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Новости Коронавирус и карантин Бюджет-2022
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Рада сегодня заслушает Ляшко и рассмотрит поправки к Госбюджету-2022

Рада сегодня заслушает Ляшко и рассмотрит поправки к Госбюджету-2022

Верховная Рада на заседании в пятницу заслушает министра здравоохранения Виктора Ляшко и продолжит рассмотрение поправок и предложений народных депутатов к проекту Государственного бюджета на 2022 год.

Так, Час вопросов к правительству будет посвящен результатам проведения введенных Кабмином в 2021 году карантинных мероприятий, состоянию выполнения плана вакцинации населения Украины от коронавирусной болезни COVID-19 и защите всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии. С докладом выступит министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообдщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

После этого депутаты продолжат рассмотрение поправок и предложений народных депутатов к проекту Государственного бюджета на 2022 год.

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Автор: 

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