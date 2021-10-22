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Снижения цен на газ до начала 2022 года не будет, - Байден

Снижения цен на газ до начала 2022 года не будет, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала следующего года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе общения с избирателями на телеканале CNN.

"Мое предположение, что вы увидите, как цены на газ снижаются по мере того, как мы войдем в следующий 2022 год. Я не вижу ничего, что могло бы произойти за это время, что значительно снизило бы цены на газ", - сказал Байден .

По его мнению, высокая цена на газ в настоящее время обусловлена рядом факторов, некоторые из которых связаны с зарубежной добычей газа.

"Сейчас цена за галлон в большинстве мест около $3,30 (...) И это из-за того, что ОПЕК удерживает поставки. И поэтому есть много переговоров, много людей с Ближнего Востока, которые хотят поговорить со мной. Я не уверен, что собираюсь с ними разговаривать", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цены на газ в Европе растут из-за шантажа со стороны РФ, - премьер Польши Моравецкий

Байден Джо (2794) Газ (10236) США (27061)


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Топ комментарии
+7
Леса в Украине не будет. Часть на экспорт,часть в топку.
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22.10.2021 07:58
+7
Удивительное совпадение интересов...США сжиженный газ ооочень дорогой, рашка ржавая бензоколонка тоже газ цены...германия заинтересована в СП-2.........
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22.10.2021 08:05
+7
сложности перевода.....как мне кажется, слово GAS у американцев означает бензин), кто у вас там переводами занимается....
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22.10.2021 08:06
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Леса в Украине не будет. Часть на экспорт,часть в топку.
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22.10.2021 07:58 Ответить
та ні, Володя, як великий стратег це передбачив і ще влітку дав команду висадити мільярд дерев. Правда забувся дати команду закупити влітку газ доступний і по нормальних цінах, все витратив на російський бітум.
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22.10.2021 09:11 Ответить
А так, краще ті кляті дороги не ремонтувати, най би так і було.
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22.10.2021 10:34 Ответить
Что значит "не будет"? А он был? Может ты где-нибудь статистику видел о ежегодных площадях леса в Украине?
Лично я видел пока только фото вырубленных лесов в Карпатах и "элитных котеджных поселков" там где раньше лес был.
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22.10.2021 10:24 Ответить
В Киеве метро Лесная джунгли а не лес уже стал. Вырубать тут надо, но никто этого не делает.
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22.10.2021 10:30 Ответить
Он не уверен...)
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22.10.2021 07:59 Ответить
Он просто не помнит
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22.10.2021 08:26 Ответить
Удивительное совпадение интересов...США сжиженный газ ооочень дорогой, рашка ржавая бензоколонка тоже газ цены...германия заинтересована в СП-2.........
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22.10.2021 08:05 Ответить
Ждут начала транспортировки.
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22.10.2021 08:14 Ответить
Совпадение интересов у всех , а Украина как всегда жопе. Поразительно!
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22.10.2021 08:32 Ответить
Так тут тепло и привычно, вот никто и не хочет от сюда вылезать.
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22.10.2021 10:33 Ответить
Да и не стоит пытаться, как бы глубже не залезть
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22.10.2021 10:41 Ответить
Нам необходимо развивать свою добычу. И чем быстрее, тем лучше. Только так реально добиться независимости от пуйла и вечно озабоченных деятелей из ЕС. Надеяться нам не на кого - жизнь показала, что каждый сам за себя.
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22.10.2021 11:09 Ответить
ну так Штаты сейчас активно барыжат свой СПГ в Азию. А там цены еще выше европейских. Чего бы им быть не довольными этим ?
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22.10.2021 09:13 Ответить
сложности перевода.....как мне кажется, слово GAS у американцев означает бензин), кто у вас там переводами занимается....
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22.10.2021 08:06 Ответить
Ну да, газ галонами, даже в Америке не меряют.
Да и нет дела простым американцам до европейских цен на газ.
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22.10.2021 08:12 Ответить
Мля, именно в США и меряют бензин (гас) галлонами!

