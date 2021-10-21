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Корниенко: С должности главы "Слуги народа" не уйду

Корниенко: С должности главы

Первый вице-спикер Александр Корниенко не планирует покидать должность главы партии "Слуга народа".

Об этом он заявил журналистам на презентации книги "слуги народа" Юлии Гришиной, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Однако мы поменяем структуру оперативного управления, потому что сейчас по уставу все делает председатель. Мы сделаем небольшой орган, который будет называться или "исполком политсовета", или "президиум политсовета". Там будут несколько людей, которые будут дальше работать по разным направлениям", - отметил Корниенко.

Отвечая на вопрос, какие еще решения планируют принять на съезде партии, Корниенко сказал: "Вы намекаете на отзыв депутатов, делегированных нашей партией? Съезд будет решать. Съезд партии - это наивысший руководящий ее орган. Он решает любые вопросы партии".

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Говоря о том, состоится ли съезд, если Киев окажется в "красной зоне", он подчеркнул: "Там есть норматив, сколько может людей быть на квадратный метр. Если будем проводить в "Парковом", то можем собрать, например, сто человек. Конечно же, вакцинированных".

Автор: 

Слуга народа (2634) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+9
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21.10.2021 21:29
+8
крепко врос,как корабельная сосна...
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21.10.2021 21:21
+6
политруков захотелось )))))

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21.10.2021 21:26
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крепко врос,как корабельная сосна...
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21.10.2021 21:21 Ответить
В запасі є ще три роки. Накосить бабла цілі стоги. А далі як Юля буде в апазіції.
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21.10.2021 21:27 Ответить
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21.10.2021 21:29 Ответить
Піду- не піду , яка вже різниця - НІКОЛИ НЕ ВІДМИТИСЯ ЙОМУ ВЖЕ ВІД ЦЬОГО ГІВНА
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21.10.2021 21:29 Ответить
Піду- не піду, різниця мала.
Йому не відмитись, від цього лайна!
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21.10.2021 21:46 Ответить
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21.10.2021 21:57 Ответить
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21.10.2021 22:09 Ответить
не уйдет сам - вынесут его друзья.. он слишком много знает))

https://www.youtube.com/watch?v=Oj4lAK_0DZA
Баллада про ЗЕ-правление | ЗЕралаш N°25
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21.10.2021 21:30 Ответить
Президія політради ЦК КПРС....

Да вас після цього ногами вперед винесуть! І ваше бажання чи "хотєлкі" будуть тоді до дупи...
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21.10.2021 21:21 Ответить
"Мы сделаем небольшой орган..."

Скоро этот Бабада и вся зелёная банда - пойдёт на "небольшой орган"
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21.10.2021 21:21 Ответить
видали какой пузень отьел??
от кормушки не оторвать
Да еще сосны палубные окружают..
Кто же от лфы такой откажеться??
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21.10.2021 21:21 Ответить
ууууух как их опускали вчера на Украина 24 !!!!
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21.10.2021 21:22 Ответить
той самий украина 24 на якому переважну більшість програм веде проросійське лайно типу анни герман? нормальний ви там контент споживаєте. чий Крим? війна громадянська?
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21.10.2021 21:28 Ответить
нормально !!!треба знати чим дихають олігархи - а чавили слуг ЄС та ГОЛОС
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21.10.2021 21:33 Ответить
той самий Ахмєтов запустив того самого Олега Ляшка - зараз його партія вже прохідна . А ви зі слуг, на олігархічний закон маєте надію? Усьо пропало - жрналісти обєднуються
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21.10.2021 21:35 Ответить
Ногами вперед винесуть.
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21.10.2021 21:23 Ответить
Корниенко: С должности главы "Слуги народа" не уйду Источник:

Буду ждать пока - унєсут вперьод ногами .
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21.10.2021 21:24 Ответить
Уйдешь
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21.10.2021 21:25 Ответить
политруков захотелось )))))

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21.10.2021 21:26 Ответить
Та тобі ж народжувати незабаром із твоєю пузякою! Хто ж баклажкою пива нянькатися залишицця, якщо ти з должності не підеш?!
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21.10.2021 21:27 Ответить
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21.10.2021 21:28 Ответить
корабельный дуб
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21.10.2021 21:30 Ответить
а шо так? корни пустил?
припился, шо называется...
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21.10.2021 21:32 Ответить
Хіба є така партія, не на папері?
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21.10.2021 21:34 Ответить


Друк

Державне бюро розслідувань повідомило, що його працівника 21 жовтня затримала Служба безпеки України за підозрою «провокації підкупу».

«Державне бюро розслідувань системно протидіє будь-яким правопорушенням працівників ДБР і робить усе для очищення своїх лав від нечистих на руку співробітників… Окрім цього, Бюро проводить активну превентивну роботу, щоб унеможливити корупційні чи інші протизаконні дії своїх співробітників», - заявили у https://dbr.gov.ua/news/dbr-nikoli-ne-bude-toleruvati-protipravni-dii-svoih-spivrobitnikiv ДБР і додали, що сприятимуть розслідуванню. БУКВИ
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21.10.2021 21:37 Ответить
Очередной назначенец хохол зе, и очередная продажная холуйская душонка.
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21.10.2021 21:39 Ответить
Від корита ще ніхто добровільно не відходив....
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21.10.2021 21:43 Ответить
расскажешь об этой "партии" через 7-мь лет ....- ну или через 2, 5 года...
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21.10.2021 21:52 Ответить
Куріть я буду ,но піть нє брошу .(с)
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21.10.2021 22:17 Ответить
не уйдешь - вынесут вперед ногами.....
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21.10.2021 22:36 Ответить
Дорвалось хрюкало до корита, за вуха не відтягнеш...
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21.10.2021 23:26 Ответить
Якщо піде з посади то де воно харчевацца будєт?
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22.10.2021 01:08 Ответить
Авжеж, бо немає заміни іншим більш твердим "корабельним дубом".
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22.10.2021 08:34 Ответить
Бомжу сподобалось керувати.
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22.10.2021 13:31 Ответить
 
 