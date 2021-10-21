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На київському вокзалі працюють два пункти вакцинації від COVID-19. ФОТО
На залізничному вокзалі в Києві працюють два пункти вакцинації для першої і другої доз
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
На київському вокзалі можуть вакцинуватися ті пасажири, які не вакциновані або отримали тільки першу дозу вакцини.
Як повідомляють співробітники "Укрзалізниці" всі охочі, в порядку живої черги, можуть щепитися вакцинами Pfizer, Аstrazeneza і Coronаvac.
Топ коментарі
+7 BanderaVbyv Moscoviyu
показати весь коментар21.10.2021 22:16 Посилання
+4 olele
показати весь коментар21.10.2021 22:16 Посилання
+3 Петр Дибров #460784
показати весь коментар21.10.2021 22:22 Посилання
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Проф. Преображенский@prof_preobr
· 11 ч
В Москве резко выросло число выставленных на продажу наследственных квартир.
Их доля на рынке достигла 20% вместо обычных 10%. В два раза больше. Такого не было с 90-х.
Понимаете, что это значит? Это значит, что за последний год умерло огромное число пожилых людей.
Істерія з цієй вакцинацієй по всьому світу, ніби Корона то останнє захворювання в історії людства.
Наївний - це роки на два мінімум, доки ти до суспільного туалету без аусвайса не
попадеш. Скільки буде вакцинацій можуть знати тільки фармацевти і ВООЗ.
причем без всякого риска для себя - моска же нет, а значит и отбивать нечего.
Всех колют на вокзале,
Пойду, наверно, Люсь,
И тоже уколюсь.
Совет мне дал друг Вася, -
- Давай-ка, прививайся,
Сейчас они там с Петей,
Им срочно нужен третий.
А кто еще должен обратиться в пункт вакцинации?
Или есть желающие вакцинироваться по второму или третьему кругу?
все ждем когда государство о нас - сами о себе ну ни как и точка.
узнаю брата Колю в Одессе - тот тоже триппером хвореет 5 раз в году,
но нe совать хрен в кипяток? - ему ета дикая мысль даже в башку не приходит....