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Зниження цін на газ до початку 2022 року не буде, - Байден

Зниження цін на газ до початку 2022 року не буде, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що не очікує зниження цін на газ до початку наступного року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час спілкування з виборцями на телеканалі CNN.

"Моє припущення, що ви побачите, як ціни на газ знижуються в міру того, як ми увійдемо в наступний 2022 рік. Я не бачу нічого, що могло б статися за цей час, що значно знизило б ціни на газ", - сказав Байден .

На його думку, висока ціна на газ нині зумовлена ​​низкою факторів, деякі з них пов'язані із зарубіжним видобутком газу.

"Зараз ціна за галон у більшості місць приблизно $3,30 (...) І це через те, що ОПЕК утримує поставки. І тому є багато переговорів, багато людей з Близького Сходу, які хочуть поговорити зі мною. Я не впевнений, що збираюся з ними розмовляти", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціни на газ в Європі ростуть через шантаж з боку РФ, - прем'єр Польщі Моравецький

Автор: 

Байден Джо (2892) газ (10483) США (23310)


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Топ коментарі
+7
Леса в Украине не будет. Часть на экспорт,часть в топку.
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22.10.2021 07:58
+7
Удивительное совпадение интересов...США сжиженный газ ооочень дорогой, рашка ржавая бензоколонка тоже газ цены...германия заинтересована в СП-2.........
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22.10.2021 08:05
+7
сложности перевода.....как мне кажется, слово GAS у американцев означает бензин), кто у вас там переводами занимается....
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22.10.2021 08:06
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Леса в Украине не будет. Часть на экспорт,часть в топку.
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22.10.2021 07:58 Відповісти
та ні, Володя, як великий стратег це передбачив і ще влітку дав команду висадити мільярд дерев. Правда забувся дати команду закупити влітку газ доступний і по нормальних цінах, все витратив на російський бітум.
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22.10.2021 09:11 Відповісти
А так, краще ті кляті дороги не ремонтувати, най би так і було.
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22.10.2021 10:34 Відповісти
Что значит "не будет"? А он был? Может ты где-нибудь статистику видел о ежегодных площадях леса в Украине?
Лично я видел пока только фото вырубленных лесов в Карпатах и "элитных котеджных поселков" там где раньше лес был.
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22.10.2021 10:24 Відповісти
В Киеве метро Лесная джунгли а не лес уже стал. Вырубать тут надо, но никто этого не делает.
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22.10.2021 10:30 Відповісти
Он не уверен...)
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22.10.2021 07:59 Відповісти
Он просто не помнит
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22.10.2021 08:26 Відповісти
Удивительное совпадение интересов...США сжиженный газ ооочень дорогой, рашка ржавая бензоколонка тоже газ цены...германия заинтересована в СП-2.........
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22.10.2021 08:05 Відповісти
Ждут начала транспортировки.
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22.10.2021 08:14 Відповісти
Совпадение интересов у всех , а Украина как всегда жопе. Поразительно!
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22.10.2021 08:32 Відповісти
Так тут тепло и привычно, вот никто и не хочет от сюда вылезать.
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22.10.2021 10:33 Відповісти
Да и не стоит пытаться, как бы глубже не залезть
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22.10.2021 10:41 Відповісти
Нам необходимо развивать свою добычу. И чем быстрее, тем лучше. Только так реально добиться независимости от пуйла и вечно озабоченных деятелей из ЕС. Надеяться нам не на кого - жизнь показала, что каждый сам за себя.
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22.10.2021 11:09 Відповісти
ну так Штаты сейчас активно барыжат свой СПГ в Азию. А там цены еще выше европейских. Чего бы им быть не довольными этим ?
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22.10.2021 09:13 Відповісти
сложности перевода.....как мне кажется, слово GAS у американцев означает бензин), кто у вас там переводами занимается....
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22.10.2021 08:06 Відповісти
Ну да, газ галонами, даже в Америке не меряют.
Да и нет дела простым американцам до европейских цен на газ.
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22.10.2021 08:12 Відповісти
Мля, именно в США и меряют бензин (гас) галлонами!

