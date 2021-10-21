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Налоговый законопроект 5600 не будет откладываться в долгий ящик, - Стефанчук
Верховная Рада рассмотрит налоговый законопроект 5600 после того, как закончит с правками к проекту бюджета на следующий год.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в ВР сказал спикер Руслан Стефанчук.
Он отметил, что проект бюджета принят за основу, а сейчас депутаты обсуждают и голосуют правки к нему.
"Как только закончим, перейдем к рассмотрению ресурсного законопроекта… Он не будет откладываться в долгий ящик", - подчеркнул спикер.
Стефанчук объяснил, что парламент рассматривает правки к проекту бюджета, так как депутаты "идут по процедуре".
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когда фопов обдирать надо куда ж тут тянуть резину) дело то денежное)