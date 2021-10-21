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Корнієнко: З посади голови "Слуги народу" не піду

Корнієнко: З посади голови

Перший віцеспікер Олександр Корнієнко не планує залишати посаду голови партії "Слуга народу".

Про це він заявив журналістам на презентації книги "Слуги народу" Юлії Гришиної, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Однак ми поміняємо структуру оперативного управління, тому що зараз за статутом все робить голова. Ми зробимо невеликий орган, який називатиметься або "виконком політради", або "президія політради". Там буде кілька осіб, які далі працюватимуть за різними напрямками" , - зазначив Корнієнко.

Відповідаючи на запитання, які ще рішення планують ухвалити на з'їзді партії, Корнієнко сказав: "Ви натякаєте на відкликання депутатів, делегованих нашою партією? З'їзд буде вирішувати. З'їзд партії - це найвищий керівний її орган. Він вирішує будь-які питання партії".

Говорячи про те, чи відбудеться з'їзд, якщо Київ опиниться в "червоній зоні", він підкреслив: "Там є норматив, скільки може людей бути на квадратний метр. Якщо будемо проводити в "Парковому", то можемо зібрати, наприклад, сто осіб. Звичайно ж, вакцинованих".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постанова про допуск в Раду тільки з COVID-сертифікатом або негативним тестом голосуватиметься після прийняття держбюджету, - Корнієнко

Автор: 

Слуга народу (2816) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+9
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21.10.2021 21:29
+8
крепко врос,как корабельная сосна...
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21.10.2021 21:21
+6
политруков захотелось )))))

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21.10.2021 21:26
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крепко врос,как корабельная сосна...
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21.10.2021 21:21 Відповісти
В запасі є ще три роки. Накосить бабла цілі стоги. А далі як Юля буде в апазіції.
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21.10.2021 21:27 Відповісти
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21.10.2021 21:29 Відповісти
Піду- не піду , яка вже різниця - НІКОЛИ НЕ ВІДМИТИСЯ ЙОМУ ВЖЕ ВІД ЦЬОГО ГІВНА
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21.10.2021 21:29 Відповісти
Піду- не піду, різниця мала.
Йому не відмитись, від цього лайна!
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21.10.2021 21:46 Відповісти
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21.10.2021 21:57 Відповісти
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21.10.2021 22:09 Відповісти
не уйдет сам - вынесут его друзья.. он слишком много знает))

https://www.youtube.com/watch?v=Oj4lAK_0DZA
Баллада про ЗЕ-правление | ЗЕралаш N°25
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21.10.2021 21:30 Відповісти
Президія політради ЦК КПРС....

Да вас після цього ногами вперед винесуть! І ваше бажання чи "хотєлкі" будуть тоді до дупи...
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21.10.2021 21:21 Відповісти
"Мы сделаем небольшой орган..."

Скоро этот Бабада и вся зелёная банда - пойдёт на "небольшой орган"
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21.10.2021 21:21 Відповісти
видали какой пузень отьел??
от кормушки не оторвать
Да еще сосны палубные окружают..
Кто же от лфы такой откажеться??
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21.10.2021 21:21 Відповісти
ууууух как их опускали вчера на Украина 24 !!!!
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21.10.2021 21:22 Відповісти
той самий украина 24 на якому переважну більшість програм веде проросійське лайно типу анни герман? нормальний ви там контент споживаєте. чий Крим? війна громадянська?
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21.10.2021 21:28 Відповісти
нормально !!!треба знати чим дихають олігархи - а чавили слуг ЄС та ГОЛОС
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21.10.2021 21:33 Відповісти
той самий Ахмєтов запустив того самого Олега Ляшка - зараз його партія вже прохідна . А ви зі слуг, на олігархічний закон маєте надію? Усьо пропало - жрналісти обєднуються
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21.10.2021 21:35 Відповісти
Ногами вперед винесуть.
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21.10.2021 21:23 Відповісти
Корниенко: С должности главы "Слуги народа" не уйду Источник:

Буду ждать пока - унєсут вперьод ногами .
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21.10.2021 21:24 Відповісти
Уйдешь
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21.10.2021 21:25 Відповісти
политруков захотелось )))))

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21.10.2021 21:26 Відповісти
Та тобі ж народжувати незабаром із твоєю пузякою! Хто ж баклажкою пива нянькатися залишицця, якщо ти з должності не підеш?!
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21.10.2021 21:27 Відповісти
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21.10.2021 21:28 Відповісти
корабельный дуб
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21.10.2021 21:30 Відповісти
а шо так? корни пустил?
припился, шо называется...
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21.10.2021 21:32 Відповісти
Хіба є така партія, не на папері?
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21.10.2021 21:34 Відповісти


Друк

Державне бюро розслідувань повідомило, що його працівника 21 жовтня затримала Служба безпеки України за підозрою «провокації підкупу».

«Державне бюро розслідувань системно протидіє будь-яким правопорушенням працівників ДБР і робить усе для очищення своїх лав від нечистих на руку співробітників… Окрім цього, Бюро проводить активну превентивну роботу, щоб унеможливити корупційні чи інші протизаконні дії своїх співробітників», - заявили у https://dbr.gov.ua/news/dbr-nikoli-ne-bude-toleruvati-protipravni-dii-svoih-spivrobitnikiv ДБР і додали, що сприятимуть розслідуванню. БУКВИ
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21.10.2021 21:37 Відповісти
Очередной назначенец хохол зе, и очередная продажная холуйская душонка.
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21.10.2021 21:39 Відповісти
Від корита ще ніхто добровільно не відходив....
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21.10.2021 21:43 Відповісти
расскажешь об этой "партии" через 7-мь лет ....- ну или через 2, 5 года...
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21.10.2021 21:52 Відповісти
Куріть я буду ,но піть нє брошу .(с)
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21.10.2021 22:17 Відповісти
не уйдешь - вынесут вперед ногами.....
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21.10.2021 22:36 Відповісти
Дорвалось хрюкало до корита, за вуха не відтягнеш...
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21.10.2021 23:26 Відповісти
Якщо піде з посади то де воно харчевацца будєт?
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22.10.2021 01:08 Відповісти
Авжеж, бо немає заміни іншим більш твердим "корабельним дубом".
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22.10.2021 08:34 Відповісти
Бомжу сподобалось керувати.
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22.10.2021 13:31 Відповісти
 
 