Найбільший в Україні стрілецький захід Gun Open Day-2021 відбудеться в неділю

Захід проводить Українська асоціація власників зброї. У програмі - змагання та експрес-тренінги.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на організаторів заходу.

Крім змагань у стрільбі, на Gun Open Day-2021 проведуть експрес-тренінги зі стрільби з пістолета і рушниці, ножового бою, крав-мага і надання першої невідкладної медичної допомоги.

Gun Open Day-2021 відбудеться в клубі стрільби і відпочинку StandFort на Новообухівській трасі. Початок 24 жовтня о 10 ранку.

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