Вторую нитку "Северного потока 2" заполнят газом в декабре, - Путин

Первая нитка газопровода "Северный поток 2" готова к поставкам газа в Европу, заполнение газом второй нитки состоится в декабре этого года.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Президент РФ добавил, что в середине декабря завершится заполнение газом второй нитки "Северного потока 2".

Путин утвердительно ответил на вопрос, может ли Россия поставить дополнительные объемы газа на рынок Европы: "Да, возможно - по "Северному потоку 2" (первая труба заполнена газом, и если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку - послезавтра начнется поставка) 17,5 млрд кубических метров".

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