Корниенко: С должности главы "Слуги народа" не уйду
Первый вице-спикер Александр Корниенко не планирует покидать должность главы партии "Слуга народа".
Об этом он заявил журналистам на презентации книги "слуги народа" Юлии Гришиной, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Однако мы поменяем структуру оперативного управления, потому что сейчас по уставу все делает председатель. Мы сделаем небольшой орган, который будет называться или "исполком политсовета", или "президиум политсовета". Там будут несколько людей, которые будут дальше работать по разным направлениям", - отметил Корниенко.
Отвечая на вопрос, какие еще решения планируют принять на съезде партии, Корниенко сказал: "Вы намекаете на отзыв депутатов, делегированных нашей партией? Съезд будет решать. Съезд партии - это наивысший руководящий ее орган. Он решает любые вопросы партии".
Говоря о том, состоится ли съезд, если Киев окажется в "красной зоне", он подчеркнул: "Там есть норматив, сколько может людей быть на квадратный метр. Если будем проводить в "Парковом", то можем собрать, например, сто человек. Конечно же, вакцинированных".
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Йому не відмитись, від цього лайна!
https://www.youtube.com/watch?v=Oj4lAK_0DZA
Баллада про ЗЕ-правление | ЗЕралаш N°25
Да вас після цього ногами вперед винесуть! І ваше бажання чи "хотєлкі" будуть тоді до дупи...
Скоро этот Бабада и вся зелёная банда - пойдёт на "небольшой орган"
от кормушки не оторвать
Да еще сосны палубные окружают..
Кто же от лфы такой откажеться??
Буду ждать пока - унєсут вперьод ногами .
припился, шо называется...
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Державне бюро розслідувань повідомило, що його працівника 21 жовтня затримала Служба безпеки України за підозрою «провокації підкупу».
«Державне бюро розслідувань системно протидіє будь-яким правопорушенням працівників ДБР і робить усе для очищення своїх лав від нечистих на руку співробітників… Окрім цього, Бюро проводить активну превентивну роботу, щоб унеможливити корупційні чи інші протизаконні дії своїх співробітників», - заявили у https://dbr.gov.ua/news/dbr-nikoli-ne-bude-toleruvati-protipravni-dii-svoih-spivrobitnikiv ДБР і додали, що сприятимуть розслідуванню. БУКВИ