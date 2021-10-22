Найбільший в Україні стрілецький захід Gun Open Day-2021 відбудеться в неділю
Захід проводить Українська асоціація власників зброї. У програмі - змагання та експрес-тренінги.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на організаторів заходу.
Крім змагань у стрільбі, на Gun Open Day-2021 проведуть експрес-тренінги зі стрільби з пістолета і рушниці, ножового бою, крав-мага і надання першої невідкладної медичної допомоги.
Gun Open Day-2021 відбудеться в клубі стрільби і відпочинку StandFort на Новообухівській трасі. Початок 24 жовтня о 10 ранку.
Топ коментарі
+3 ahuhu
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+2 Vadym Tsyrkalyuk
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+2 Konstantin Afanasyev
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3000 гривен и через 2 недели получаете разрешение.
вот алгоритм - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LgbsJQQKYwzvsfRtMQ5karZFfHE_KEgBuHeiXIdiB5I/edit#gid=0
медсправка - 350
псих+нарко - ну... до 1000
железный ящик с замком - не дорого
ну, три патрона на отстрелку - копейки)))
услуги +бланки - думаю до 200
проходишь медкомиссию в военкомате и подписываешь контракт
ряд ВУС позволяют пистолет
ну кроме отсутствия денег?
короткоствол не всегда выручает
лучше, Рома, строй безопасное общество другими путями, раз акмс мало пригоден))
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Нєоткладной. От уже ж гугло-перекладачі, млять!
Тоді українською буде "невідложна медична допомога".
Я б відвідала такий захід.
А дебілам не можна не лише зброю давати, а взагалі багато чого робити в цьому житті
Правда, вони в нас закони приймають і керують. Для тих, хто їх вибрав.
І, на жаль, для тих, хто мусить терпіти вибір співвітчизників.
менять курс страны из-за оружия, растаможки евроблях, и т.п. могут только конченные идиоты
Ваша думка нікого не цікавить і тому ваш рейтинг менше ніж у кловунів.
И мне настолько пох на рейтинг ваш, что аж неудобно))