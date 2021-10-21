Новий, більш заразний, різновид штаму "Дельта" виявлено ​​в РФ

У Росії виявлено поодинокі випадки нового різновиду дельта-штаму AY.4.2 коронавірусу, який має ймовірність широкого поширення.

Про це заявив керівник наукової групи розробки нових методів діагностики захворювань людини ЦНДІ епідеміології Росспоживнагляду Каміль Хафізов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Так, варіант AY.4.2 лінії "Дельта" вже виявляється в одиничних випадках у Росії, як випливає з результатів секвенування геномів коронавірусу SARS-CoV-2, що депонуються в базу даних "VGARus"", - сказав Хафізов журналістам у четвер.

За словами експерта, цей різновид є одним з безлічі відгалужень штаму "Дельта" і порівняно з нею має більшу заразність.

Експерт вважає, що цей варіант штаму "Дельта" має потенціал для подальшого поширення як у РФ, так і в світі.

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"Вірогідність його широкого поширення в РФ і в світі достатня. Частота цієї підлінії збільшується, але експерти не вважають, що саме вона відповідальна за велику кількість щоденних випадків зараження коронавірусом в різних країнах, яка зберігається", - уточнив Хафізов.

Про поширення більш заразного варіанту коронавірусу, ніж штам "Дельта", його різновиди AY.4.2, на цьому тижні заявили вчені з Великої Британії, де дана версія COVID-19 набуває поширення.

Експерт Росспоживнагляду закликав не плутати новий різновид дельта-штаму коронавірусу з виявленими влітку варіантом "Дельта плюс".

"У деяких колах новий геноваріант називають "Дельта плюс", але ця ж назва раніше стосувалася іншого варіанту, і тому зараз відбувається певна плутанина", - сказав Хафізов.

Він пояснив, що AY.4.2 є одним з безлічі відгалужень лінії "Дельта", "яке, ймовірно, має ряд" переваг "перед вихідної і іншими версіями патогена".

Експерт зазначив, що поява таких різновидів очікувалося, і "ми раніше про такий - можливості появи" дочірніх "ліній дельти - варіанті розвитку подій повідомляли".

Хафізов вказав, що новий варіант може бути приблизно на 10 відсотків більш заразним, ніж вихідна "Дельта". Разом з тим він вважає, що новий варіант "Дельти" може поступово почати витісняти "стару" версію.

"Але навряд чи це станеться тими ж стрімкими темпами, якими сама "Дельта" свого часу витіснила все інше. Так, він вперше був помічений в липні, і відтоді частка цього відгалуження лінії "Дельти" повільно збільшувалася. Це потенційно лише трохи більш заразний штам", - уточнив Хафізов.