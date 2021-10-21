Корниенко: С должности главы "Слуги народа" не уйду

Первый вице-спикер Александр Корниенко не планирует покидать должность главы партии "Слуга народа".

Об этом он заявил журналистам на презентации книги "слуги народа" Юлии Гришиной, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Однако мы поменяем структуру оперативного управления, потому что сейчас по уставу все делает председатель. Мы сделаем небольшой орган, который будет называться или "исполком политсовета", или "президиум политсовета". Там будут несколько людей, которые будут дальше работать по разным направлениям", - отметил Корниенко.

Отвечая на вопрос, какие еще решения планируют принять на съезде партии, Корниенко сказал: "Вы намекаете на отзыв депутатов, делегированных нашей партией? Съезд будет решать. Съезд партии - это наивысший руководящий ее орган. Он решает любые вопросы партии".

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Говоря о том, состоится ли съезд, если Киев окажется в "красной зоне", он подчеркнул: "Там есть норматив, сколько может людей быть на квадратный метр. Если будем проводить в "Парковом", то можем собрать, например, сто человек. Конечно же, вакцинированных".