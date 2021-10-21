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Новости Борьба с коронавирусом
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"Укрзализныця" открыла на вокзалах пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19

С 21 октября 2021 на крупнейших железнодорожных вокзалах страны работают пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19. Невакцинированные пассажиры могут по выгодной цене сделать тест и получить справку, которая станет основанием для проезда в случае отрицательного результата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Пункты экспресс-тестирования работают на 10 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава. Пассажиры, имеющие билет на поезд, смогут сделать это медицинское исследование за 350 грн.

Кроме этого, начинают работать пункты бесплатной вакцинации на пяти железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса и Днепр.

В дальнейшем "Укрзализныця" планирует увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования.

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Автор: 

вакцина (3815) вокзал (268) Укрзализныця (2758) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+5
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21.10.2021 09:59
+1
Невакцинированные пассажиры могут по выгодной цене сделать тест и получить справку, одна сплошная выгода, а бесплатно для людей с билетами на руках, слабо?
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21.10.2021 10:18
+1
Да, всё правильно. Подставил плечо, получил справку, поехал.
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21.10.2021 10:25
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21.10.2021 09:59 Ответить
"Пункты экспресс-тестирования работают на 10 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава." Мукачево и Полтава получают экспресс тестирование а как же Львов - столиця Західної України?
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21.10.2021 10:18 Ответить
Невакцинированные пассажиры могут по выгодной цене сделать тест и получить справку, одна сплошная выгода, а бесплатно для людей с билетами на руках, слабо?
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21.10.2021 10:18 Ответить
И морду вареньем...
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21.10.2021 10:33 Ответить
Дурень плате завжди.
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21.10.2021 12:45 Ответить
вакцинация на вокзале в период эпидемии, я все правильно прочитал?
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21.10.2021 10:19 Ответить
Да, всё правильно. Подставил плечо, получил справку, поехал.
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21.10.2021 10:25 Ответить
а если человек простужен слегка? можно колоть?
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21.10.2021 10:50 Ответить
Ні. Прийдешь через 14 днів.
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21.10.2021 12:49 Ответить
А во Львове почему не открыли? Чтобы брить бабло с заробитчан, которые на праздники начнут массово возвращаться домой?
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21.10.2021 10:49 Ответить
Не парься, відкриємо. Готуйся. Але вакцінація безкоштовна навіть на вокзалі.
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21.10.2021 12:51 Ответить
Экспресс тестирование, без ознакомления с историей болезней , алергиями, хроническими заболеваниями, противопоказаниями, вы че там курите АУ?????
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21.10.2021 20:48 Ответить
 
 