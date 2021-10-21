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"Укрзалізниця" відкрила на вокзалах пункти вакцинації та експрес-тестування на COVID-19

З 21 жовтня 2021 року на найбільших залізничних вокзалах країни працюють пункти вакцинації і експрес-тестування на COVID-19. Невакциновані пасажири можуть за вигідною ціною зробити тест і отримати довідку, яка стане підставою для проїзду в разі негативного результату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Пункти експрес-тестування працюють на 10 залізничних вокзалах: Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава. Пасажири, що мають квиток на поїзд, зможуть зробити це медичне дослідження за 350 грн.

Крім цього, починають працювати пункти безкоштовної вакцинації на 5 залізничних вокзалах: Київ, Харків, Одеса і Дніпро.

Надалі "Укрзалізниця" планує збільшувати перелік вокзалів, де будуть діяти пункти вакцинації і тестування.

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Автор: 

вакцина (4419) вокзал (290) Укрзалізниця (6893) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+5
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21.10.2021 09:59
+1
Невакцинированные пассажиры могут по выгодной цене сделать тест и получить справку, одна сплошная выгода, а бесплатно для людей с билетами на руках, слабо?
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21.10.2021 10:18
+1
Да, всё правильно. Подставил плечо, получил справку, поехал.
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21.10.2021 10:25
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21.10.2021 09:59 Відповісти
"Пункты экспресс-тестирования работают на 10 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава." Мукачево и Полтава получают экспресс тестирование а как же Львов - столиця Західної України?
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21.10.2021 10:18 Відповісти
Невакцинированные пассажиры могут по выгодной цене сделать тест и получить справку, одна сплошная выгода, а бесплатно для людей с билетами на руках, слабо?
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21.10.2021 10:18 Відповісти
И морду вареньем...
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21.10.2021 10:33 Відповісти
Дурень плате завжди.
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21.10.2021 12:45 Відповісти
вакцинация на вокзале в период эпидемии, я все правильно прочитал?
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21.10.2021 10:19 Відповісти
Да, всё правильно. Подставил плечо, получил справку, поехал.
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21.10.2021 10:25 Відповісти
а если человек простужен слегка? можно колоть?
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21.10.2021 10:50 Відповісти
Ні. Прийдешь через 14 днів.
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21.10.2021 12:49 Відповісти
А во Львове почему не открыли? Чтобы брить бабло с заробитчан, которые на праздники начнут массово возвращаться домой?
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21.10.2021 10:49 Відповісти
Не парься, відкриємо. Готуйся. Але вакцінація безкоштовна навіть на вокзалі.
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21.10.2021 12:51 Відповісти
Экспресс тестирование, без ознакомления с историей болезней , алергиями, хроническими заболеваниями, противопоказаниями, вы че там курите АУ?????
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21.10.2021 20:48 Відповісти
 
 