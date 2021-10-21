Тримісячна дитина померла від COVID-19 на Тернопільщині
Діагноз "коронавірус" був підтверджений посмертно.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне", про це повідомив епідеміолог обласного центру контролю захворювань Володимир Паничев.
За його словами, це перша смерть немовляти від COVID-19 в області. Епідеміологи проводять розслідування, щоб з'ясувати, як заразилася дитина.
"Вчора зареєстрований випадок смерті дитини два місяці і 29 днів. Діагноз "коронавірус" підтверджений посмертно. За життя діагноз не був встановлений. При розтині трупа дитини судмедексперт запідозрив, що це коронавірус. Були відібрані матеріали і лабораторно підтвердили COVID-19. Смерть в такому віці - це вперше ми зареєстрували. Наші колеги з Кременця зараз займаються розслідуванням, щоб з'ясувати можливе джерело інфекції", - розповів епідеміолог.
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ничем не печальней, чем, например, летом - каждую неделю на водоемах тонуло по 40 человек, в т.ч. по 20 детей