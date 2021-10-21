Военное освоение территории Украины со стороны НАТО уже идет и создает реальную угрозу РФ, - Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил об освоении территории Украины со стороны НАТО, что представляет реальную угрозу для России.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Угроза со стороны НАТО имеет для нас существенное значение. Формальное членство в НАТО Украины может не состояться, а военное освоение территории уже идет. И это реально создает угрозу Российской Федерации", - заявил Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.
Он провел при этом параллель с ситуацией конца 80-х годов, связанной с объединением Германии. "Когда все со всех сторон говорили, что после объединения той же Германии ни в коем случае движения на запад инфраструктуры НАТО не будет, хотя бы в этом Россия должна была быть уверена. Так говорили, были публичные заявления. А что на практике? Обманули. А теперь говорят: а где бумажки, покажите", - сказал президент РФ.
"Значит, и раз расширили, и два расширили, а последствия какие военно-стратегические? Инфраструктуру приближают. Вот в Румынии, Польше установили системы ПРО, но с пусковыми установками, на которых можно разместить "Томагавки" - ударные системы. И сделать это легко, по щелчку, только программное обеспечение нужно поменять - и все", - добавил Путин.
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В Киеве на трибунах Олимпийского можно 3 армии стран НАТО разместить. Чехии, Венгрии и Словакии, ещё тысяч 10 свободных мест останется.
Иногда вечером я достаю шкатулку, в которой хранятся боевые награды моего отца, участника Второй Мировой войны. С трепетом держу в руках орден «Красной звезды», медаль «За взятие Вены», юбилейные послевоенные награды. Долго рассматриваю пожелтевшие снимки военных лет, на которых изображены советские солдаты Третьего Украинского Фронта на улицах австрийских городов: Зальцбурга, Линца, Инсбрука и других небольших населенных пунктах
Мой отец-украинец, ушел на войну в 41-м добровольцем и был военным водителем грузовика «ЗИС-5». Летом 1942 года командование доверило ему лёгкий бронеавтомобиль «БА-64» на котором он доехал до Вены.
Но с некоторых пор у меня зародилось сомнение, а был ли вообще мой батька на фронте и не купил ли он свои награды у нумизматов?
Вот уже несколько лет, российские Средства Массовой Дезинформации тиражируют заявление Верховного Главнокомандующего ВС РФ, полковника Путина, что «Украина - страна 404 и такого государства на карте Европы просто не существует». Хозяин Кремля также озвучил журналистам «новые исторические сведения» , что «украинских фронтов в природе вообще не было. Войну с гитлеровцами выиграла одна Россия». Однако в Википедии я разыскал такую информацию:
1-й Украинский фронт (20 октября 1943 - 10 июня 1945)
2-й Украинский фронт (20 октября 1943 - 10 июня 1945)
3-й Украинский фронт (20 октября 1943 - 15 июня 1945)
4-й Украинский фронт (20 октября 1943 - 25 августа 1945)
Русских фронтов - не нашел.
Теперь я в полном замешательстве. Кому верить? Орденам и фотографиям или Путину?
Пробрался одинокий гей,
И теперь у Ильича
Вывих правого плеча....
Членин и ***** и второй вариант - убрать букву и : Членин *****.
Первый вариант пока набирает больше голосов репоедов.
Да, РФ - враг.
Но не надо зашоривать себе глаза и считать, что путен делает всё один. Ему помогали, помогают и будут помогать наши "друзья и союзники".
Питерские тролли обычно используют в своих «эссе» тюремную «феню». Чтобы четко выразить свою мысль им достаточно не более десяти слов: «Дебил», «Кретин», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло» и «Бухло». Остальные выражения писать неприлично из уважения к дамам.
Коэффициент интеллекта IQ у ботов из Питера приблизительно на уровне мойщика машин - «Мотороллы», а словарный запас даже меньше, чем у Эллочки-людоедки. В их комментариях легко просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Лубянская методичка в разделе «Как писать комментарии» рекомендует троллям использовать на украинских сайтах слова и словосочетания такого характера: «БРЕД!», «КУКУХА ПОЕХАЛА!», «ПРИНИМАЙ ГАЛОПЕРИДОЛ», «ЛЕЧИТЬСЯ НАДО В ПСИХУШКЕ», «ЧЁЙ-ТО ТЫ КУРИШЬ?», «НУ, ТЕБЯ И ШТЫВАЕТ», «ЗАКУСЫВАТЬ НАДО», «ДАЛЬШЕ МОЖНО НЕ ЧИТАТЬ» и другие. Они используют эти фразеологизмы при любом случае, чтобы оскорбить оппонента.
Руськахаварящие «поварята пригожина» из Лахты в свои школьные годы обычно большую часть учебного времени простояли в углу наказанными, поэтому слова: «АФРЕКА», «ОХИНЕЯ», «МИМУАРЫ, «ОБАРИХЕН», «ИДЕОТ», «ГОЛЕМОТЬЯ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить угро-финнов и наставить их на путь истинный. У мокши, в отличие от вас, совершенно другие задачи.
На скамье подсудимых в Гааге могут оказаться и российские журналисты («акулы пера» и «койоты микрофонов»), а также сотрудники ботофермы Пригожина и телеведущие новостных программ и ток-шоу Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев и леди Ольха Суха беева, которые систематически в своих передачах разжигали ненависть у российских телезрителей к жителям Украины и сеяли ложь в сердца имперцев. Но это ещё не все. За нарушение Божьих Заповедей у Вседержителя предусмотрен только один вид наказания - ВЕЧНАЯ СМЕРТЬ В АДУ. Тела лжецов будут служить кормом червям и топливом для ада.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
бункерное чмо выдает свой бред
Ауууууууу!!!
НАТО вы где?!
Скоро, похоже, ему выдадут мобильник
Украинский комментатор Сергей Лукьяненко в прямом эфире назвал Россию оккупантом и агрессором.
https://youtu.be/ofv0_tNbbPA
Лукьяненко работал на матче третьего тура Лиги Европы между "Спартаком" и английским "Лестером"
"Москва - столица страны-агрессора и оккупанта. Страны, которая оккупировала наш полуостров и начала войну на Востоке Украины. К сожалению, эта война унесла по подсчетам ООН более 13 тысяч жизней. Как гражданин Украины я сегодня искренне желаю поражения "Спартаку" в матче с "Лестером". Поскольку спорт не может представлять Россию, страну, которая не может мирно жить с соседями. Но как комментатор я постараюсь нейтрально работать на этом поединке ", - заявил перед началом матча комментатор.
для маленьких тупых деток из РФ сказочка наглядная
Кричит #*****- сосед своему мирному соседу
"чтобы ваши знакомые не приходили к вам! понятно?"
- ну, вопервых, это наше прпво, а во вторых, но они сами и не хотят!
- ага, я вижу!... и чтобы они дальше не хотели, на тебе бабах кувалдой по входной двери, на тебе кувалдой по зеркалу, на тебе....! -
- караул, помогите! ау, знакомые!
И бегут знакомые на помощь......
и #***** кричит.
- ага, вот видишь, вот идут к тебе! вот видишь, они уже здесь! они меня трогать счас будут!