Ты бы может курсы повышения квалификации прошел?
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22.10.2021 13:41 Відповісти
Скорее всего ты прав. Просто gas - это бензин.
А газ, который добывают, называется natural gas.
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22.10.2021 09:12 Відповісти
Напоминание! В Украине добывается свой газ и еще немерянно разведанного с замороженными скважинами и не разведанного!
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22.10.2021 08:07 Відповісти
Толку от этого никакого
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22.10.2021 08:40 Відповісти
І що, немає навіть "цікавого рішення" знизити ціну?
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22.10.2021 08:10 Відповісти
Бігова доріжка зовсім зламалась.
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22.10.2021 08:20 Відповісти
Покупаем дешовое Мавзолейное говно в виде Валежника и мха сибирский лес почти выгорел...так что запасаемся попкорном....
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22.10.2021 08:14 Відповісти
Исправте статью, речь не о газе а о бензине.
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22.10.2021 08:21 Відповісти
Когдо дохлый Ссср тоже хотел Омерику победить тушонкой Рузвельта и ножками Буша... в 1945 году и в 1991-м...,а фишка оказалась Липовой

Тут важно посмотреть на статистику добычи нефти по странам Мира в 1940 году...,много чего поймете... кстати это посоветовал зделать не кто иной как Марк Солонин,залес в Википедию и ахнул...,Ссср и Германия тогда были в полной ЖО....союзнички сраные...
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22.10.2021 08:25 Відповісти
Цензор в очередной раз не в состоянии отличить яйца от легких . Галло́н (англ. gallon) - мера объёма в английской системе мер, соответствующая от 3,79 до 4,55 литра
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22.10.2021 08:31 Відповісти
Джо Байден спасет РАБссию...тушонку Рузвельта готовит для Сибири и Дальнего Востока...там исчезли продукты питания с начала октября...,о чем рассказал депутат-дальневосточник...за что попал сразу под прессс ФСБ РАБссии и признал агентом Госдепа.... если чувак внезапно дуба врезет...то Новичок или Полоний...
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22.10.2021 08:31 Відповісти
І в кого ще залишились сумніви, що сученята,, які зараз при владі в усьому світі, намагаються людству створити черговий Армагеддон?
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22.10.2021 08:35 Відповісти
Ми тут щодня прифігеваємо від цін ...
Уже літр бензину доходить місцями до 155,9.

Так що ти там кажеш, діяч "великий", отак візьмуть і самі знизяться ?

А що надомовлялася Нуланд ?
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22.10.2021 08:39 Відповісти
А шо так дорого? В Канаде же вроде нефть собственной добычи.
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22.10.2021 09:17 Відповісти
До нас поки довезуть - то наростає. Сьогодні вже 157,9 бачила.
+ Бензинна мафія.
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23.10.2021 04:07 Відповісти
У меня зима всегда теплая.... газом никогда не пользовался,а бензин для тачек покупает старший сын...,весело живем....
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22.10.2021 08:46 Відповісти
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22.10.2021 08:48 Відповісти
только стреножить пианиста
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22.10.2021 10:55 Відповісти
Того який пісюаніст?
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22.10.2021 11:47 Відповісти
Ось як виглядвє справжня дружба з москалями. Ось що буває, коли вас годують казками про глобальне потепління та зелену енергетику й змушують відмовлятися від існуючих ефективних засобів енерговиробництва. Ось що буває, коли до влади дориваються некомпетентні шахраї.

В житті не повірю, що це непорозуміння виграло чесно. Не може більшість американців бути настільки ідіотами.

Let's go Brandon!
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22.10.2021 09:50 Відповісти
А с чего снижению цен быть? и вопрос не только в газе, металлы, удобрения, еда, все дорожает..., так как США каждый день печатают 6,5 млр. $, им нужно бабло они его рисуют и, а потом все афигивают, а почему цены так выросли...
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22.10.2021 09:56 Відповісти
Давно я так не ржал, какой идиот это переводил? )))))) GAS gasoline это БЕНЗИН ))))) и не смутило переводчика ни, что газ в галлонах измеряется, ни что идёт отсылка к ОПЕК )))))
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22.10.2021 10:07 Відповісти
І до чого тут газ? Він говорив про бензин. Gas ( gasoline), так називають бензин в Штатах.
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22.10.2021 15:03 Відповісти
 
 