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Другу нитку "Північного потоку 2" заповнять газом у грудні, - Путін
Перша нитка газопроводу "Північний потік 2" готова до поставок газу в Європу, заповнення газом другої нитки відбудеться в грудні цього року.
Про це заявив президент РФ Володимир Путін на засіданні дискусійного клубу "Валдай", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Президент РФ додав, що в середині грудня завершиться заповнення газом другої нитки "Північного потоку 2".
Путін ствердно відповів на запитання, чи може Росія поставити додаткові обсяги газу на ринок Європи: "Так, можливо - "Північним потоком 2" (перша труба заповнена газом, і якщо завтра німецький регулятор дасть дозвіл на поставку - післязавтра почнеться поставка) 17,5 млрд кубічних метрів".
Топ коментарі
+9 Наталия Гончар
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+5 Перехватчик
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+3 Ksenia VB
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український комментатор Сергій Лукяненко перед грою зробив заяву
За десять років газ, як паливо нікого цікавити не буде.
********, як не наївся то не налижишся!
пельку роззявив на другу новину на Цензорi
грязи там на все тело - ето располагает к мыслям о земле или там о кремельской стене, хотя ето и не христиански, но для ***** самое то....