Депутат "Голосу" Костенко про "вагнерівців": ТСК має сказати правду

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка розслідує зрив спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера", повинна сказати правду і передати інформацію в правоохоронні органи.

Про це заявив секретар комітету з питань національної безпеки і оборони Роман Костенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Коли стало відомо, що спецоперація зірвана, "Голос" спільно з іншими опозиційними фракціями у парламенті зареєстрував постанову про створення ТСК. Тим часом і сам президент, і голова ОП, і керівники спецслужб говорили, що такої спецоперації ніколи не було. І тільки завдяки опозиції та журналістам тема не зникла з інформаційного поля. Попри все, сьогодні люди знають, що зрада таки була. Питання — хто винен", — наголосив Роман Костенко.

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Тимчасову слідчу комісію Ради депутат називає "провладною" і вважає, що вона була створена в спробі приховати правду. Костенко вважає, що з кожним засіданням до комісії виникає все більше питань.

"Голос" продовжить послідовно наполягати на прозорому розслідуванні справи з боку ТСК з подальшою передачею інформації до правоохоронних органів, які мають винести справедливий вирок. Зрада державних інтересів не може залишитися непокараною, підкреслив Роман Костенко.