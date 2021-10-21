На киевском вокзале работают два пункта вакцинации от COVID-19. ФОТО

На железнодорожном вокзале в Киеве работают два пункта вакцинации для первой и второй доз

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На киевском вокзале могут вакцинироваться, те пассажиры, которые не вакцинировались или получили только первую дозу вакцины.

Как сообщают сотрудники "Укрзализныци" все желающие, в порядке живой очереди, могут вакцинируют вакцинами Pfizer, Аstrazeneza и Coronаvac.

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