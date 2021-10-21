"Укрзалізниця" відкрила на вокзалах пункти вакцинації та експрес-тестування на COVID-19

З 21 жовтня 2021 року на найбільших залізничних вокзалах країни працюють пункти вакцинації і експрес-тестування на COVID-19. Невакциновані пасажири можуть за вигідною ціною зробити тест і отримати довідку, яка стане підставою для проїзду в разі негативного результату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Пункти експрес-тестування працюють на 10 залізничних вокзалах: Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава. Пасажири, що мають квиток на поїзд, зможуть зробити це медичне дослідження за 350 грн.

Крім цього, починають працювати пункти безкоштовної вакцинації на 5 залізничних вокзалах: Київ, Харків, Одеса і Дніпро.

Надалі "Укрзалізниця" планує збільшувати перелік вокзалів, де будуть діяти пункти вакцинації і тестування.

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