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Найбільший в Україні стрілецький захід Gun Open Day-2021 відбудеться в неділю

Захід проводить Українська асоціація власників зброї. У програмі - змагання та експрес-тренінги.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на організаторів заходу.

Крім змагань у стрільбі, на Gun Open Day-2021 проведуть експрес-тренінги зі стрільби з пістолета і рушниці, ножового бою, крав-мага і надання першої невідкладної медичної допомоги.

Gun Open Day-2021 відбудеться в клубі стрільби і відпочинку StandFort на Новообухівській трасі. Початок 24 жовтня о 10 ранку.

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Найбільший в Україні стрілецький захід Gun Open Day-2021 відбудеться в неділю 01

Автор: 

зброя (7520) стрілянина (1793)


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Топ коментарі
+3
первой неоткладной медицинской помощи Источник:
**********
Нєоткладной. От уже ж гугло-перекладачі, млять!
Тоді українською буде "невідложна медична допомога".
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22.10.2021 00:37
+2
неужели прицел новый представят, чтоб не в шофера
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22.10.2021 00:08
+2
Никому ни в чем не отказано.

3000 гривен и через 2 недели получаете разрешение.

вот алгоритм - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LgbsJQQKYwzvsfRtMQ5karZFfHE_KEgBuHeiXIdiB5I/edit#gid=0
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22.10.2021 00:34
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неужели прицел новый представят, чтоб не в шофера
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22.10.2021 00:08 Відповісти
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22.10.2021 01:21 Відповісти
С красивейшим названием.
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22.10.2021 00:15 Відповісти
Почему обычным гражданам отказано в праве владения оружием для самообороны, а привилегированные господа в загородных тирах развлекаться изволят с водочкой и закусочкой? Замшелым совком отдаёт.
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22.10.2021 00:19 Відповісти
Никому ни в чем не отказано.

3000 гривен и через 2 недели получаете разрешение.

вот алгоритм - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LgbsJQQKYwzvsfRtMQ5karZFfHE_KEgBuHeiXIdiB5I/edit#gid=0
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22.10.2021 00:34 Відповісти
что так много?

медсправка - 350

псих+нарко - ну... до 1000

железный ящик с замком - не дорого

ну, три патрона на отстрелку - копейки)))

услуги +бланки - думаю до 200
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22.10.2021 01:01 Відповісти
А какой алгоритм если человек хочет иметь боевой пистолет и держать его при себе?
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22.10.2021 01:43 Відповісти
Дай вгадаю, ти ж за Зеленського голосував?
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22.10.2021 07:15 Відповісти
Забули, як Порошенко відповів на петицію про зброю? Сказав: тільки через мій труп.
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22.10.2021 11:00 Відповісти
Я не забув як ти з пневмата умудрився сам себе підстрелити, а туди ж- бігаєш і клянчиш легалізацію короткоствола.
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22.10.2021 12:11 Відповісти
Элементарно:

проходишь медкомиссию в военкомате и подписываешь контракт

ряд ВУС позволяют пистолет
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22.10.2021 08:25 Відповісти
что мешает купить карабин?

ну кроме отсутствия денег?
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22.10.2021 00:58 Відповісти
ствть депутатом или ехать к нам лучше всего в FL, TX или WV
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22.10.2021 01:52 Відповісти
К вам трудно пробиться, к сожалению.
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22.10.2021 01:58 Відповісти
Карабин мало пригоден для самообороны, это спортивно-охотничье оружие, речь идёт о короткоствольном оружии.
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22.10.2021 01:56 Відповісти
Этот мир вообще не идеален.

короткоствол не всегда выручает

лучше, Рома, строй безопасное общество другими путями, раз акмс мало пригоден))
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22.10.2021 08:29 Відповісти
Ви вже побудували безпечне суспільство? Ваші попередні труди ми спостерігали 75 років.
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22.10.2021 11:02 Відповісти
вы как зеленский, в своей голове что хотите - то и видите))
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22.10.2021 11:45 Відповісти
З карабіном у генделик бухнути не сходиш. Треба короткоствол.
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22.10.2021 07:16 Відповісти
первой неоткладной медицинской помощи Источник:
**********
Нєоткладной. От уже ж гугло-перекладачі, млять!
Тоді українською буде "невідложна медична допомога".
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22.10.2021 00:37 Відповісти
Невідкладна.
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22.10.2021 07:39 Відповісти
Цікаво має бути !
Я б відвідала такий захід.
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22.10.2021 04:26 Відповісти
Нашим дебілам, котрі проголосували за Зеленського і все чекають російських ;асвабадітєлєй; оце тільки короткоствола й не вистачає. Тому я не визнаю руху УАВЗ.
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22.10.2021 07:20 Відповісти
У мене є знайомі, які голосували за ПП, але за володіння зброєю. Не знаю, чи належать до цієї УАВЗ.

А дебілам не можна не лише зброю давати, а взагалі багато чого робити в цьому житті

Правда, вони в нас закони приймають і керують. Для тих, хто їх вибрав.

І, на жаль, для тих, хто мусить терпіти вибір співвітчизників.
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22.10.2021 08:00 Відповісти
я за ПП, и за владение оружием. и уже есть.(давно правда)

менять курс страны из-за оружия, растаможки евроблях, и т.п. могут только конченные идиоты
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22.10.2021 08:35 Відповісти
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22.10.2021 11:17 Відповісти
Який нафіг "курс страны"? Політичний кликуша який кидається засаленими штампами буде визначати питання "оружия, растаможки евроблях"?
Ваша думка нікого не цікавить і тому ваш рейтинг менше ніж у кловунів.
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23.10.2021 10:46 Відповісти
ВАвА зеллёный, я не политик, не партийный.

И мне настолько пох на рейтинг ваш, что аж неудобно))
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23.10.2021 10:52 Відповісти
Слабоумні є всюди. Вони за володіння, але голосували за того, хто категорично проти.
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22.10.2021 11:05 Відповісти
Порошенко теж не визнає, тому і відмовився в категоричній формі підтримати першу петицію, яка набрала більше ніж необхідну кількість голосів.
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22.10.2021 11:04 Відповісти
На фіга тобі короткоствол?- Ще попроси мавпам в зоопарку по гранаті видати.
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22.10.2021 12:13 Відповісти
А це не ваша справа. Не вам вирішувати.
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23.10.2021 10:43 Відповісти
А Зеленському запрошення послали? Тоді цей захід буде наймирнішим - учасники будуть стрілять лише "присосками" з пружинної іграшкової зброї
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22.10.2021 12:22 Відповісти
 
 