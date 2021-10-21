РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9476 посетителей онлайн
Новости
715 1

Оснований говорить об отставках в Кабмине пока нет, есть только заявление об увольнении Абрамовского, - Стефанчук

Оснований говорить об отставках в Кабмине пока нет, есть только заявление об увольнении Абрамовского, - Стефанчук

У спикера Руслана Стефанчука нет оснований говорить о кадровых изменениях в Кабмине, кроме как об отставке министра экологии Романа Абрамовского.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в Верховной Раде.

"Я могу комментировать любые кадровые решения только тогда, когда есть основания. Вот по Абрамовскому основание есть. Это его личное заявление о том, что он хочет сложить с себя полномочия", - подчеркнул Стефанчук.

По мнению спикера, после обсуждения возможных отставок министров "правительство живет в ожидании, вместо того, чтобы работать". "Я, как юрист, полагаюсь исключительно на юридические документы. Если будут юридические основания, тогда мы запускаем процедуру (отставки министра. - Ред.)",- добавил он.

Также читайте: Мне никто никогда не указывал, на какие эфиры ходить, на какие - нет, - Стефанчук

Автор: 

Кабмин (14033) отставка (3160) Стефанчук Руслан (658) Абрамовский Роман (50)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Нет оснований". Ермак скомандует - будут "основания".
показать весь комментарий
21.10.2021 17:35 Ответить
 
 