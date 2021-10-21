Податковий законопроєкт 5600 не відкладатиме "в довгий ящик", - Стефанчук

Верховна Рада розгляне податковий законопроєкт 5600 після того, як закінчить з правками до проєкту бюджету на наступний рік.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу у ВР сказав спікер Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що проєкт бюджету прийнятий за основу, а зараз депутати обговорюють і голосують правки до нього.

"Як тільки закінчимо, перейдемо до розгляду ресурсного законопроєкту ... Він не буде відкладатися "в довгий ящик"", - підкреслив спікер.

Стефанчук пояснив, що парламент розглядає поправки до проєкту бюджету, бодепутати "йдуть за процедурою".

Також читайте: Железняк прогнозує, що Рада проголосує в першому читанні за Бюджет-2022 вже в листопаді