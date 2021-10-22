Снижения цен на газ до начала 2022 года не будет, - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что не ожидает снижения цен на газ до начала следующего года.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в ходе общения с избирателями на телеканале CNN.
"Мое предположение, что вы увидите, как цены на газ снижаются по мере того, как мы войдем в следующий 2022 год. Я не вижу ничего, что могло бы произойти за это время, что значительно снизило бы цены на газ", - сказал Байден .
По его мнению, высокая цена на газ в настоящее время обусловлена рядом факторов, некоторые из которых связаны с зарубежной добычей газа.
"Сейчас цена за галлон в большинстве мест около $3,30 (...) И это из-за того, что ОПЕК удерживает поставки. И поэтому есть много переговоров, много людей с Ближнего Востока, которые хотят поговорить со мной. Я не уверен, что собираюсь с ними разговаривать", - добавил он.
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Лично я видел пока только фото вырубленных лесов в Карпатах и "элитных котеджных поселков" там где раньше лес был.
Да и нет дела простым американцам до европейских цен на газ.
Ты бы может курсы повышения квалификации прошел?
А газ, который добывают, называется natural gas.
Тут важно посмотреть на статистику добычи нефти по странам Мира в 1940 году...,много чего поймете... кстати это посоветовал зделать не кто иной как Марк Солонин,залес в Википедию и ахнул...,Ссср и Германия тогда были в полной ЖО....союзнички сраные...
Уже літр бензину доходить місцями до 155,9.
Так що ти там кажеш, діяч "великий", отак візьмуть і самі знизяться ?
А що надомовлялася Нуланд ?
+ Бензинна мафія.
В житті не повірю, що це непорозуміння виграло чесно. Не може більшість американців бути настільки ідіотами.
Let's go Brandon!