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Новини Коронавірус і карантин
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Тримісячна дитина померла від COVID-19 на Тернопільщині

Тримісячна дитина померла від COVID-19 на Тернопільщині

Діагноз "коронавірус" був підтверджений посмертно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне",  про це повідомив епідеміолог обласного центру контролю захворювань Володимир Паничев.

За його словами, це перша смерть немовляти від COVID-19 в області. Епідеміологи проводять розслідування, щоб з'ясувати, як заразилася дитина.

"Вчора зареєстрований випадок смерті дитини два місяці і 29 днів. Діагноз "коронавірус" підтверджений посмертно. За життя діагноз не був встановлений. При розтині трупа дитини судмедексперт запідозрив, що це коронавірус. Були відібрані матеріали і лабораторно підтвердили COVID-19. Смерть в такому віці - це вперше ми зареєстрували. Наші колеги з Кременця зараз займаються розслідуванням, щоб з'ясувати можливе джерело інфекції", - розповів епідеміолог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Чернігівщині від COVID-19 помер підліток

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діти (5127) карантин (18172) смерть (6772) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Возможный источник эпид инфекции это 2 из каждых 10 граждан. Пинкертоны-расследователи. В этом сезоне все пофиг - одни не вводят тотальный карантин, вторые ездят без масок в транспорте. Облегчить пенсионный фонд в прошлом году не вышло, так попытаются в этом.
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21.10.2021 15:30
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Возможный источник эпид инфекции это 2 из каждых 10 граждан. Пинкертоны-расследователи. В этом сезоне все пофиг - одни не вводят тотальный карантин, вторые ездят без масок в транспорте. Облегчить пенсионный фонд в прошлом году не вышло, так попытаются в этом.
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21.10.2021 15:30 Відповісти
И где гарантия, что родители не ВИЧинфецированные..
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21.10.2021 16:59 Відповісти
естественный отбор
статистиуа
ничем не печальней, чем, например, летом - каждую неделю на водоемах тонуло по 40 человек, в т.ч. по 20 детей
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21.10.2021 17:58 Відповісти
 
 