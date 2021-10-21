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Податковий законопроєкт 5600 не відкладатиме "в довгий ящик", - Стефанчук
Верховна Рада розгляне податковий законопроєкт 5600 після того, як закінчить з правками до проєкту бюджету на наступний рік.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу у ВР сказав спікер Руслан Стефанчук.
Він зазначив, що проєкт бюджету прийнятий за основу, а зараз депутати обговорюють і голосують правки до нього.
"Як тільки закінчимо, перейдемо до розгляду ресурсного законопроєкту ... Він не буде відкладатися "в довгий ящик"", - підкреслив спікер.
Стефанчук пояснив, що парламент розглядає поправки до проєкту бюджету, бодепутати "йдуть за процедурою".
Топ коментарі
+7 Віктор Шевченко #486606
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+7 Колыван Спикер
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+6 Колыван Спикер
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когда фопов обдирать надо куда ж тут тянуть резину) дело то денежное)