Ляшко: 95-98% попавших в больницы с COVID-19 не были вакцинированы
Министр здравоохранения подчеркнул, что Украина ощутимо нарастила темпы вакцинации.
Об этом, как передает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал журналистам.
Ляшко призвал украинцев не ждать, пока какой-то регион будет признан "красной" зоной эпидемиологической опасности.
"Сегодня есть возможность туда не попасть - встать с дивана, прийти в пункт вакцинации и вакцинироваться", - сказал он.
По словам министра, сейчас статистика показывает, что среди госпитализированных с коронавирусом 95-98% не были вакцинированы.
Говоря о том, почему сегодня такой низкий уровень вакцинации, Ляшко сказал: "Мы должны смотреть на динамику. Мы видим возрастание количества вакцинированных… - мы вышли на тот уровень, на который европейские страны выходили за 4-5 месяцев".
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У нас десятки, если не сотни тысяч с ПОДДЕЛЬНЫМИ сертификатами о вакцинации - они должны были бы испортить статистику!...
Или поддельный сертификат не хуже защищает от вируса, чем настоящий?
Что о подделках?
Для довідки: ВГХК- смертність незалежно від віку <100%.
Міксоматоз - молодняк до 2місяців <100%. Дорослі клінічно здорові особи <50-80%.
І не треба говорити що люди то інше. Схема дуже наочна і взагалі безкомпромісна.
- набуття колективного імунітету, ціною навіть до 99.9% популяції.
- вакцинація.
- закінчення популяції.
Варіанти типу "полетіти на Марс" чомусь не вважаю реальними, через примітивні проблеми зі збереженням достатнього різноманіття генофонду для відновлення повноцінної популяції, так, саме повноцінної, та хто зна як відреагують марсіяни.
Щодня долдонитиме одну й ту ж мантру ?