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Новости Бюджет-2022
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Налоговый законопроект 5600 не будет откладываться в долгий ящик, - Стефанчук

Налоговый законопроект 5600 не будет откладываться в долгий ящик, - Стефанчук

Верховная Рада рассмотрит налоговый законопроект 5600 после того, как закончит с правками к проекту бюджета на следующий год.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в ВР сказал спикер Руслан Стефанчук.

Он отметил, что проект бюджета принят за основу, а сейчас депутаты обсуждают и голосуют правки к нему.

"Как только закончим, перейдем к рассмотрению ресурсного законопроекта… Он не будет откладываться в долгий ящик", - подчеркнул спикер.

Стефанчук объяснил, что парламент рассматривает правки к проекту бюджета, так как депутаты "идут по процедуре".

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Автор: 

бюджет (4838) госбюджет (1187) налоги (3239) Стефанчук Руслан (658)


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Топ комментарии
+7
Але,под куполом,ваши рейтинги не дают уже вам права писать и принимать законы,включите совесть и идите на новые выборы.
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21.10.2021 17:05
+7
Совесть, честь, порядочность, правдивость....это не к этим ублюдкам.
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21.10.2021 17:10
+6
офшоры, вывод капитала, олигархов ...не трогают. А малый бизнес обложить еще , ну шоб подохли все и освободили земли для иностранцев. либерторианы скотские.
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21.10.2021 17:09
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Кому и зебобик - ресурс
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21.10.2021 17:03 Ответить
Але,под куполом,ваши рейтинги не дают уже вам права писать и принимать законы,включите совесть и идите на новые выборы.
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21.10.2021 17:05 Ответить
Совесть, честь, порядочность, правдивость....это не к этим ублюдкам.
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21.10.2021 17:10 Ответить
Шоб вы все падлы зеленые провалились туда, откуда на наши головы свалились. В ад черти !
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21.10.2021 17:07 Ответить
офшоры, вывод капитала, олигархов ...не трогают. А малый бизнес обложить еще , ну шоб подохли все и освободили земли для иностранцев. либерторианы скотские.
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21.10.2021 17:09 Ответить
Та вже пох , приймаєте ви закони чи ні ,, і які закони . Країна стрімко котиться в прірву хаосу ,, це вже майже - незворотньо . І - ви зробили це разом , йолопи зелені ..
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21.10.2021 17:12 Ответить
Ага. Зебілів будуть драть
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21.10.2021 17:14 Ответить
Раньше было «драть как Сидорову козу», теперь «драть как зебила»
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21.10.2021 17:24 Ответить
На привеликий жаль, не тільки зебілів!!!
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21.10.2021 17:53 Ответить
Ми, как би, вже готові з 2019. А для них це стане приємним сюрпризом.
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21.10.2021 18:15 Ответить
Шо, не хватает голосов? Так так и скажи.
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21.10.2021 17:31 Ответить
Щоб ти обісралося і здохло, від втрати ваги, широкодупе!
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21.10.2021 17:54 Ответить
После принятия поправок и, проводимой этой властью бизнес-политикой, каждый, заплативший все налоги, может спать спокойно!
На скамейке !!!
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21.10.2021 18:45 Ответить
понятно что не отложите)
когда фопов обдирать надо куда ж тут тянуть резину) дело то денежное)
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21.10.2021 19:53 Ответить
Когда у власти тупорылый менеджмент, бюджет приходится наполнять с помощью увеличения налоговой нагрузки.
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21.10.2021 20:30 Ответить
 
 