Зниження цін на газ до початку 2022 року не буде, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що не очікує зниження цін на газ до початку наступного року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час спілкування з виборцями на телеканалі CNN.

"Моє припущення, що ви побачите, як ціни на газ знижуються в міру того, як ми увійдемо в наступний 2022 рік. Я не бачу нічого, що могло б статися за цей час, що значно знизило б ціни на газ", - сказав Байден .

На його думку, висока ціна на газ нині зумовлена ​​низкою факторів, деякі з них пов'язані із зарубіжним видобутком газу.

"Зараз ціна за галон у більшості місць приблизно $3,30 (...) І це через те, що ОПЕК утримує поставки. І тому є багато переговорів, багато людей з Близького Сходу, які хочуть поговорити зі мною. Я не впевнений, що збираюся з ними розмовляти", - додав він.

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