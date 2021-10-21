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Новости Газовая война
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Вторую нитку "Северного потока 2" заполнят газом в декабре, - Путин

Вторую нитку

Первая нитка газопровода "Северный поток 2" готова к поставкам газа в Европу, заполнение газом второй нитки состоится в декабре этого года.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Президент РФ добавил, что в середине декабря завершится заполнение газом второй нитки "Северного потока 2".

Путин утвердительно ответил на вопрос, может ли Россия поставить дополнительные объемы газа на рынок Европы: "Да, возможно - по "Северному потоку 2" (первая труба заполнена газом, и если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку - послезавтра начнется поставка) 17,5 млрд кубических метров".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации "Северного потока-2", чтобы доказать, что он не соответствует европейскому законодательству, - Витренко

Автор: 

путин владимир (31510) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
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"Добрий вечір, вітаю вас у Москві, столиці країни-агресора, країни-окупанта. Країни, яка анексувала у нашої улюбленої неньки півострів. Країни, яка почала війну на сході України. На жаль, ця війна забрала, за даними ООН, понад 13 тисяч життів. Зрозуміло, що я, як громадянин України, сьогодні щиро бажаю "Спартаку" поразки в матчі з "Лестером", тому що спорт не може прославляти Росію. Країну, яка не може жити в мирі зі своїми сусідами", - заявив Лук'яненко, додавши, що намагатиметься працювати нейтрально.

український комментатор Сергій Лукяненко перед грою зробив заяву
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21.10.2021 21:27
+5
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21.10.2021 21:23
+3
Фуйлом простягнуло в Європу свої щупальця
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21.10.2021 21:27
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А путю заправят новичком в январе.
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21.10.2021 21:21 Ответить
Як нам не досадно, але путлєру допомогли Меркель з Дєдом відчути себе переможцем. І косить скотиняка зараз за газ нехіле бабло.
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21.10.2021 21:24 Ответить
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21.10.2021 21:23 Ответить
Красивое)
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21.10.2021 21:26 Ответить
"Добрий вечір, вітаю вас у Москві, столиці країни-агресора, країни-окупанта. Країни, яка анексувала у нашої улюбленої неньки півострів. Країни, яка почала війну на сході України. На жаль, ця війна забрала, за даними ООН, понад 13 тисяч життів. Зрозуміло, що я, як громадянин України, сьогодні щиро бажаю "Спартаку" поразки в матчі з "Лестером", тому що спорт не може прославляти Росію. Країну, яка не може жити в мирі зі своїми сусідами", - заявив Лук'яненко, додавши, що намагатиметься працювати нейтрально.

український комментатор Сергій Лукяненко перед грою зробив заяву
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21.10.2021 21:27 Ответить
👍класс
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21.10.2021 21:31 Ответить
Результом він має бути задоволений))
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21.10.2021 21:34 Ответить
Фуйлом простягнуло в Європу свої щупальця
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21.10.2021 21:27 Ответить
Це одна з причин обмеження постачання до Європи. Бо іншого технічного газу в Газпрому нема., тож вони лише планували свої справи, а на додачу підфартило з ціною.
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21.10.2021 21:34 Ответить
Їм фартить, а нам ні.
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21.10.2021 21:38 Ответить
Фарт це складна штука. Приблизно так само складна за волю.
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21.10.2021 21:47 Ответить
А якщо наші дівчата ще раз заспівають "Батько наш Бандера", то наповнення СП-2 завершиться ще до початку листопада цього року!!!
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21.10.2021 21:34 Ответить
Газом від кацапських пердаків
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21.10.2021 21:37 Ответить
А тебе лишняя копеечка упадёт?
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21.10.2021 21:44 Ответить
Хіба що якщо поділишся чвоїм гонораром від свого керівництва. Хто там у тебе? Подоляк чи якийсь майор ФСБ?
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21.10.2021 21:49 Ответить
Даєш більше"ніток" різних і товстих!
За десять років газ, як паливо нікого цікавити не буде.
********, як не наївся то не налижишся!
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21.10.2021 21:34 Ответить
Коли я вчився у 85 наш прєпад казав що вуглеводні вчити не має сенсу бо у 2000 їх вже не буде...))))
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21.10.2021 22:07 Ответить
Газ газ газ… Во всех новостях. Достал уже газ это
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21.10.2021 21:39 Ответить
плохие новости, видимо ***** полегчало со стулом.
пельку роззявив на другу новину на Цензорi
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21.10.2021 21:40 Ответить
Непонятно, если мощность 2 труб 55 млрд то почему по одной трубе только 17,5
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21.10.2021 21:46 Ответить
Остальное резерв для других поставщиков газа.
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21.10.2021 23:21 Ответить
***** бы на воды куда, в какие сочи-мочи...
грязи там на все тело - ето располагает к мыслям о земле или там о кремельской стене, хотя ето и не христиански, но для ***** самое то....
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21.10.2021 22:06 Ответить
хоть дерьмом Сертификата нету и точка
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21.10.2021 23:06 Ответить
Нічого не вийде - Україна проти...
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22.10.2021 07:25 Ответить
 
 