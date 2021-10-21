Военное освоение территории Украины со стороны НАТО уже идет и создает реальную угрозу РФ, - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил об освоении территории Украины со стороны НАТО, что представляет реальную угрозу для России.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Угроза со стороны НАТО имеет для нас существенное значение. Формальное членство в НАТО Украины может не состояться, а военное освоение территории уже идет. И это реально создает угрозу Российской Федерации", - заявил Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

Он провел при этом параллель с ситуацией конца 80-х годов, связанной с объединением Германии. "Когда все со всех сторон говорили, что после объединения той же Германии ни в коем случае движения на запад инфраструктуры НАТО не будет, хотя бы в этом Россия должна была быть уверена. Так говорили, были публичные заявления. А что на практике? Обманули. А теперь говорят: а где бумажки, покажите", - сказал президент РФ.

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"Значит, и раз расширили, и два расширили, а последствия какие военно-стратегические? Инфраструктуру приближают. Вот в Румынии, Польше установили системы ПРО, но с пусковыми установками, на которых можно разместить "Томагавки" - ударные системы. И сделать это легко, по щелчку, только программное обеспечение нужно поменять - и все", - добавил Путин.