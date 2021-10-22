Зниження цін на газ до початку 2022 року не буде, - Байден
Президент США Джо Байден заявив, що не очікує зниження цін на газ до початку наступного року.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час спілкування з виборцями на телеканалі CNN.
"Моє припущення, що ви побачите, як ціни на газ знижуються в міру того, як ми увійдемо в наступний 2022 рік. Я не бачу нічого, що могло б статися за цей час, що значно знизило б ціни на газ", - сказав Байден .
На його думку, висока ціна на газ нині зумовлена низкою факторів, деякі з них пов'язані із зарубіжним видобутком газу.
"Зараз ціна за галон у більшості місць приблизно $3,30 (...) І це через те, що ОПЕК утримує поставки. І тому є багато переговорів, багато людей з Близького Сходу, які хочуть поговорити зі мною. Я не впевнений, що збираюся з ними розмовляти", - додав він.
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Лично я видел пока только фото вырубленных лесов в Карпатах и "элитных котеджных поселков" там где раньше лес был.
Да и нет дела простым американцам до европейских цен на газ.
Ты бы может курсы повышения квалификации прошел?
А газ, который добывают, называется natural gas.
Тут важно посмотреть на статистику добычи нефти по странам Мира в 1940 году...,много чего поймете... кстати это посоветовал зделать не кто иной как Марк Солонин,залес в Википедию и ахнул...,Ссср и Германия тогда были в полной ЖО....союзнички сраные...
Уже літр бензину доходить місцями до 155,9.
Так що ти там кажеш, діяч "великий", отак візьмуть і самі знизяться ?
А що надомовлялася Нуланд ?
+ Бензинна мафія.
В житті не повірю, що це непорозуміння виграло чесно. Не може більшість американців бути настільки ідіотами.
Let's go Brandon!