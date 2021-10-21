Оснований говорить об отставках в Кабмине пока нет, есть только заявление об увольнении Абрамовского, - Стефанчук

У спикера Руслана Стефанчука нет оснований говорить о кадровых изменениях в Кабмине, кроме как об отставке министра экологии Романа Абрамовского.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в Верховной Раде.

"Я могу комментировать любые кадровые решения только тогда, когда есть основания. Вот по Абрамовскому основание есть. Это его личное заявление о том, что он хочет сложить с себя полномочия", - подчеркнул Стефанчук.

По мнению спикера, после обсуждения возможных отставок министров "правительство живет в ожидании, вместо того, чтобы работать". "Я, как юрист, полагаюсь исключительно на юридические документы. Если будут юридические основания, тогда мы запускаем процедуру (отставки министра. - Ред.)",- добавил он.

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