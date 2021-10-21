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Депутат "Голосу" Костенко про "вагнерівців": ТСК має сказати правду

Депутат

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка розслідує зрив спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера", повинна сказати правду і передати інформацію в правоохоронні органи.

Про це заявив секретар комітету з питань національної безпеки і оборони Роман Костенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Коли стало відомо, що спецоперація зірвана, "Голос" спільно з іншими опозиційними фракціями у парламенті зареєстрував постанову про створення ТСК. Тим часом і сам президент, і голова ОП, і керівники спецслужб говорили, що такої спецоперації ніколи не було. І тільки завдяки опозиції та журналістам тема не зникла з інформаційного поля. Попри все, сьогодні люди знають, що зрада таки була. Питання — хто винен", — наголосив Роман Костенко.

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Тимчасову слідчу комісію Ради депутат називає "провладною" і вважає, що вона була створена в спробі приховати правду. Костенко вважає, що з кожним засіданням до комісії виникає все більше питань.

"Голос" продовжить послідовно наполягати на прозорому розслідуванні справи з боку ТСК з подальшою передачею інформації до правоохоронних органів, які мають винести справедливий вирок. Зрада державних інтересів не може залишитися непокараною, підкреслив Роман Костенко.

Автор: 

ТСК (375) ПВК Вагнер (1541) Голос партія (512) Костенко Роман (207)


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Топ коментарі
+8
Сказал Гундосик что зелёные будут действовать нагло, вот они так и поступают - нагло и тупо.
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21.10.2021 17:43
+8
"Я нікаму нічево нє должен. " В.Членограй-Оманський.
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21.10.2021 17:44
+6
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21.10.2021 17:48
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Проснулся. Он уже в ВСК?
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21.10.2021 17:42 Відповісти
Спамщики - из Голоса? Что здесь потеряли?
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21.10.2021 18:27 Відповісти
Сказал Гундосик что зелёные будут действовать нагло, вот они так и поступают - нагло и тупо.
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21.10.2021 17:43 Відповісти
"Я нікаму нічево нє должен. " В.Членограй-Оманський.
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21.10.2021 17:44 Відповісти
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21.10.2021 17:48 Відповісти
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21.10.2021 17:57 Відповісти
Если вск скажет правду, то офшорному клоуну светит пожизненное заключение вместе с его любовницей дерьмаком
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21.10.2021 18:07 Відповісти
Безумная уже сказала это

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21.10.2021 18:07 Відповісти
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21.10.2021 18:20 Відповісти
ЗАШКВАР!!!! ЗЕ в черговий раз ЗАБРЕХАВСЯ та ОБІ...СЬ , СВІДОМО ПРОВАЛИВ масштабну операцію по вангеровцях !!!! ТІЛЬКИ ПОЛІТИЧНИЙ КРЕТИН МІГ ПОРІВНЯТИ одного опозиціонера Протасевича та ДЕСЯТКИ УБИВЦЬ-вагнеровців , проти яких ведуться кримінальні справи . А ЛОХТОРАТ все ХАВАЄ .. ІМПІЧМЕНТ ЗРАДНИКУ !!!! А безумгла виправдовує зрадника !!!
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21.10.2021 19:29 Відповісти
😂🌷×××
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21.10.2021 19:52 Відповісти
 
 