AY.4.2 коронавірусу, який має ймовірність широкого поширення.
Про це заявив керівник наукової групи розробки нових методів діагностики захворювань людини ЦНДІ епідеміології Росспоживнагляду Каміль Хафізов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Так, варіант AY.4.2 лінії "Дельта" вже виявляється в одиничних випадках у Росії, як випливає з результатів секвенування геномів коронавірусу SARS-CoV-2, що депонуються в базу даних "VGARus"", - сказав Хафізов журналістам у четвер.
За словами експерта, цей різновид є одним з безлічі відгалужень штаму "Дельта" і порівняно з нею має більшу заразність.
Експерт вважає, що цей варіант штаму "Дельта" має потенціал для подальшого поширення як у РФ, так і в світі.
"Вірогідність його широкого поширення в РФ і в світі достатня. Частота цієї підлінії збільшується, але експерти не вважають, що саме вона відповідальна за велику кількість щоденних випадків зараження коронавірусом в різних країнах, яка зберігається", - уточнив Хафізов.
Про поширення більш заразного варіанту коронавірусу, ніж штам "Дельта", його різновиди AY.4.2, на цьому тижні заявили вчені з Великої Британії, де дана версія COVID-19 набуває поширення.
Експерт Росспоживнагляду закликав не плутати новий різновид дельта-штаму коронавірусу з виявленими влітку варіантом "Дельта плюс".
"У деяких колах новий геноваріант називають "Дельта плюс", але ця ж назва раніше стосувалася іншого варіанту, і тому зараз відбувається певна плутанина", - сказав Хафізов.
Він пояснив, що AY.4.2 є одним з безлічі відгалужень лінії "Дельта", "яке, ймовірно, має ряд" переваг "перед вихідної і іншими версіями патогена".
Експерт зазначив, що поява таких різновидів очікувалося, і "ми раніше про такий - можливості появи" дочірніх "ліній дельти - варіанті розвитку подій повідомляли".
Хафізов вказав, що новий варіант може бути приблизно на 10 відсотків більш заразним, ніж вихідна "Дельта". Разом з тим він вважає, що новий варіант "Дельти" може поступово почати витісняти "стару" версію.
"Але навряд чи це станеться тими ж стрімкими темпами, якими сама "Дельта" свого часу витіснила все інше. Так, він вперше був помічений в липні, і відтоді частка цього відгалуження лінії "Дельти" повільно збільшувалася. Це потенційно лише трохи більш заразний штам", - уточнив Хафізов.
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Кстате чойта фоток из реанимации сегодня не было.
До речі, в Італії італійці вакциновані всі ще взимку та на весні. Не вакцинуються там лише постсовкові дупомийки, неосвічені, зомбовані кацапськими ЗМІ та рускагаварящім блогерами, які вже давно не живуть на расєї, давно вже зробили щеплення, як всі цивілізовані люди, а гроші заробляють на совковому бидлі.
Італія довела, що дотримання засобів захисту та вакцинація можуть побороти пандемію та побороли. А в Україні сьогодні 500 померлих від ковіду.
Так, кроме сокращения сроков валидности тестов с 1 ноября, ПЦР - с нынешних 7 дней до трех и антигенного - с 3 дней до 24 часов, министр настаивает на введении полного масочного режима. Министр говорит о том, что он не настаивает на полном локдауне, если масочный режим будет полностью введен повсеместно. Понятно, что это безусловно должно выполняться в местах массового скопления людей, но и на предприятиях, а тем более - в офисах. Исключение может быть сделано только для лиц, которые работают в своем личном кабинете, без посторонних лиц.
И вот тут возникает дилемма психологического характера. Ведь во многих странах призывы к вакцинации сопровождались лозунгами «вакцинируйся и сними маску». Но вакцинация в той или иной мере уберегает тебя лично от тяжелого течения заболевания или смерти, но к возможности заболеть и распространять вирус, она (в случае дельты) уже почти не имеет никакого отношения. То есть, вакцинация никак не освобождает от масочного режима, если конечно, речь идет о распространении заболевания, а не о том, что сейчас несут по сетям люди с напрочь вынесенным мозгом.
Проще говоря, вакцинация это - хорошо, но к динамике пандемии она почти не имеет отношения, а реально повлиять на нее может только физическое ограничение передачи вируса. А лучше масочного режима и социальной дистанции пока никто и ничего не придумал. Нормальные руководители медицинских ведомств это понимают и на растущей волне заболеваемости сразу же подключают эти меры. В Чехии это понимают, у нас - нет