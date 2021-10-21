"Укрзализныця" открыла на вокзалах пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19

С 21 октября 2021 на крупнейших железнодорожных вокзалах страны работают пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19. Невакцинированные пассажиры могут по выгодной цене сделать тест и получить справку, которая станет основанием для проезда в случае отрицательного результата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Пункты экспресс-тестирования работают на 10 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава. Пассажиры, имеющие билет на поезд, смогут сделать это медицинское исследование за 350 грн.

Кроме этого, начинают работать пункты бесплатной вакцинации на пяти железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса и Днепр.

В дальнейшем "Укрзализныця" планирует увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования.

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