Переписью населения в оккупированном Крыму Россия хочет узаконить демографические изменения, - Украина в ОБСЕ

Украина осуждает планы России провести перепись населения в оккупированном Крыму, подчеркивая, что таким образом Москва стремится легитимизировать демографические изменения на полуострове.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Крайне тревожная ситуация во временно оккупированном Крыму. На этот раз Россия намерена узаконить демографические изменения на полуострове путем проведения всероссийской переписи населения на временно оккупированной территории. Мы осуждаем это очередное агрессивное действие против суверенитета Украины", - заявил Цимбалюк.

Украинский дипломат указал, что в соответствии с резолюцией ГА ООН 68/262, так называемый "референдум" на Крымском полуострове, проведенный российской оккупационной администрацией 16 марта 2014 года, является недействительным. И он не может быть основанием для каких-либо изменения статуса АР Крым или Севастополя, в том числе для проведения переписи населения.

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"К сожалению, все усилия России по легитимизации сопровождаются ужасными репрессиями против нелояльных лиц и диссидентов. С этой целью применяются пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение", - констатировал Цимбалюк.