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Новости Борьба с коронавирусом
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Ляшко: 95-98% попавших в больницы с COVID-19 не были вакцинированы

Ляшко: 95-98% попавших в больницы с COVID-19 не были вакцинированы

Министр здравоохранения подчеркнул, что Украина ощутимо нарастила темпы вакцинации.

Об этом, как передает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал журналистам.

Ляшко призвал украинцев не ждать, пока какой-то регион будет признан "красной" зоной эпидемиологической опасности.

"Сегодня есть возможность туда не попасть - встать с дивана, прийти в пункт вакцинации и вакцинироваться", - сказал он.

По словам министра, сейчас статистика показывает, что среди госпитализированных с коронавирусом 95-98% не были вакцинированы.

Читайте: Центры вакцинации от COVID-19 будут работать в регионах "красной" зоны, - Ляшко

Говоря о том, почему сегодня такой низкий уровень вакцинации, Ляшко сказал: "Мы должны смотреть на динамику. Мы видим возрастание количества вакцинированных… - мы вышли на тот уровень, на который европейские страны выходили за 4-5 месяцев".

Автор: 

вакцина (3815) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+15
Вера во всемирные заговоры - признак примитивных и ограниченных людей.
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21.10.2021 22:00
+13
Єдина причина нарощення вакцинації - погрози звільнення з роботи. Особисто для себе вирішив чекати завершення IV фази випробовування вакцини, суть якої полягає в зборі даних про побічні дії. Саме цікаво, що в 2022-2023 роках всі вакцини оптимізують і перевипустять з врахуванням побічних дій. Ось тоді і з'явиться справжня вакцина. Шкода, що більшість людей сліпо вірять політикам, які узурпували медичний простір. Їм головне не лікувати населення, а на хоч найкоротший час втримати для себе можливість витягування грошей з людини.
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21.10.2021 22:01
+12
Я хворів взимку. Без вакцини легка нежить і 5 днів без нюху. На тому й все. У кожної людини індивідуальна реакція на коронавірус, і замість того щоб массово і хаотично щепити людей, хай кожного обстежать, щоб визначити найслабших, яким 100% потрібна підтримка, щоб витримати хворобу.
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21.10.2021 22:24
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От тільки загальна кількість тих, хто потрапить у лікарню і потім помре, буде меншою. І навантаження на лікарні та лікарів буде куди меншим.
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21.10.2021 23:59 Ответить
Так 95 чи 98?
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21.10.2021 23:32 Ответить
Да, гдэ-то так - сэм-восэм...
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21.10.2021 23:34 Ответить
Вопрос только один: как так получилось, что Минздравом руководят умственно отсталые люди?!
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21.10.2021 23:35 Ответить
Потому что умственно отсталые люди руководят государством.... поэтому и в минздраве других быть не может...
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21.10.2021 23:37 Ответить
Вообще-то очень СТРАННО:
У нас десятки, если не сотни тысяч с ПОДДЕЛЬНЫМИ сертификатами о вакцинации - они должны были бы испортить статистику!...
Или поддельный сертификат не хуже защищает от вируса, чем настоящий?
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22.10.2021 00:19 Ответить
Вы не учитываете, что поддельными бывают не только сертификаты
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22.10.2021 00:33 Ответить
А что ещё поддельного в этом случае есть - результаты сатурации под ИВЛ?
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22.10.2021 00:44 Ответить
Легко. Можеш пошукати про гіпервентиляцію легень.
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22.10.2021 05:45 Ответить
Я о ней читал ещё до того, как тебе подарили букварь.
Что о подделках?
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22.10.2021 07:57 Ответить
Тести, пульсоксиметри, які в деяких станах до одного місця.
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22.10.2021 08:48 Ответить
Та ж статистика.
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22.10.2021 08:52 Ответить
Мені цікаво, скільки з присутніх тат антиваксів стикалися з ВГХК ті міксоматозом кролів. Серйозно, так щоб 30-100 трупиків за добу? Я раз попав на 3десятки, ще раз був заход на 70-75 голів молодняка, але то вже фігня, менше 3% відсотків, через неправильне зберігання вакцини. Так що багато років тому пройшов піт і біль вакцинації. Як в свій час авторитетний кролевод в своїй місцевості заявляю: не хочете вакцинуватись - діло ваше. Але тисячі вакцин особисто введених саркастично шиплять: "слабий повинен померти, чим раніше тим краще для інших".
Для довідки: ВГХК- смертність незалежно від віку <100%.
Міксоматоз - молодняк до 2місяців <100%. Дорослі клінічно здорові особи <50-80%.
І не треба говорити що люди то інше. Схема дуже наочна і взагалі безкомпромісна.
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22.10.2021 00:46 Ответить
Для упоротих наглухо пояснюю простіше: вакцина не панацея, вакцина - всього навсього шанс. Але епідемія або епізоотія закінчується в трьох випадках:
- набуття колективного імунітету, ціною навіть до 99.9% популяції.
- вакцинація.
- закінчення популяції.
Варіанти типу "полетіти на Марс" чомусь не вважаю реальними, через примітивні проблеми зі збереженням достатнього різноманіття генофонду для відновлення повноцінної популяції, так, саме повноцінної, та хто зна як відреагують марсіяни.
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22.10.2021 01:02 Ответить
Персонаж у папуги записавася ? Чи в дятли ?
Щодня долдонитиме одну й ту ж мантру ?
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22.10.2021 03:57 Ответить
Никто и никогда не проводит вакцинацию во время эпидемии. Это смертельно опасно.
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22.10.2021 05:43 Ответить
Вакцинаторы недоделанные. Ну не получается у вас сделать вакцину! Может попробуете сделать лекарство от болезни?
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22.10.2021 05:50 Ответить
Чучело, откуда ты вылезло?!
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22.10.2021 08:09 Ответить
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