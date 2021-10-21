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Депутат "Голоса" Костенко о "вагнеровцах": ВСК должна сказать правду

Депутат

Временная следственная комиссия Верховной Рады, расследующая срыв спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера", должна сказать правду и передать информацию в правоохранительные органы.

Об этом заявил секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Роман Костенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Когда стало известно, что спецоперация сорвана, "Голос" совместно с другими оппозиционными фракциями в парламенте зарегистрировал постановление о создании ВСК. Между тем и сам президент, и председатель ОП, и руководители спецслужб говорили, что такой спецоперации никогда не было. И только благодаря оппозиции и журналистам тема не исчезла из информационного поля. Несмотря на все, сегодня люди знают, что "зрада" все же была. Вопрос - кто виноват", - отметил Костенко.

Временную следственную комиссию Рады депутат называет "провластной" и считает, что она была создана в попытке скрыть правду. Костенко считает, что с каждым заседанием к комиссии возникает все больше вопросов.

Читайте: 51,5% украинцев знают о срыве спецоперации по "вагнеровцам", 39,5% из них считают причиной провала слив информации высшим политическим руководством Украины, - опрос КМИС

"Голос" продолжит последовательно настаивать на прозрачном расследовании дела со стороны ВСК с последующей передачей информации в правоохранительные органы, которые должны вынести справедливый приговор. Предательство государственных интересов не может остаться безнаказанным, подчеркнул Костенко.

Автор: 

ВСК (459) ЧВК Вагнер (1333) Голос партия (499) Костенко Роман (168)


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Топ комментарии
+8
Сказал Гундосик что зелёные будут действовать нагло, вот они так и поступают - нагло и тупо.
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21.10.2021 17:43
+8
"Я нікаму нічево нє должен. " В.Членограй-Оманський.
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21.10.2021 17:44
+6
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21.10.2021 17:48
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Проснулся. Он уже в ВСК?
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21.10.2021 17:42 Ответить
Спамщики - из Голоса? Что здесь потеряли?
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21.10.2021 18:27 Ответить
Сказал Гундосик что зелёные будут действовать нагло, вот они так и поступают - нагло и тупо.
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21.10.2021 17:43 Ответить
"Я нікаму нічево нє должен. " В.Членограй-Оманський.
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21.10.2021 17:44 Ответить
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21.10.2021 17:48 Ответить
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21.10.2021 17:57 Ответить
Если вск скажет правду, то офшорному клоуну светит пожизненное заключение вместе с его любовницей дерьмаком
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21.10.2021 18:07 Ответить
Безумная уже сказала это

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21.10.2021 18:07 Ответить
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21.10.2021 18:20 Ответить
ЗАШКВАР!!!! ЗЕ в черговий раз ЗАБРЕХАВСЯ та ОБІ...СЬ , СВІДОМО ПРОВАЛИВ масштабну операцію по вангеровцях !!!! ТІЛЬКИ ПОЛІТИЧНИЙ КРЕТИН МІГ ПОРІВНЯТИ одного опозиціонера Протасевича та ДЕСЯТКИ УБИВЦЬ-вагнеровців , проти яких ведуться кримінальні справи . А ЛОХТОРАТ все ХАВАЄ .. ІМПІЧМЕНТ ЗРАДНИКУ !!!! А безумгла виправдовує зрадника !!!
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21.10.2021 19:29 Ответить
😂🌷×××
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21.10.2021 19:52 Ответить
 
 