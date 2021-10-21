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Вторую нитку "Северного потока 2" заполнят газом в декабре, - Путин
Первая нитка газопровода "Северный поток 2" готова к поставкам газа в Европу, заполнение газом второй нитки состоится в декабре этого года.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Президент РФ добавил, что в середине декабря завершится заполнение газом второй нитки "Северного потока 2".
Путин утвердительно ответил на вопрос, может ли Россия поставить дополнительные объемы газа на рынок Европы: "Да, возможно - по "Северному потоку 2" (первая труба заполнена газом, и если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку - послезавтра начнется поставка) 17,5 млрд кубических метров".
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український комментатор Сергій Лукяненко перед грою зробив заяву
За десять років газ, як паливо нікого цікавити не буде.
********, як не наївся то не налижишся!
пельку роззявив на другу новину на Цензорi
грязи там на все тело - ето располагает к мыслям о земле или там о кремельской стене, хотя ето и не христиански, но для ***** самое то....