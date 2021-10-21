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Новини Газова війна
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Другу нитку "Північного потоку 2" заповнять газом у грудні, - Путін

Другу нитку

Перша нитка газопроводу "Північний потік 2" готова до поставок газу в Європу, заповнення газом другої нитки відбудеться в грудні цього року.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на засіданні дискусійного клубу "Валдай", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Президент РФ додав, що в середині грудня завершиться заповнення газом другої нитки "Північного потоку 2".

Путін ствердно відповів на запитання, чи може Росія поставити додаткові обсяги газу на ринок Європи: "Так, можливо - "Північним потоком 2" (перша труба заповнена газом, і якщо завтра німецький регулятор дасть дозвіл на поставку - післязавтра почнеться поставка) 17,5 млрд кубічних метрів".

Читайте також: Путін спеціально зменшує прокачування газу через Україну, щоб шантажувати Європу, - Вітренко

Автор: 

путін володимир (24068) Північний потік (2473)


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Топ коментарі
+9
"Добрий вечір, вітаю вас у Москві, столиці країни-агресора, країни-окупанта. Країни, яка анексувала у нашої улюбленої неньки півострів. Країни, яка почала війну на сході України. На жаль, ця війна забрала, за даними ООН, понад 13 тисяч життів. Зрозуміло, що я, як громадянин України, сьогодні щиро бажаю "Спартаку" поразки в матчі з "Лестером", тому що спорт не може прославляти Росію. Країну, яка не може жити в мирі зі своїми сусідами", - заявив Лук'яненко, додавши, що намагатиметься працювати нейтрально.

український комментатор Сергій Лукяненко перед грою зробив заяву
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21.10.2021 21:27
+5
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21.10.2021 21:23
+3
Фуйлом простягнуло в Європу свої щупальця
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21.10.2021 21:27
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А путю заправят новичком в январе.
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21.10.2021 21:21 Відповісти
Як нам не досадно, але путлєру допомогли Меркель з Дєдом відчути себе переможцем. І косить скотиняка зараз за газ нехіле бабло.
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21.10.2021 21:24 Відповісти
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21.10.2021 21:23 Відповісти
Красивое)
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21.10.2021 21:26 Відповісти
"Добрий вечір, вітаю вас у Москві, столиці країни-агресора, країни-окупанта. Країни, яка анексувала у нашої улюбленої неньки півострів. Країни, яка почала війну на сході України. На жаль, ця війна забрала, за даними ООН, понад 13 тисяч життів. Зрозуміло, що я, як громадянин України, сьогодні щиро бажаю "Спартаку" поразки в матчі з "Лестером", тому що спорт не може прославляти Росію. Країну, яка не може жити в мирі зі своїми сусідами", - заявив Лук'яненко, додавши, що намагатиметься працювати нейтрально.

український комментатор Сергій Лукяненко перед грою зробив заяву
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21.10.2021 21:27 Відповісти
👍класс
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21.10.2021 21:31 Відповісти
Результом він має бути задоволений))
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21.10.2021 21:34 Відповісти
Фуйлом простягнуло в Європу свої щупальця
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21.10.2021 21:27 Відповісти
Це одна з причин обмеження постачання до Європи. Бо іншого технічного газу в Газпрому нема., тож вони лише планували свої справи, а на додачу підфартило з ціною.
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21.10.2021 21:34 Відповісти
Їм фартить, а нам ні.
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21.10.2021 21:38 Відповісти
Фарт це складна штука. Приблизно так само складна за волю.
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21.10.2021 21:47 Відповісти
А якщо наші дівчата ще раз заспівають "Батько наш Бандера", то наповнення СП-2 завершиться ще до початку листопада цього року!!!
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21.10.2021 21:34 Відповісти
Газом від кацапських пердаків
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21.10.2021 21:37 Відповісти
А тебе лишняя копеечка упадёт?
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21.10.2021 21:44 Відповісти
Хіба що якщо поділишся чвоїм гонораром від свого керівництва. Хто там у тебе? Подоляк чи якийсь майор ФСБ?
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21.10.2021 21:49 Відповісти
Даєш більше"ніток" різних і товстих!
За десять років газ, як паливо нікого цікавити не буде.
********, як не наївся то не налижишся!
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21.10.2021 21:34 Відповісти
Коли я вчився у 85 наш прєпад казав що вуглеводні вчити не має сенсу бо у 2000 їх вже не буде...))))
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21.10.2021 22:07 Відповісти
Газ газ газ… Во всех новостях. Достал уже газ это
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21.10.2021 21:39 Відповісти
плохие новости, видимо ***** полегчало со стулом.
пельку роззявив на другу новину на Цензорi
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21.10.2021 21:40 Відповісти
Непонятно, если мощность 2 труб 55 млрд то почему по одной трубе только 17,5
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21.10.2021 21:46 Відповісти
Остальное резерв для других поставщиков газа.
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21.10.2021 23:21 Відповісти
***** бы на воды куда, в какие сочи-мочи...
грязи там на все тело - ето располагает к мыслям о земле или там о кремельской стене, хотя ето и не христиански, но для ***** самое то....
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21.10.2021 22:06 Відповісти
хоть дерьмом Сертификата нету и точка
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21.10.2021 23:06 Відповісти
Нічого не вийде - Україна проти...
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22.10.2021 07:25 Відповісти
 
 