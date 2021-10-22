Крупнейшее в Украине стрелковое мероприятие Gun Open Day-2021 состоится в воскресенье

Мероприятие проводит Украинская ассоциация владельцев оружия. В программе - соревнования и экспресс-тренинги.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на организаторов мероприятия.

Помимо соревнований в стрельбе, на Gun Open Day-2021 проведут экспресс-тренинги по стрельбе из пистолета и ружья, ножевому бою, крав-мага и оказанию первой неоткладной медицинской помощи.

Gun Open Day-2021 состоится в клубе стрельбы и отдыха StandFort на Новообуховской трассе. Начало в 24 октября в 10 утра.

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