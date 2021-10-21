Підстав говорити про відставки в Кабміні поки немає, є тільки заява про звільнення Абрамовського, - Стефанчук
У спікера Руслана Стефанчука немає підстав говорити про кадрові зміни в Кабміні, крім як про відставку міністра екології Романа Абрамовського.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у Верховній Раді.
"Я можу коментувати будь-які кадрові рішення тільки тоді, коли є підстави. Ось щодо Абрамовського підстава є. Це його особиста заява про те, що він хоче скласти з себе повноваження", - підкреслив Стефанчук.
На думку спікера, після обговорення можливих відставок міністрів "уряд живе в очікуванні, замість того, щоб працювати". "Я, як юрист, покладаюся виключно на юридичні документи. Якщо будуть юридичні підстави, тоді ми запускаємо процедуру (відставки міністра. - Ред.)", - додав він.
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