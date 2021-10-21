Налоговый законопроект 5600 не будет откладываться в долгий ящик, - Стефанчук

Верховная Рада рассмотрит налоговый законопроект 5600 после того, как закончит с правками к проекту бюджета на следующий год.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в ВР сказал спикер Руслан Стефанчук.

Он отметил, что проект бюджета принят за основу, а сейчас депутаты обсуждают и голосуют правки к нему.

"Как только закончим, перейдем к рассмотрению ресурсного законопроекта… Он не будет откладываться в долгий ящик", - подчеркнул спикер.

Стефанчук объяснил, что парламент рассматривает правки к проекту бюджета, так как депутаты "идут по процедуре".

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