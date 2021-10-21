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Новини Коронавірус і карантин
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На київському вокзалі працюють два пункти вакцинації від COVID-19. ФОТО

На залізничному вокзалі в Києві працюють два пункти вакцинації для першої і другої доз

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На київському вокзалі працюють два пункти вакцинації від COVID-19 01

На київському вокзалі можуть вакцинуватися ті пасажири, які не вакциновані або отримали тільки першу дозу вакцини.

На київському вокзалі працюють два пункти вакцинації від COVID-19 02

Як повідомляють співробітники "Укрзалізниці" всі охочі, в порядку живої черги, можуть щепитися вакцинами Pfizer, Аstrazeneza і Coronаvac.

На київському вокзалі працюють два пункти вакцинації від COVID-19 03

Читайте також: "Укрзалізниця" відкрила на вокзалах пункти вакцинації та експрес-тестування на COVID-19

Автор: 

вокзал (290) карантин (18172) Київ (19632) щеплення (174) Укрзалізниця (6893) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
І гречку ще роздавати за вакцинування
Істерія з цієй вакцинацієй по всьому світу, ніби Корона то останнє захворювання в історії людства.
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21.10.2021 22:16
+4
До речі

Проф. Преображенский@prof_preobr

· 11 ч

В Москве резко выросло число выставленных на продажу наследственных квартир.
Их доля на рынке достигла 20% вместо обычных 10%. В два раза больше. Такого не было с 90-х.
Понимаете, что это значит? Это значит, что за последний год умерло огромное число пожилых людей.
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21.10.2021 22:16
+3
Ціганву всю вакцинировали вокзальную?
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21.10.2021 22:22
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До речі

Проф. Преображенский@prof_preobr

· 11 ч

В Москве резко выросло число выставленных на продажу наследственных квартир.
Их доля на рынке достигла 20% вместо обычных 10%. В два раза больше. Такого не было с 90-х.
Понимаете, что это значит? Это значит, что за последний год умерло огромное число пожилых людей.
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21.10.2021 22:16 Відповісти
І гречку ще роздавати за вакцинування
Істерія з цієй вакцинацієй по всьому світу, ніби Корона то останнє захворювання в історії людства.
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21.10.2021 22:16 Відповісти
Нащо гречку. Ліпше залишити на пиріжки для бувших антиваксів
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22.10.2021 01:08 Відповісти
Ось собі і залиш періжки, чи ти як наївне теля демаєш що Корона скоро закінчиться ?
Наївний - це роки на два мінімум, доки ти до суспільного туалету без аусвайса не
попадеш. Скільки буде вакцинацій можуть знати тільки фармацевти і ВООЗ.
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22.10.2021 23:28 Відповісти
не - они будут об поезда лбами биться, но туда не пойдут...
причем без всякого риска для себя - моска же нет, а значит и отбивать нечего.
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21.10.2021 22:19 Відповісти
Ціганву всю вакцинировали вокзальную?
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21.10.2021 22:22 Відповісти
- Сегодня мне сказали, -
Всех колют на вокзале,
Пойду, наверно, Люсь,
И тоже уколюсь.
Совет мне дал друг Вася, -
- Давай-ка, прививайся,
Сейчас они там с Петей,
Им срочно нужен третий.

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21.10.2021 23:24 Відповісти
На киевском вокзале могут вакцинироваться, те пассажиры, которые не вакцинировались или получили только первую дозу вакцины.

А кто еще должен обратиться в пункт вакцинации?
Или есть желающие вакцинироваться по второму или третьему кругу?
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21.10.2021 22:23 Відповісти
т.е. своей головы на плечах не особо есть?
все ждем когда государство о нас - сами о себе ну ни как и точка.
узнаю брата Колю в Одессе - тот тоже триппером хвореет 5 раз в году,
но нe совать хрен в кипяток? - ему ета дикая мысль даже в башку не приходит....
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21.10.2021 22:35 Відповісти
Це у вас сімейне ?
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22.10.2021 23:29 Відповісти
А не идиотизм ли это с точки зрения медицины? Больной ты или здоровый , заражен или нет, сделал укол и в поезд! Типа план выполнен , а дальше - хрен с тобой! Я всю жизнь считал , что прививки надо делать здоровому человеку , когда его иммунитет не занят борьбой с каким то вирусом. И заражаться сразу после прививки нежелательно , потому что иммунитет еще не выработался! А тут прямо какой то театр абсурда! По их логике прививки и в больницах надо делать , и даже в моргах! Такие решения наводят на очень грустные мысли о целях этих прививок! Тут забота вовсе не о здоровье человека!И не забываем - бесплатный сыр только в мышеловке!
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22.10.2021 02:49 Відповісти
То просто медицина зробила значний "ривок". Вже скоро і операції будуть робити у вбиральнях торгових центрів. Для цього не обовязково проводити, якісь аналізи та й сервіс має бути ближчим до людей.
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22.10.2021 07:51 Відповісти
что то я помню об операциях голыми руками!Может это оно!?
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22.10.2021 19:51 Відповісти
 
 