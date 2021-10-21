Другу нитку "Північного потоку 2" заповнять газом у грудні, - Путін

Перша нитка газопроводу "Північний потік 2" готова до поставок газу в Європу, заповнення газом другої нитки відбудеться в грудні цього року.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на засіданні дискусійного клубу "Валдай", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Президент РФ додав, що в середині грудня завершиться заповнення газом другої нитки "Північного потоку 2".

Путін ствердно відповів на запитання, чи може Росія поставити додаткові обсяги газу на ринок Європи: "Так, можливо - "Північним потоком 2" (перша труба заповнена газом, і якщо завтра німецький регулятор дасть дозвіл на поставку - післязавтра почнеться поставка) 17,5 млрд кубічних метрів".

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