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Новости Коронавирус и карантин
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Трехмесячный ребенок умер от COVID-19 на Тернопольщине

Трехмесячный ребенок умер от COVID-19 на Тернопольщине

Диагноз коронавирус был подтвержден посмертно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом сообщил эпидемиолог областного центра контроля болезней Владимир Паничев.

По его словам, это первая смерть младенца от COVID-19 в области. Эпидемиологи проводят расследование, чтобы выяснить, как заразился ребенок.

"Вчера зарегистрирован случай смерти ребенка два месяца и 29 дней. Диагноз коронавирус подтвержден посмертно. При жизни диагноз не был установлен. При вскрытии трупа ребенка судмедэксперт заподозрил, что это коронавирус. Были отобраны материалы и лабораторно подтвердили COVID-19. Смерть в таком возрасте - это впервые мы зарегистрировали. Наши коллеги из Кременца сейчас занимаются эпидрасследованием, чтобы выяснить возможный источник инфекции", - рассказал эпидемиолог.

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Автор: 

дети (6553) карантин (16729) смерть (9245) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Возможный источник эпид инфекции это 2 из каждых 10 граждан. Пинкертоны-расследователи. В этом сезоне все пофиг - одни не вводят тотальный карантин, вторые ездят без масок в транспорте. Облегчить пенсионный фонд в прошлом году не вышло, так попытаются в этом.
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21.10.2021 15:30
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Возможный источник эпид инфекции это 2 из каждых 10 граждан. Пинкертоны-расследователи. В этом сезоне все пофиг - одни не вводят тотальный карантин, вторые ездят без масок в транспорте. Облегчить пенсионный фонд в прошлом году не вышло, так попытаются в этом.
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21.10.2021 15:30 Ответить
И где гарантия, что родители не ВИЧинфецированные..
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21.10.2021 16:59 Ответить
естественный отбор
статистиуа
ничем не печальней, чем, например, летом - каждую неделю на водоемах тонуло по 40 человек, в т.ч. по 20 детей
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21.10.2021 17:58 Ответить
 
 