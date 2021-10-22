РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7624 посетителя онлайн
Новости
3 708 33

Крупнейшее в Украине стрелковое мероприятие Gun Open Day-2021 состоится в воскресенье

Мероприятие проводит Украинская ассоциация владельцев оружия. В программе - соревнования и экспресс-тренинги.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на организаторов мероприятия.

Помимо соревнований в стрельбе, на Gun Open Day-2021 проведут экспресс-тренинги по стрельбе из пистолета и ружья, ножевому бою, крав-мага и оказанию первой неоткладной медицинской помощи.

Gun Open Day-2021 состоится в клубе стрельбы и отдыха StandFort на Новообуховской трассе. Начало в 24 октября в 10 утра.

Читайте: Воинов Нацгвардии перевооружают современными винтовками UAR-15 вместо автоматов Калашникова, - пресс-служба НГУ

Крупнейшее в Украине стрелковое мероприятие Gun Open Day-2021 состоится в воскресенье 01

Автор: 

оружие (10248) стрельба (3266)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
первой неоткладной медицинской помощи Источник:
**********
Нєоткладной. От уже ж гугло-перекладачі, млять!
Тоді українською буде "невідложна медична допомога".
показать весь комментарий
22.10.2021 00:37
+2
неужели прицел новый представят, чтоб не в шофера
показать весь комментарий
22.10.2021 00:08
+2
Никому ни в чем не отказано.

3000 гривен и через 2 недели получаете разрешение.

вот алгоритм - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LgbsJQQKYwzvsfRtMQ5karZFfHE_KEgBuHeiXIdiB5I/edit#gid=0
показать весь комментарий
22.10.2021 00:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
неужели прицел новый представят, чтоб не в шофера
показать весь комментарий
22.10.2021 00:08 Ответить
показать весь комментарий
22.10.2021 01:21 Ответить
С красивейшим названием.
показать весь комментарий
22.10.2021 00:15 Ответить
Почему обычным гражданам отказано в праве владения оружием для самообороны, а привилегированные господа в загородных тирах развлекаться изволят с водочкой и закусочкой? Замшелым совком отдаёт.
показать весь комментарий
22.10.2021 00:19 Ответить
Никому ни в чем не отказано.

3000 гривен и через 2 недели получаете разрешение.

вот алгоритм - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LgbsJQQKYwzvsfRtMQ5karZFfHE_KEgBuHeiXIdiB5I/edit#gid=0
показать весь комментарий
22.10.2021 00:34 Ответить
что так много?

медсправка - 350

псих+нарко - ну... до 1000

железный ящик с замком - не дорого

ну, три патрона на отстрелку - копейки)))

услуги +бланки - думаю до 200
показать весь комментарий
22.10.2021 01:01 Ответить
А какой алгоритм если человек хочет иметь боевой пистолет и держать его при себе?
показать весь комментарий
22.10.2021 01:43 Ответить
Дай вгадаю, ти ж за Зеленського голосував?
показать весь комментарий
22.10.2021 07:15 Ответить
Забули, як Порошенко відповів на петицію про зброю? Сказав: тільки через мій труп.
показать весь комментарий
22.10.2021 11:00 Ответить
Я не забув як ти з пневмата умудрився сам себе підстрелити, а туди ж- бігаєш і клянчиш легалізацію короткоствола.
показать весь комментарий
22.10.2021 12:11 Ответить
Элементарно:

проходишь медкомиссию в военкомате и подписываешь контракт

ряд ВУС позволяют пистолет
показать весь комментарий
22.10.2021 08:25 Ответить
что мешает купить карабин?

ну кроме отсутствия денег?
показать весь комментарий
22.10.2021 00:58 Ответить
ствть депутатом или ехать к нам лучше всего в FL, TX или WV
показать весь комментарий
22.10.2021 01:52 Ответить
К вам трудно пробиться, к сожалению.
показать весь комментарий
22.10.2021 01:58 Ответить
Карабин мало пригоден для самообороны, это спортивно-охотничье оружие, речь идёт о короткоствольном оружии.
показать весь комментарий
22.10.2021 01:56 Ответить
Этот мир вообще не идеален.

короткоствол не всегда выручает

лучше, Рома, строй безопасное общество другими путями, раз акмс мало пригоден))
показать весь комментарий
22.10.2021 08:29 Ответить
Ви вже побудували безпечне суспільство? Ваші попередні труди ми спостерігали 75 років.
показать весь комментарий
22.10.2021 11:02 Ответить
вы как зеленский, в своей голове что хотите - то и видите))
показать весь комментарий
22.10.2021 11:45 Ответить
З карабіном у генделик бухнути не сходиш. Треба короткоствол.
показать весь комментарий
22.10.2021 07:16 Ответить
первой неоткладной медицинской помощи Источник:
**********
Нєоткладной. От уже ж гугло-перекладачі, млять!
Тоді українською буде "невідложна медична допомога".
показать весь комментарий
22.10.2021 00:37 Ответить
Невідкладна.
показать весь комментарий
22.10.2021 07:39 Ответить
Цікаво має бути !
Я б відвідала такий захід.
показать весь комментарий
22.10.2021 04:26 Ответить
Нашим дебілам, котрі проголосували за Зеленського і все чекають російських ;асвабадітєлєй; оце тільки короткоствола й не вистачає. Тому я не визнаю руху УАВЗ.
показать весь комментарий
22.10.2021 07:20 Ответить
У мене є знайомі, які голосували за ПП, але за володіння зброєю. Не знаю, чи належать до цієї УАВЗ.

А дебілам не можна не лише зброю давати, а взагалі багато чого робити в цьому житті

Правда, вони в нас закони приймають і керують. Для тих, хто їх вибрав.

І, на жаль, для тих, хто мусить терпіти вибір співвітчизників.
показать весь комментарий
22.10.2021 08:00 Ответить
я за ПП, и за владение оружием. и уже есть.(давно правда)

менять курс страны из-за оружия, растаможки евроблях, и т.п. могут только конченные идиоты
показать весь комментарий
22.10.2021 08:35 Ответить
показать весь комментарий
22.10.2021 11:17 Ответить
Який нафіг "курс страны"? Політичний кликуша який кидається засаленими штампами буде визначати питання "оружия, растаможки евроблях"?
Ваша думка нікого не цікавить і тому ваш рейтинг менше ніж у кловунів.
показать весь комментарий
23.10.2021 10:46 Ответить
ВАвА зеллёный, я не политик, не партийный.

И мне настолько пох на рейтинг ваш, что аж неудобно))
показать весь комментарий
23.10.2021 10:52 Ответить
Слабоумні є всюди. Вони за володіння, але голосували за того, хто категорично проти.
показать весь комментарий
22.10.2021 11:05 Ответить
Порошенко теж не визнає, тому і відмовився в категоричній формі підтримати першу петицію, яка набрала більше ніж необхідну кількість голосів.
показать весь комментарий
22.10.2021 11:04 Ответить
На фіга тобі короткоствол?- Ще попроси мавпам в зоопарку по гранаті видати.
показать весь комментарий
22.10.2021 12:13 Ответить
А це не ваша справа. Не вам вирішувати.
показать весь комментарий
23.10.2021 10:43 Ответить
А Зеленському запрошення послали? Тоді цей захід буде наймирнішим - учасники будуть стрілять лише "присосками" з пружинної іграшкової зброї
показать весь комментарий
22.10.2021 12:22 Ответить
 
 