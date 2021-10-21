На київському вокзалі працюють два пункти вакцинації від COVID-19. ФОТО

На залізничному вокзалі в Києві працюють два пункти вакцинації для першої і другої доз

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На київському вокзалі можуть вакцинуватися ті пасажири, які не вакциновані або отримали тільки першу дозу вакцини.

Як повідомляють співробітники "Укрзалізниці" всі охочі, в порядку живої черги, можуть щепитися вакцинами Pfizer, Аstrazeneza і Coronаvac.

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