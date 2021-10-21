Ляшко: 95-98% попавших в больницы с COVID-19 не были вакцинированы

Министр здравоохранения подчеркнул, что Украина ощутимо нарастила темпы вакцинации.

Об этом, как передает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал журналистам.

Ляшко призвал украинцев не ждать, пока какой-то регион будет признан "красной" зоной эпидемиологической опасности.

"Сегодня есть возможность туда не попасть - встать с дивана, прийти в пункт вакцинации и вакцинироваться", - сказал он.

По словам министра, сейчас статистика показывает, что среди госпитализированных с коронавирусом 95-98% не были вакцинированы.

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Говоря о том, почему сегодня такой низкий уровень вакцинации, Ляшко сказал: "Мы должны смотреть на динамику. Мы видим возрастание количества вакцинированных… - мы вышли на тот уровень, на который европейские страны выходили за 4-5 месяцев".