Корнієнко: З посади голови "Слуги народу" не піду

Перший віцеспікер Олександр Корнієнко не планує залишати посаду голови партії "Слуга народу".

Про це він заявив журналістам на презентації книги "Слуги народу" Юлії Гришиної, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Однак ми поміняємо структуру оперативного управління, тому що зараз за статутом все робить голова. Ми зробимо невеликий орган, який називатиметься або "виконком політради", або "президія політради". Там буде кілька осіб, які далі працюватимуть за різними напрямками" , - зазначив Корнієнко.

Відповідаючи на запитання, які ще рішення планують ухвалити на з'їзді партії, Корнієнко сказав: "Ви натякаєте на відкликання депутатів, делегованих нашою партією? З'їзд буде вирішувати. З'їзд партії - це найвищий керівний її орган. Він вирішує будь-які питання партії".

Говорячи про те, чи відбудеться з'їзд, якщо Київ опиниться в "червоній зоні", він підкреслив: "Там є норматив, скільки може людей бути на квадратний метр. Якщо будемо проводити в "Парковому", то можемо зібрати, наприклад, сто осіб. Звичайно ж, вакцинованих".

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