Ты бы может курсы повышения квалификации прошел?
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22.10.2021 13:41 Ответить
Скорее всего ты прав. Просто gas - это бензин.
А газ, который добывают, называется natural gas.
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22.10.2021 09:12 Ответить
Напоминание! В Украине добывается свой газ и еще немерянно разведанного с замороженными скважинами и не разведанного!
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22.10.2021 08:07 Ответить
Толку от этого никакого
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22.10.2021 08:40 Ответить
І що, немає навіть "цікавого рішення" знизити ціну?
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22.10.2021 08:10 Ответить
Бігова доріжка зовсім зламалась.
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22.10.2021 08:20 Ответить
Покупаем дешовое Мавзолейное говно в виде Валежника и мха сибирский лес почти выгорел...так что запасаемся попкорном....
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22.10.2021 08:14 Ответить
Исправте статью, речь не о газе а о бензине.
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22.10.2021 08:21 Ответить
Когдо дохлый Ссср тоже хотел Омерику победить тушонкой Рузвельта и ножками Буша... в 1945 году и в 1991-м...,а фишка оказалась Липовой

Тут важно посмотреть на статистику добычи нефти по странам Мира в 1940 году...,много чего поймете... кстати это посоветовал зделать не кто иной как Марк Солонин,залес в Википедию и ахнул...,Ссср и Германия тогда были в полной ЖО....союзнички сраные...
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22.10.2021 08:25 Ответить
Цензор в очередной раз не в состоянии отличить яйца от легких . Галло́н (англ. gallon) - мера объёма в английской системе мер, соответствующая от 3,79 до 4,55 литра
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22.10.2021 08:31 Ответить
Джо Байден спасет РАБссию...тушонку Рузвельта готовит для Сибири и Дальнего Востока...там исчезли продукты питания с начала октября...,о чем рассказал депутат-дальневосточник...за что попал сразу под прессс ФСБ РАБссии и признал агентом Госдепа.... если чувак внезапно дуба врезет...то Новичок или Полоний...
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22.10.2021 08:31 Ответить
І в кого ще залишились сумніви, що сученята,, які зараз при владі в усьому світі, намагаються людству створити черговий Армагеддон?
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22.10.2021 08:35 Ответить
Ми тут щодня прифігеваємо від цін ...
Уже літр бензину доходить місцями до 155,9.

Так що ти там кажеш, діяч "великий", отак візьмуть і самі знизяться ?

А що надомовлялася Нуланд ?
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22.10.2021 08:39 Ответить
А шо так дорого? В Канаде же вроде нефть собственной добычи.
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22.10.2021 09:17 Ответить
До нас поки довезуть - то наростає. Сьогодні вже 157,9 бачила.
+ Бензинна мафія.
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23.10.2021 04:07 Ответить
У меня зима всегда теплая.... газом никогда не пользовался,а бензин для тачек покупает старший сын...,весело живем....
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22.10.2021 08:46 Ответить
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22.10.2021 08:48 Ответить
только стреножить пианиста
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22.10.2021 10:55 Ответить
Того який пісюаніст?
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22.10.2021 11:47 Ответить
Ось як виглядвє справжня дружба з москалями. Ось що буває, коли вас годують казками про глобальне потепління та зелену енергетику й змушують відмовлятися від існуючих ефективних засобів енерговиробництва. Ось що буває, коли до влади дориваються некомпетентні шахраї.

В житті не повірю, що це непорозуміння виграло чесно. Не може більшість американців бути настільки ідіотами.

Let's go Brandon!
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22.10.2021 09:50 Ответить
А с чего снижению цен быть? и вопрос не только в газе, металлы, удобрения, еда, все дорожает..., так как США каждый день печатают 6,5 млр. $, им нужно бабло они его рисуют и, а потом все афигивают, а почему цены так выросли...
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22.10.2021 09:56 Ответить
Давно я так не ржал, какой идиот это переводил? )))))) GAS gasoline это БЕНЗИН ))))) и не смутило переводчика ни, что газ в галлонах измеряется, ни что идёт отсылка к ОПЕК )))))
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22.10.2021 10:07 Ответить
І до чого тут газ? Він говорив про бензин. Gas ( gasoline), так називають бензин в Штатах.
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22.10.2021 15:03 Ответить
 
 