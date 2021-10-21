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Новини Бюджет-2022
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Податковий законопроєкт 5600 не відкладатиме "в довгий ящик", - Стефанчук

Податковий законопроєкт 5600 не відкладатиме

Верховна Рада розгляне податковий законопроєкт 5600 після того, як закінчить з правками до проєкту бюджету на наступний рік.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу у ВР сказав спікер Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що проєкт бюджету прийнятий за основу, а зараз депутати обговорюють і голосують правки до нього.

"Як тільки закінчимо, перейдемо до розгляду ресурсного законопроєкту ... Він не буде відкладатися "в довгий ящик"", - підкреслив спікер.

Стефанчук пояснив, що парламент розглядає поправки до проєкту бюджету, бодепутати "йдуть за процедурою".

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Автор: 

бюджет (3004) держбюджет (2409) податки (3871) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+7
Але,под куполом,ваши рейтинги не дают уже вам права писать и принимать законы,включите совесть и идите на новые выборы.
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21.10.2021 17:05
+7
Совесть, честь, порядочность, правдивость....это не к этим ублюдкам.
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21.10.2021 17:10
+6
офшоры, вывод капитала, олигархов ...не трогают. А малый бизнес обложить еще , ну шоб подохли все и освободили земли для иностранцев. либерторианы скотские.
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21.10.2021 17:09
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Кому и зебобик - ресурс
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21.10.2021 17:03 Відповісти
Але,под куполом,ваши рейтинги не дают уже вам права писать и принимать законы,включите совесть и идите на новые выборы.
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21.10.2021 17:05 Відповісти
Совесть, честь, порядочность, правдивость....это не к этим ублюдкам.
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21.10.2021 17:10 Відповісти
Шоб вы все падлы зеленые провалились туда, откуда на наши головы свалились. В ад черти !
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21.10.2021 17:07 Відповісти
офшоры, вывод капитала, олигархов ...не трогают. А малый бизнес обложить еще , ну шоб подохли все и освободили земли для иностранцев. либерторианы скотские.
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21.10.2021 17:09 Відповісти
Та вже пох , приймаєте ви закони чи ні ,, і які закони . Країна стрімко котиться в прірву хаосу ,, це вже майже - незворотньо . І - ви зробили це разом , йолопи зелені ..
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21.10.2021 17:12 Відповісти
Ага. Зебілів будуть драть
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21.10.2021 17:14 Відповісти
Раньше было «драть как Сидорову козу», теперь «драть как зебила»
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21.10.2021 17:24 Відповісти
На привеликий жаль, не тільки зебілів!!!
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21.10.2021 17:53 Відповісти
Ми, как би, вже готові з 2019. А для них це стане приємним сюрпризом.
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21.10.2021 18:15 Відповісти
Шо, не хватает голосов? Так так и скажи.
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21.10.2021 17:31 Відповісти
Щоб ти обісралося і здохло, від втрати ваги, широкодупе!
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21.10.2021 17:54 Відповісти
После принятия поправок и, проводимой этой властью бизнес-политикой, каждый, заплативший все налоги, может спать спокойно!
На скамейке !!!
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21.10.2021 18:45 Відповісти
понятно что не отложите)
когда фопов обдирать надо куда ж тут тянуть резину) дело то денежное)
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21.10.2021 19:53 Відповісти
Когда у власти тупорылый менеджмент, бюджет приходится наполнять с помощью увеличения налоговой нагрузки.
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21.10.2021 20:30 Відповісти
 
 