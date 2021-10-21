Депутат "Голоса" Костенко о "вагнеровцах": ВСК должна сказать правду

Временная следственная комиссия Верховной Рады, расследующая срыв спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера", должна сказать правду и передать информацию в правоохранительные органы.

Об этом заявил секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Костенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Когда стало известно, что спецоперация сорвана, "Голос" совместно с другими оппозиционными фракциями в парламенте зарегистрировал постановление о создании ВСК. Между тем и сам президент, и председатель ОП, и руководители спецслужб говорили, что такой спецоперации никогда не было. И только благодаря оппозиции и журналистам тема не исчезла из информационного поля. Несмотря на все, сегодня люди знают, что "зрада" все же была. Вопрос - кто виноват", - отметил Костенко.

Временную следственную комиссию Рады депутат называет "провластной" и считает, что она была создана в попытке скрыть правду. Костенко считает, что с каждым заседанием к комиссии возникает все больше вопросов.

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"Голос" продолжит последовательно настаивать на прозрачном расследовании дела со стороны ВСК с последующей передачей информации в правоохранительные органы, которые должны вынести справедливый приговор. Предательство государственных интересов не может остаться безнаказанным, подчеркнул Костенко.