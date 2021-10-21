Трехмесячный ребенок умер от COVID-19 на Тернопольщине

Диагноз коронавирус был подтвержден посмертно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом сообщил эпидемиолог областного центра контроля болезней Владимир Паничев.

По его словам, это первая смерть младенца от COVID-19 в области. Эпидемиологи проводят расследование, чтобы выяснить, как заразился ребенок.

"Вчера зарегистрирован случай смерти ребенка два месяца и 29 дней. Диагноз коронавирус подтвержден посмертно. При жизни диагноз не был установлен. При вскрытии трупа ребенка судмедэксперт заподозрил, что это коронавирус. Были отобраны материалы и лабораторно подтвердили COVID-19. Смерть в таком возрасте - это впервые мы зарегистрировали. Наши коллеги из Кременца сейчас занимаются эпидрасследованием, чтобы выяснить возможный источник инфекции", - рассказал эпидемиолог.

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